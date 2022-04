OTS: ImmoScout24 / ImmoScout24 WohnBarometer: Einfamilienhäuser und ...

ImmoScout24 WohnBarometer: Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen

haben sich im ersten Quartal erneut verteuert (FOTO)

Berlin (ots) - ImmoScout24 erwartet weiterhin hohe Wachstumsraten der Kaufpreise

für Wohnimmobilien

Für Deutschland und die Top-7-Metropolen stellt das "ImmoScout24 WohnBarometer"

die Entwicklung der Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in

Bestand und Neubau für das erste Quartal 2022 dar. Ergänzt werden die Marktdaten

durch Angaben zur Nachfrage im Verhältnis zum Angebot sowie eine Preisprognose

für die nächsten 12 Monate.

- Die Preisdynamik von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern zum Kauf nahm

in Deutschland im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal deutlich zu.

- Insbesondere Einfamilienhäuser wurden je nach Stadt um 2,7 bis 6,7 Prozent

teurer angeboten als noch im vierten Quartal 2021.

- Wohnungen zum Kauf zeigten die höchste Preisdynamik in Düsseldorf gefolgt von

Berlin.

- Die Finanzierungskosten haben sich durch das gestiegene Zinsniveau gegenüber

dem Tiefstand im vergangenen Jahr bereits um bis zu 30 Prozent erhöht.

- ImmoScout24 erwartet weiterhin deutliche Wachstumsraten der Kaufpreise für

Wohnimmobilien von bis zu 14 Prozent innerhalb der nächsten 12 Monate.

Im ersten Quartal 2022 wurden bestehende Eigentumswohnungen bundesweit um 5,1

Prozent teurer als noch im Vorquartal angeboten. Der Quadratmeterpreis liegt

aktuell im Durchschnitt bei 2.755 Euro. Eine 80 Quadratmeter große

Bestands-Eigentumswohnung kostete damit im deutschlandweiten Mittel 220.400

Euro. Im vierten Quartal 2021 lag die Teuerungsrate noch bei 4,3 Prozent. Damit

nahm die Preisdynamik deutlich zu. Die Angebotskaufpreise für

Neubau-Eigentumswohnungen stiegen deutschlandweit mit einem Plus von 3,0 Prozent

weniger stark als im Bestand,. Eine Ursache dafür dürfte sein, dass die

Nachfrage für Bestandswohnungen um das Vierfache höher lag als im Neubau.

Typische Neubau-Wohnungen zum Kauf mit 80 Quadratmetern wurden im bundesweiten

Durchschnitt für 4.010 Euro pro Quadratmeter angeboten. Sie haben sich damit

gegenüber dem vierten Quartal in der Gesamtfläche um rund 9.400 Euro verteuert.

Der Angebotspreis von bestehenden Einfamilienhäusern älter als zwei Jahre stieg

im Quartalsvergleich bundesweit um 4,6 Prozent. Damit kostete ein Bestandshaus

mit 140 Quadratmetern Wohnfläche und 600 Quadratmeter Grundstück im Durchschnitt

etwa 415.800 Euro. Im Vorquartal lag der Preis noch bei 397.600 Euro. Die

Angebotspreise von Neubauhäusern stiegen im selben Zeitraum um 4,5 Prozent und

rangieren für das Referenzhaus im bundesdeutschen Mittel aktuell bei 491.711

Euro, ca. 21.390 Euro mehr als im vierten Quartal 2021.

"Preistreiber sind neben der weiterhin außergewöhnlich hohen Nachfrage nach

Wohnimmobilien zum Kauf die hohen Rohstoff-, Bau- und Sanierungskosten, mit

denen Eigentümer:innen und Immobilienwirtschaft konfrontiert sind", erläutert

Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.

