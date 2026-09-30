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30.09.2026 12:06:38
OTS: IFR - International Federation of Robotics / Weltweiter Absatz ...
Weltweiter Absatz professioneller Service-Roboter steigt um 24 Prozent
(FOTO)
Frankfurt am Main (ots) -
- World Robotics 2026 Report der International Federation of Robotics
veröffentlicht
Der weltweite Absatz professioneller Service-Roboter ist im Jahr 2025 um 24 %
auf fast 250.000 Einheiten gestiegen. Diese Marktentwicklung zeigt den Trend zur
kommerziellen Automatisierung. Das sind Ergebnisse aus dem World Robotics 2026
Jahresbericht Service-Robotik der International Federation of Robotics.
"Service-Roboter werden zunehmend im operativen Tagesgeschäft eingesetzt", sagt
Jane Heffner, Präsidentin der International Federation of Robotics. "Die Umsätze
stiegen in allen drei Segmenten mit zweistelligen Wachstumsraten: Bei den
professionellen Service-Robotern mit einem Plus von 24 %, bei den medizinischen
Robotern plus 19 % und bei den Service-Robotern für Endverbraucher sogar
beeindruckende plus 37 %."
Top-Anwendungsgebiete für professionelle Serviceroboter
Transport und Logistik bleiben mit 117.500 verkauften Einheiten im Jahr 2025 der
führende Anwendungsbereich. Dies entspricht einem Anstieg von 21 % und einem
Marktanteil von 47 %. Diese Roboter werden in erster Linie für den Transport
sowie die Automatisierung von Warenflüssen und Lieferprozessen eingesetzt.
Obwohl der traditionelle Verkauf weiterhin der wichtigste Monetarisierungskanal
bleibt, zieht die Nachfrage für Robotics-as-a-Service (RaaS)-Geschäftsmodelle
an. In den USA ist dies bereits das vorherrschende Geschäftsmodell.
Zweitwichtigster Anwendungsbereich sind Roboter im Hotel- und Gastgewerbe.
Diese Roboter kommen größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und
Telepräsenz im öffentlichen Raum zum Einsatz. Der Markt für professionelle
Reinigungsrobote r folgt auf Platz drei. Hauptanwendung in diesem Segment ist
die Bodenreinigung.
Humanoide Roboter
Humanoide Roboter, die so konzipiert sind, dass sie Menschen ähneln und in für
Menschen designten Umgebungen eingesetzt werden, sorgen aufgrund ihrer
potenziellen Flexibilität für großes Aufsehen. Die jüngsten Fortschritte mit
Künstlicher Intelligenz, Sensorik und Steuerungssystemen führten zu
beeindruckenden Pilotprojekten. Allerdings sind aktuelle Anwendungen meist noch
sehr spezialisiert und erfordern häufig eine Fernsteuerung durch Menschen.
Insgesamt wurden 2025 weltweit etwa 7.000 Einheiten von so genannten
Full-Size-Humanoiden (über 140 cm) verkauft. Diese Roboter sind für kommerzielle
und professionelle Anwendungen außerhalb von Forschung und Entwicklung sowie der
Unterhaltungsbranche vorgesehen.
Herausforderungen bei den Sicherheitsstandards, hohe KI-Trainings- und
Wartungskosten sowie das Fehlen eines überzeugenden Geschäftsmodells,
insbesondere im industriellen Umfeld, schränken die breite Einführung weiterhin
ein. Um humanoide Roboter zu praktischen Alltagswerkzeugen zu entwickeln, sind
weitere Fortschritte in den Bereichen intuitive Programmierung, robuste
Handhabung, wirtschaftliche Skalierbarkeit und standardisierte Sicherheit
unerlässlich.
"Mit unserem speziellen Kapitel zu humanoiden Robotern geben wir im
Jahresbericht World Robotics 2026 erstmals einen umfassenden Überblick über
diesen neuesten Markt im Bereich der Robotik", sagt Dr. Werner Kraus,
Vorsitzender des IFR-Ausschusses für Serviceroboter.
