OTS: IFA Gruppe / Neapco übernimmt die IFA-Gruppe und stärkt damit seine ...

08.12.2025
Neapco übernimmt die IFA-Gruppe und stärkt damit seine Position bei
automobilen Antriebssystemen
Haldensleben (ots) - Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hat den
Antriebswellen- und Gelenkhersteller IFA an Neapco verkauft, einen weltweit
führenden Anbieter von Antriebslösungen. Durch die Übernahme entsteht die
weltweite Nummer drei im Bereich der Antriebssysteme mit mehr als 5.000
Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 2 Mrd. US-Dollar. Das integrierte
Unternehmen wird seinen Kunden ein erweitertes Technologie- und Produktportfolio
sowie ein noch breiteres Spektrum an Antriebstechnologien für Verbrenner-,
Hybrid- und Elektrofahrzeuge bieten.
Ken Hopkins, Präsident und CEO von Neapco, sagt: "Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit den Antriebsspezialisten der Traditionsmarke IFA. Gemeinsam
werden wir unser Know-how, unsere Innovationskraft und unsere globale Präsenz
dazu nutzen, unsere Marktposition weiter auszubauen und eine für uns alle
erfolgreiche Zukunft zu gestalten. Vor allem aber werden wir unsere Kunden in
aller Welt noch besser mit den herausragenden Konstruktionen, der Qualität, der
Lieferperformance und dem Service bedienen können, die sie von Neapco erwarten.
Wir heißen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IFA Group herzlich in
unserem Team willkommen."
"Durch die Integration in den Neapco-Konzern hat die IFA in einem extrem
volatilen und wettbewerbsintensiven Umfeld die besten Chancen auf eine
langfristig erfolgreiche Entwicklung", sagt IFA-Geschäftsführer Jan-C. Maser.
"Dass wir mit Neapco einen so starken und angesehenen Eigentümer gewonnen haben,
ist der beste Beweis dafür, dass sich die Arbeit der vergangenen Jahre gelohnt
hat", so sein Geschäftsführungskollege Stefan Bultmann.
Übernahme als Ergebnis einer erfolgreichen Transformation
Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hatte die IFA Mitte 2022 übernommen. In den
folgenden drei Jahren wurde der traditionsreiche Spezialist für die Entwicklung
und Herstellung von Kardan- und Seitenwellen sowie Gelenken mit
Produktionsstandorten in Deutschland, Polen, USA und China umfassend neu
ausgerichtet. Eckpunkte des Transformationsprogramms waren unter anderem die
Einführung innovativer Fertigungstechnologien und Produktdesigns im Bereich der
Seitenwelle und eine umfassende Modernisierung und Neustrukturierung sämtlicher
Fertigungsstandorte in Asien, Europa und Nordamerika. "Durch die technologische
und organisatorische Weiterentwicklung hat sich die globale Wettbewerbsfähigkeit
der IFA deutlich verbessert", sagt Robert Roiger, Partner bei AEQUITA und
IFA-Beiratsmitglied.
So hat das Unternehmen in dieser Zeit den ersten Großauftrag im Bereich
Elektromobilität gewonnen und potenzialstarke neue Kunden akquiriert. "Wir sind
stolz darauf, dass wir diesen teilweise steinigen Weg unter den aktuell
schwierigen Bedingungen so erfolgreich umsetzen konnten", sagt Christoph Himmel,
Managing Partner von AEQUITA.
Über Neapco:
Neapco, gegründet im Jahr 1921, ist ein führender Anbieter innovativer
Antriebslösungen für die Automobilindustrie. Mit Hauptsitz in Farmington Hills,
Michigan, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen hochwertige
Antriebsstrangprodukte für den OEM- und Aftermarket-Bereich - für Pkw,
Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Alle
Produkte werden in hochmodernen Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa und
Asien entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.300
Mitarbeitende an 13 Standorten weltweit.
Über die IFA Group:
Die IFA Group entwickelt und produziert Antriebswellen für die
Automobilindustrie. Das ursprüngliche Unternehmen "IFA-Gelenkwelle" geht im Jahr
1959 aus der Zusammenlegung von drei verstaatlichten Maschinenbaubetrieben in
Haldensleben (Sachsen-Anhalt) hervor. Heute zählt der Automobilzulieferer mit
rund 2.200 Beschäftigten an sieben Standorten (Deutschland, USA, China und
Polen) zu den führenden Zulieferern der Automobilindustrie und ist unter anderem
Marktführer für Längswellen in Europa und den USA.