Eigentumswohnungen in Düsseldorf weisen die höchste Preisdynamik auf - gefolgt

von Berlin

In Düsseldorf zogen die Angebotspreise für Bestands-Eigentumswohnungen um 6,8

Prozent an. Neubau-Wohnungen wurden 3,4 Prozent teurer angeboten als im vierten

Quartal 2021. Im Vergleich mit den anderen Top-7-Metropolen liegen die

Angebotspreise in Düsseldorf dennoch mit 4.927 Euro pro Quadratmeter im Bestand

und 5.790 Euro im Neubau im unteren Drittel. Berlin folgt mit einer

Preissteigerung von 4,8 Prozent im Bestand und 3,2 Prozent im Neubau. Damit

liegt die Bundeshauptstadt annährend im bundesweiten Mittel. In der

Bundeshauptstadt forderten Anbieter:innen im ersten Quartal 2022 im Durchschnitt

für eine Bestandswohnung 5.926 Euro pro Quadratmeter für eine Neubauwohnung zum

Kauf. Der mittlere Angebotskaufpreis für eine Bestands-Wohnungen in Berlin liegt

mit 4.934 Euro knapp 1.000 Euro unter dem Preisniveau von Frankfurt am Main mit

5.908 Euro und fast 3.000 Euro unter dem Angebotspreis in München mit 7.871

Euro.

In München zeigten die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im Bestand mit 1,1

Prozent einen Trend zur Stagnation auf hohem Niveau. Neubau-Wohnungen wurden im

ersten Quartal des Jahres sogar 1,6 Prozent günstiger angeboten als noch Ende

2021. Der durchschnittliche Angebotskaufpreis liegt mit 8.605 Euro aktuell rund

140 Euro pro Quadratmeter unter dem Niveau des vierten Quartals 2021. In

sämtlichen Metropolen blieb die Nachfrage in Form von Kontaktanfragen im

Verhältnis zum Angebot im Quartalsvergleich konstant. Im Durchschnitt erhielten

die Anbieter:innen von Bestandswohnungen zum Kauf drei bis sieben

Kontaktanfragen pro Inserat pro Woche.

Die Angebotspreise von Einfamilienhäusern stiegen im Großteil der Metropolen

überdurchschnittlich stark

Gegenüber Wohnungen zum Kauf zeigten Einfamilienhäuser im ersten Quartal 2022 in

fast allen Metropolen einen deutlich stärkeren Preisanstieg. Gerade für die

relativ wenigen bestehenden Einfamilienhäuser, die in Großstädten angeboten

werden, lag die Nachfrage mit bis zu 10 Kontaktanfragen pro Inserat pro Woche

weiterhin auf hohem Niveau. Die stärkste Preisentwicklung zeigte Frankfurt am

Main, wo bestehende Einfamilienhäuser zum Kauf 6,2 Prozent teurer als im

Vorquartal angeboten wurden, Neubauhäuser sogar um 6,7 Prozent. Am geringsten

war der Preisauftrieb für Bestands-Einfamilienhäuser in München mit 3,4 Prozent

sowie Stuttgart mit 3,6 Prozent. München bleibt trotz der geringen

Preissteigerung die teuerste deutsche Metropole. Laut einer aktuellen Studie der

Deutschen Bank ist München die viertteuerste Stadt in Europa und die

siebtteuerste der Welt.

Ein ähnliches Bild zeigt das ImmoScout24 WohnBarometer bei der Preisentwicklung

von Neubauhäusern. Nach Frankfurt am Main zogen die Preise im Neubau in den drei

ersten Monaten des Jahres auch in Köln (+5,1 %), Hamburg (+4,8 %) und in

Düsseldorf (+4,5 %) sehr deutlich an. Am geringsten fiel die Preissteigerung in

Stuttgart mit 3,9 Prozent aus.

Deutliche Preissteigerungen bei Eigentumswohnungen in Berlin und Düsseldorf

erwartet

ImmoScout24 erwartet für Deutschland gesamt eine weitere Entwicklung der

Angebotskaufpreise für Wohnungen und Bestands-Einfamilienhäuser von bis zu 14

Prozent innerhalb der nächsten 12 Monate. Die Preise für Neubauwohnungen werden

voraussichtlich um 13 Prozent und die für Neubauhäuser um 12 Prozent anziehen.

