OTS: iMAPS Capital Markets Group / iMaps Capital Markets erweitert ...

iMaps Capital Markets erweitert Produktportfolio mit Zertifikat zu

AI-Tradingstrategie an Devisenmärkten

Schaan (ots) - iMaps Capital Markets (iMaps), eine Marke der europäischen

Zertifikate-Emittentin iMaps ETI AG, hat in Zusammenarbeit mit der Aiternativ

Ltd. ein neues börsengehandeltes Investmentprodukt gestartet: den Aiternativ

Dynamic ETI ( ISIN: DE000A3GW617 (https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte

/anlageprodukte/index-zertifikate/a3gw61) ). Dieses Exchange Traded Instrument

nutzt künstliche Intelligenz in Form eines Tradingalgoritmus zur Steuerung des

Basiswertes, um zuverlässige Renditen an den Devisenmärkten zu erzielen. Es wird

seit kurzem an der Börse Stuttgart gehandelt und ist in Deutschland,

Liechtenstein, Luxembourg, Spanien, Portugal und Österreich für den öffentlichen

Vertrieb zugelassen.

Die Anlagestrategie, die dieses innovative Zertifikat abbildet, beruht auf dem

Total-Return-Ansatz und zielt damit darauf ab, bei einem begrenzten Risiko stets

positive Renditen zu erreichen und die bereits erzielten Gewinne zu sichern.

Investitionen erfolgen ausschließlich in Differenzkontrakte (CFDs), also

derivative Produkte, am Devisenmarkt (FOREX). Die Strategie basiert auf einem

automatisierten Handelssystem, das kurzfristig Volatilitätsausbrüche

identifiziert, bewertet und gegebenenfalls handelt. Die Aiternativ Ltd. hat

dieses System entwickelt und ihm strenge Prinzipien zum Risikomanagement

zugrunde gelegt.

Im Basiswert des aktiv verwalteten ETI können Währungen und Differenzkontrakte

sowohl für Annahmen auf Wertsteigerungen (Long-Positionen) als auch

Wertminderungen (Short-Positionen) eingesetzt werden. Dadurch ermöglicht es eine

weitgehende Flexibilität und eine Rendite, die unabhängig von den allgemeinen

Aktien- und Rentenmärkten ist.

"Es freut mich, dass wir unserem Portfolio an Themen-Zertifikaten nun ein

weiteres hinzufügen können, welches auf aktivem Währungsmanagement basiert. Da

die Devisenmärkte mit klassischen Aktien- und Bonds kaum korrelieren, entstehen

interessante Diversifikationseffekte", erklärt Andreas Wölfl, Gründer und

Verwaltungsratspräsident der iMaps ETI AG. "Die durch künstliche Intelligenz

gesteuerte, automatisierte Anlagelösung sorgt in Kombination mit dem

Total-Return-Ansatz für zuverlässige Renditen an den Devisenmärkten bei

moderatem Risikoprofil."

"Wir freuen uns über das Listing an der Stuttgarter Börse in Partnerschaft mit

iMaps Capital Markets. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen

und ein großer Schritt, um auf unserer langfristigen Vision aufzubauen, zu einem

führenden Anbieter von auf künstlicher Intelligenz basierenden Handelssystemen

aufzusteigen", so Hugo Malhoa, Head of Business Development bei Aiternativ Ltd.

Über iMaps ETI AG

Die iMaps ETI AG ist eine Emittentin von Exchange Tradet Products (ETP) im

Fürstentum Liechtenstein mit dem Schwerpunkt Vermögensverwalter-Zertifikate in

Form von Actively Managed Certificates.

Die iMaps Capital Markets fokussiert sich darauf, Vermögensverwaltern die

Plattform zur Emission von Exchange Traded Instruments (ETI) als White Label

Lösung zur Verfügung zu stellen, um die jeweilige Investmentstrategie

abzubilden. Das Spektrum stellen dabei sowohl ETIs auf klassische Anlagen wie

Aktien, Derivate und Fonds dar, als auch auf Digital Assets als Basiswert. Sie

sind als Teilgruppe der Exchange Traded Products eine interessante, rasch

wachsende und kostengünstige Alternative zu Fonds. Dank dem gebilligten

Wertpapierprospekt der iMaps ETI AG besteht die Möglichkeit, ETIs auch

Privatanlegern öffentlich anzubieten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.imaps-capital.com.

Über Aiternativ

Aiternativ Ltd. ist ein Schweitzer Anlageberater der A.R. Suisse Financial GmbH.

Das System von Aiternativ verwendet ein hochentwickeltes automatisiertes

Trading-Tool, das eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten bietet, die den

Anlegern helfen, von der Macht des Zinseszinses zu profitieren. Ein wichtiger

Teil des Systems funktioniert durch Transaktionen mit hoher Frequenz und

niedrigem Volumen (HFLV). Das bedeutet, dass, obwohl es während der Laufzeit der

Anlage potenziell Hunderte von Möglichkeiten für einen erfolgreichen Handel

gibt, nur ein winziger Prozentsatz des Kontos für die Geschäfte mit der höchsten

Erfolgswahrscheinlichkeit verwendet wird.

Anhand von Big Data, KI und maschinellem Lernen, können effektiv historische

Performancedaten aus zahlreichen Datenpunkten genutzt werden, um so künftige

Kursschwankungen besser vorherzusagen und automatisch effektiver darauf zu

reagieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.aiternativ.com

