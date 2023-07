OTS: illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland / illycaffè veröffentlicht ...

illycaffè veröffentlicht Ergebnisse des ersten Halbjahres 2023

- Umsatzanstieg in allen wichtigen Regionen, insbesondere in den Vereinigten

Staaten (plus 16 Prozent), die im Strategieplan als vorrangiger Wachstumsmarkt

identifiziert wurden

- Zweistelliges Rentabilitätswachstum (plus 21 Prozent) -

Rentabilitätssteigerung durch organisches Wachstum und verbesserte operative

Effizienz

- Neues Distributionsabkommen in China, um die Entwicklung der

HOME-Vertriebskanäle - insbesondere online - zu beschleunigen

Der Vorstand der illycaffè S.p.A. hat den Zwischenfinanzbericht für das erste

Halbjahr 2023 genehmigt.

"Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2023 zufrieden. Das Wachstum

in allen wichtigen Märkten - insbesondere in den Vereinigten Staaten und in den

wichtigsten Ländern der Eurozone - zeigt die Wirksamkeit der im Geschäftsplan

dargelegten Strategien. Auf Ebene der Vertriebskanäle gab es einen starken

Anstieg im Bereich Out-of-Home (+16%), was unsere Führungsposition im

Superpremium-Segment bestätigt.

Wir haben beschlossen, unsere Aktivitäten in China zu beschleunigen, und ich

freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir soeben ein exklusives

Vertriebsabkommen für drei Jahre mit der Hangzhou Onechance Tech Group

(Chancemate) abgeschlossen haben, die an der Börse von Shenzhen notiert ist und

eine Marktkapitalisierung von über 800 Millionen Euro aufweist. Dank dieser

Partnerschaft werden wir unsere Präsenz bei den HOME-Vertriebskanälen,

insbesondere im Internet, verstärken - mit dem Ziel, unser Geschäft im

Planungszeitraum zu verdreifachen", so Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

Der konsolidierte Umsatz von illycaffè verzeichnete im ersten Halbjahr 2023

einen Anstieg von 5% im Vergleich zu 2022, mit einem besonders positiven

Ergebnis in den USA (+16%), das bei allen Hauptvertriebskanälen und trotz eines

ungünstigen Wechselkurseinflusses wuchs. Insbesondere der Vertriebskanal

Ho.Re.Ca. verzeichnete eine Wachstumsrate von 27%, unterstützt durch eine

zweistellige Neukundenakquisitionsrate und einen konstanten Anstieg des

Durchschnittsverbrauchs pro Kunde. Der Online-Vertriebskanal verzeichnete ein

Wachstum von 20% - hauptsächlich getragen durch Amazon.

Die Rentabilität der Gruppe stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21%, was auf das

organische Wachstum in allen wichtigen Märkten und eine höhere operative

Effizienz zurückzuführen ist.

