OTS: IBW Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft / vbw: Energiepreise ...

Zeiten der Krise für Unternehmen eine zusätzlich hohe Belastung"

München (ots) - Der Energiepreisindex der vbw - Vereinigung der Bayerischen

Wirtschaft e. V. ist im ersten Quartal 2020 deutlich gesunken. Der Indikator

fiel gegenüber dem Vorquartal um 10,6 Prozent. Dabei zeigten die Energiepreise

von Januar bis März stetig nach unten. Gegenüber dem ersten Quartal 2019 ging

der Energiepreisindex um 12,2 Prozent zurück. "Gerade im März ist der Indikator

regelrecht eingebrochen und fiel um 19 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das

Niveau des Vorjahres wurde im März um 25,9 Prozent unterschritten. Bereits im

Februar entwickelten sich die Energiepreise rückläufig, sodass diese um 7,3

Prozent im Vergleich zu Januar nachgaben", so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram

Brossardt.

Die sinkenden Energiepreise sind vor allem eine Folge der Corona-Krise und der

damit verbundenen geringeren Nachfrage nach Energie. "Sie bedeuten eine

finanzielle Entlastung für unsere Unternehmen. Doch dies mildert die massiven

Belastungen der Wirtschaft in der aktuellen Krise nur ein kleines Stück. Um

unsere Wirtschaft zu stabilisieren und erfolgreich wiederhochzufahren, brauchen

wir eine Senkung der Stromsteuer. Wir haben an unserem Standort mit die

höchsten Energiepreise weltweit. So liegen beispielsweise die

Industriestrompreise in Europa nur in Italien und Großbritannien höher als in

Deutschland. Das ist gerade in Zeiten der Krise für unsere Unternehmen eine

zusätzlich hohe Belastung", so Brossardt.

Der Index für Primärenergie fiel im Auftaktquartal 2020 um 17,8 Prozent

gegenüber den Monaten Oktober bis Dezember 2019. Vor allem im März brach der

Index um 33,9 Prozent gegenüber Februar ein. Im Vergleich zum März 2019 sank er

um 43,5 Prozent. Besonders die Einfuhrpreise für Erdöl verbilligten sich im

Vergleich zu Februar um fast die Hälfte.

Entwicklung vbw Energiepreisindex:

- Q1/2019: 112,3

- Q2/2019: 112,8

- Q3/2019: 107,0

- Q4/2019: 110,3

- Q1/2020: 98,6

Zur Berechnungsmethode: In den vbw Energiepreisindex fließen insgesamt 14

Einzelpreisindikatoren zu neun unterschiedlichen Energiearten ein. Die

Gewichtung der einzelnen Energiearten erfolgt entsprechend ihrem jeweiligen

Verbrauch in Bayern. Weitere Erläuterungen zum vbw Energiepreisindex finden Sie

unter www.vbw-bayern.de/Energiepreisindex (https://deref-web-02.de/mail/client/6

8rfDq2PlaU/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.vbw-bayern.de%2FEnergiepreis

index).