Roboter für den privaten Gebrauch
Die Service-Roboter für den privaten Gebrauch werden vor allem als
Haushaltsroboter für einen Massenmarkt produziert. Der Absatz stieg 2025 um 37 %
auf fast 34,2 Millionen Einheiten. Zu den wichtigsten Trends in diesem Segment
zählen die Automatisierung von Haushaltsaufgaben, die Integration künstlicher
Intelligenz und die Anbindung an Smart-Home-Systeme.
Medizinroboter
Chirurgische Operationsroboter sind mit 8.400 verkauften Einheiten und einer
Wachstumsrate von 57 % der wichtigste Wachstumstreiber auf dem Markt für
medizinische Robotik. Dieses starke Ergebnis spiegelt den zunehmenden Einsatz in
der klinischen Praxis wider. Der Übergang von der technologischen Entwicklung
zum kommerziellen Erfolg gewinnt seit zehn Jahren erheblich an Dynamik.
Fortschritte in der Robotik, verbesserte klinische Ergebnisse und eine wachsende
Akzeptanz unter medizinischen Fachkräften sind entscheidende Faktoren dieser
Marktentwicklung.
Downloads
- Fotos, Grafiken und Pressemeldungen finden Sie zum Download unter:
https://ifr.org/ifr-press-releases/
Hinweis : Bei den Marktdaten im World Robotics Service Robots-Report handelt es
sich um Stichprobendaten. Die Daten sind NICHT auf die gesamte Branche
hochgerechnet. Die Zusammensetzung der Stichprobe variiert jedes Jahr. Alle
Zahlen aus dem Jahresbericht World Robotics Service-Robots 2026 basieren auf
einer Stichprobe von 238 Unternehmen. Von der Zusammenstellung oder dem
Vergleich von Daten aus verschiedenen World Robotics Reports wird dringend
abgeraten.
Über die IFR
Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten
Robotikindustrie. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation
gegründet und vertritt heute mehr als 3.000 Organisationen. Zu ihren Mitgliedern
zählen Hersteller von Industrie- und Servicerobotern, nationale Roboterverbände,
Forschungseinrichtungen sowie Start-ups aus mehr als 30 Ländern. Mehr auf:
http://www.ifr.org
Das IFR Statistical Department stellt Branchendaten für folgende statistische
Jahrbücher bereit:
World Robotics - Industrieroboter : Dieser einzigartige Bericht liefert
weltweite Statistiken über Industrieroboter in einheitlichen Tabellen und
ermöglicht aussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten aus
circa 40 Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen, Industriesektoren,
Roboterarten und anderen technischen und wirtschaftlichen Aspekten. Für
ausgewählte Länder sind - 2 - Produktions-, Export- und Importdaten aufgeführt.
Mit der Roboterdichte, d.h. der Anzahl von Robotern je 10.000 Beschäftigten,
wird zudem ein Maß für den Automationsgrad angeboten.
World Robotics - Serviceroboter : Dieser einzigartige Bericht beschreibt
marktfähige Produkte, Aufgaben, Herausforderungen und neue Entwicklungen zur
Anwendung von Servicerobotern. Der Bericht enthält die Ergebnisse der jährlichen
IFR-Serviceroboter-Erhebung zum weltweiten Absatz von professionell und privat
genutzten Servicerobotern sowie eine Branchenstrukturanalyse mit einer
vollständigen Liste aller dem IFR bekannten Serviceroboterhersteller. Die Studie
wird gemeinsam mit den Robotik-Experten des Fraunhofer IPA, Stuttgart, erstellt.
Folgen Sie IFR auf LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/international-federation-of-robotics/) und
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCIdKFuqg5XxIPf_k2j4ZRfA)
Pressekontakt:
International Federation of Robotics
PRESS OFFICER
Carsten Heer
phone +49 (0) 40 822 44 284
E-Mail: mailto:press@ifr.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/115415/6362148
OTS: IFR - International Federation of Robotics
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