OTS: IFA Gruppe / Neapco übernimmt die IFA-Gruppe und stärkt damit seine ...

Neapco übernimmt die IFA-Gruppe und stärkt damit seine Position bei

automobilen Antriebssystemen

Haldensleben (ots) - Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hat den

Antriebswellen- und Gelenkhersteller IFA an Neapco verkauft, einen weltweit

führenden Anbieter von Antriebslösungen. Durch die Übernahme entsteht die

weltweite Nummer drei im Bereich der Antriebssysteme mit mehr als 5.000

Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 2 Mrd. US-Dollar. Das integrierte

Unternehmen wird seinen Kunden ein erweitertes Technologie- und Produktportfolio

sowie ein noch breiteres Spektrum an Antriebstechnologien für Verbrenner-,

Hybrid- und Elektrofahrzeuge bieten.

Ken Hopkins, Präsident und CEO von Neapco, sagt: "Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit den Antriebsspezialisten der Traditionsmarke IFA. Gemeinsam

werden wir unser Know-how, unsere Innovationskraft und unsere globale Präsenz

dazu nutzen, unsere Marktposition weiter auszubauen und eine für uns alle

erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Vor allem aber werden wir unsere Kunden in

aller Welt noch besser mit den herausragenden Konstruktionen, der Qualität, der

Lieferperformance und dem Service bedienen können, die sie von Neapco erwarten.

Wir heißen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IFA Group herzlich in

unserem Team willkommen."

"Durch die Integration in den Neapco-Konzern hat die IFA in einem extrem

volatilen und wettbewerbsintensiven Umfeld die besten Chancen auf eine

langfristig erfolgreiche Entwicklung", sagt IFA-Geschäftsführer Jan-C. Maser.

"Dass wir mit Neapco einen so starken und angesehenen Eigentümer gewonnen haben,

ist der beste Beweis dafür, dass sich die Arbeit der vergangenen Jahre gelohnt

hat", so sein Geschäftsführungskollege Stefan Bultmann.

Übernahme als Ergebnis einer erfolgreichen Transformation

Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hatte die IFA Mitte 2022 übernommen. In den

folgenden drei Jahren wurde der traditionsreiche Spezialist für die Entwicklung

und Herstellung von Kardan- und Seitenwellen sowie Gelenken mit

Produktionsstandorten in Deutschland, Polen, USA und China umfassend neu

ausgerichtet. Eckpunkte des Transformationsprogramms waren unter anderem die

Einführung innovativer Fertigungstechnologien und Produktdesigns im Bereich der

Seitenwelle und eine umfassende Modernisierung und Neustrukturierung sämtlicher

Fertigungsstandorte in Asien, Europa und Nordamerika. "Durch die technologische

und organisatorische Weiterentwicklung hat sich die globale Wettbewerbsfähigkeit

der IFA deutlich verbessert", sagt Robert Roiger, Partner bei AEQUITA und

IFA-Beiratsmitglied.

So hat das Unternehmen in dieser Zeit den ersten Großauftrag im Bereich

Elektromobilität gewonnen und potenzialstarke neue Kunden akquiriert. "Wir sind

stolz darauf, dass wir diesen teilweise steinigen Weg unter den aktuell

schwierigen Bedingungen so erfolgreich umsetzen konnten", sagt Christoph Himmel,

Managing Partner von AEQUITA.

Über Neapco:

Neapco, gegründet im Jahr 1921, ist ein führender Anbieter innovativer

Antriebslösungen für die Automobilindustrie. Mit Hauptsitz in Farmington Hills,

Michigan, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen hochwertige

Antriebsstrangprodukte für den OEM- und Aftermarket-Bereich - für Pkw,

Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Alle

Produkte werden in hochmodernen Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa und

Asien entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.300

Mitarbeitende an 13 Standorten weltweit.

Über die IFA Group:

Die IFA Group entwickelt und produziert Antriebswellen für die

Automobilindustrie. Das ursprüngliche Unternehmen "IFA-Gelenkwelle" geht im Jahr

1959 aus der Zusammenlegung von drei verstaatlichten Maschinenbaubetrieben in

Haldensleben (Sachsen-Anhalt) hervor. Heute zählt der Automobilzulieferer mit

rund 2.200 Beschäftigten an sieben Standorten (Deutschland, USA, China und

Polen) zu den führenden Zulieferern der Automobilindustrie und ist unter anderem

Marktführer für Längswellen in Europa und den USA.

