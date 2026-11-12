|
12.11.2026 09:11:38
OTS: IFR - International Federation of Robotics / Roboterdichte: Südkorea, ...
Roboterdichte: Südkorea, Singapur und Deutschland weltweit führend
(FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die Roboterdichte hat im globalen Fertigungssektor
einen neuen Höchststand erreicht. Südkorea bleibt mit 1.066 Industrie-Robotern
pro 10.000 Beschäftigte unangefochtener Spitzenreiter im weltweiten
Automationsrennen. Singapur folgt mit 873 Einheiten auf Platz zwei. Deutschland
liegt mit 469 Einheiten auf dem dritten Platz. Alle drei Länder liegen weit über
dem globalen Durchschnittswert, der 2025 auf 152 Einheiten pro 10.000
Beschäftigte gestiegen ist. Das sind Ergebnisse aus dem World Robotics 2026
Berichtsband der International Federation of Robotics (IFR).
"Die Kennzahl der Roboterdichte schafft einen vergleichbaren Standard für
globale Analysen, indem die Anzahl der betriebenen Industrie-Roboter ins
Verhältnis zu je 10.000 Beschäftigten in der verarbeitenden Industrie gesetzt
wird", sagt Jane Heffner, Präsidentin der International Federation of Robotics.
Roboterdichte nach Regionen
Die Roboterdichte in der Europäischen Union (EU-27) stieg innerhalb von fünf
Jahren (2020-2025) um rund 35 % und erreichte mit 240 Einheiten einen neuen
Rekordwert. Fünf unter den zehn am stärksten automatisierten Volkswirtschaften
sind Mitgliedsstaaten der Europäischen Union: Deutschland, Schweden, Dänemark,
Slowenien und die Niederlande.
In Nordamerika stieg die Roboterdichte im selben Zeitraum (2020-2025) um rund 24
% und erreichte 214 Einheiten. Die Vereinigten Staaten belegen mit 323 Einheiten
pro 10.000 Beschäftigte weiterhin den 8. Platz weltweit. Es folgen Kanada mit
242 Einheiten und Mexiko mit 64 Einheiten.
Die Roboterdichte in Asien stieg innerhalb von fünf Jahren (2020-2025) um rund
47 % und erreichte 144 Einheiten. Neben den Spitzenreitern Südkorea und Singapur
aus der Region, belegt Japan mit 452 Einheiten den vierten Platz unter den
Top-10 automatisierten Fertigungsländern.
China ist der weltweit größte Markt für Industrieroboter. Die Roboterdichte
stieg auf 193 Einheiten pro 10.000 Beschäftigte. Damit liegt das Land im
internationalen Vergleich auf Platz 19. Dieses Ergebnis basiert auf
Arbeitsmarktdaten des chinesischen Nationalen Statistikamts. Chinas
Roboterdichte stieg von 2020 bis 2025 mit beispiellosem Tempo um 147 %.
Downloads
- Grafiken, Fotos und Pressemeldungen finden Sie zum Download unter:
https://ifr.org/ifr-press-releases/
Die Roboterdichte
Die Roboterdichte ist die Anzahl der einsatzbereiten Industrie-Roboter im
Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten. Sie kann die gesamte verarbeitende
Industrie oder nur bestimmte Industriezweige abbilden. Die Zahl der
Beschäftigten dient als Maß für die wirtschaftliche Größe, so dass der Quotient
aus Betriebsbestand und Beschäftigten den Betriebsbestand auf eine einheitliche
Basis stellt.
Über die IFR
Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten
Robotikindustrie. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation
gegründet und vertritt heute mehr als 3.000 Organisationen. Zu ihren Mitgliedern
zählen Hersteller von Industrie- und Servicerobotern, nationale Roboterverbände,
Forschungseinrichtungen sowie Start-ups aus mehr als 30 Ländern. Mehr auf:
http://www.ifr.org
Das IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistische
Jahrbücher bereit:
World Robotics - Industrieroboter : Dieser einzigartige Bericht liefert
weltweite Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und
ermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus
circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,
Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für
ausgewählte Länder sind - 2 - Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt.
Mit der Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten,
wird zudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.
World Robotics - Serviceroboter : Dieser einzigartige Bericht beschreibt
marktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zur
Anwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichen
IFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privat
genutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einer
vollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studie
wird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.
Folgen Sie IFR auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/international-federation-of-robotics/) und
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIdKFuqg5XxIPf_k2j4ZRfA)
Pressekontakt:
International Federation of Robotics
PRESS OFFICER
Carsten Heer
econNEWSnetwork
Telefon +49 (0) 40 822 44 284
E-Mail: mailto:press@ifr.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115415/6389011
OTS: IFR - International Federation of Robotics
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.