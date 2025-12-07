OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Rentenpaket ...

Rentenpaket ist ein Fehler - Rentenkommission muss nun zügig

zukunftsfeste Reformen liefern

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung

der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

"Es ist erfreulich, dass die Koalition eine eigene Mehrheit zum Rentenpaket

gefunden hat. Damit kann die Koalition ihre Arbeit fortsetzen und muss jetzt die

notwendigen Weichen für die Wirtschaftswende stellen. Aber es bleibt dabei: Das

Rentenpaket ist und bleibt der falsche Weg. Die Stabilisierung des Rentenniveaus

bei 48 Prozent, die Fortschreibung der Rentenberechnungen von dem dann höheren

Niveau für die Zeit ab 2032 und die Mütterrente sind nicht finanzierbar.

Denn schon heute liegen die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung

bei über 100 Milliarden Euro pro Jahr. Die Stabilisierung des Rentenniveaus bei

48 Prozent bis 2031 erfordert noch weitere Zuschüsse. Die zusätzlichen Ausgaben

werden 2029 bei zunächst 3,6 Milliarden Euro liegen, 2030 schon bei 9,4 und 2031

bei über 11 Milliarden Euro. Danach wird mit weiteren rund 15 Milliarden Euro

pro Jahr gerechnet. Diese finanziellen Belastungen sind nicht mehr zu stemmen

und ein enormer Ballast für jüngere und künftige Generationen.

Generationengerechtigkeit sieht anders aus.

Es ist hingegen begrüßenswert, dass die Rentenkommission bereits zum Ende des 2.

Quartals Vorschläge vorlegen soll. Wir gehen davon aus, dass dann

zukunftsgerichtete Konzepte auf den Tisch kommen, die eine generationengerechte

Finanzierung sichern. Das bedeutet ein klares Stoppschild für höhere Beiträge

und noch opulentere Steuerzuschüsse. Die Bundesregierung hat den klaren Auftrag,

die gesetzliche Rentenversicherung jetzt zukunftsfest zu machen."