Die Prognose basiert auf der Annahme, dass die Nachfrage nach Immobilien zum

Kauf und zur Miete auf hohem Niveau anhält und dass der Krieg in der Ukraine mit

entsprechenden Effekten auf Lieferketten sowie Bau- und Sanierungskosten noch

kein baldiges Ende findet. Im Metropolenvergleich prognostiziert das ImmoScout24

WohnBarometer den höchsten Anstieg der Kaufpreise für Bestandswohnungen in

Düsseldorf mit 12 Prozent. Berlin folgt mit 11 Prozent, Köln und Stuttgart mit

neun Prozent und Frankfurt am Main sowie Hamburg mit jeweils acht Prozent. Bei

den Neubauwohnungen erwartet ImmoScout24 in den Top-7-Metropolen von Deutschland

ein zweistelliges Wachstum von rund zehn Prozent. Ausnahmen bilden Berlin mit

einem Plus von 12 Prozent und München mit einem moderaten Anstieg von nur zwei

Prozent. Für Einfamilienhäuser erwartet ImmoScout24 ähnliche Preissteigerungen

von sieben bis zwölf Prozent in 12 Monaten.

Zinsentwicklung trägt zu erheblicher Mehrbelastung für Käufer bei

Die Zinsen für ein typisches Finanzierungsmodell haben sich innerhalb weniger

Monate auf über 1,5 Prozent entwickelt. Zu ihrem Tiefstand in 2021 lagen sie

noch unter einem Prozent. Damit hat sich die monatliche Rate für eine typische

Finanzierung mit 15 Prozent Eigenkapital und zehn Jahren Zinsbindung inklusive

der Entwicklung des Kaufpreises bereits jetzt um rund 30 Prozent verteuert.

Sollten die Zinsen bis Ende des Jahres auf drei Prozent ansteigen wird sich die

Gesamtbelastung von Käufer:innen durch weiter anziehende Kaufpreise und

Finanzierung in Form der monatlichen Rate um bis zu 100 Prozent erhöhen.

"Wer eine Wohnimmobilie kaufen möchte, sollte möglichst bald zuschlagen. Wir

empfehlen allen Kaufinteressenten aufgrund des hohen Wettbewerbs, alle

notwendigen Dokumente und eine Finanzierungszusage schon vorab zu organisieren",

rät Dr. Thomas Schroeter, Geschäftsführer von ImmoScout24.

Das ImmoScout24 WohnBarometer -Methodik

Das ImmoScout24 WohnBarometer ist der Marktreport zur Entwicklung des

Immobilienmarkts. Herausgeber ist ImmoScout24: Deutschlands führende

Online-Plattform für Wohnimmobilien. Das ImmoScout24 WohnBarometer gibt die

Preisentwicklung in realen Angebotspreisen wieder, ergänzt um einen Indikator

zum Verhältnis von Angebot und Nachfrage sowie eine Preisprognose für die

nächsten 12 Monate. Die Datenbasis umfasst über 8,5 Millionen Inserate der

letzten fünf Jahre auf ImmoScout24. Die Werte werden für Referenzobjekte für den

jeweils betrachtetem Immobilientyp durch einen Algorithmus aus dem Bereich des

maschinellen Lernens ermittelt. Für Wohnungen zum Kauf wird eine

Drei-Zimmer-Wohnung mit 80 Quadratmetern Wohnfläche zugrunde gelegt. Das

betrachtete Einfamilienhaus hat 140 Quadratmeter Wohnfläche und einen

Grundstücksanteil von 600 Quadratmetern. Die Kategorie Neubau enthält alle

Angebote mit einem Baualter von maximal zwei Jahren zum jeweiligen

Bestimmungszeitpunkt. Die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot wird berechnet auf

Basis der Kontaktanfragen pro Inserat des jeweiligen Immobilientyps pro Woche.

Es handelt sich um einen normierten Wert, um unterschiedliche Standzeiten der

Anzeigen auf dem Portal auszugleichen. Für die Preisprognose bildet der

angewandte Algorithmus ebenfalls die Grundlage. Dazu fließen aktuelle

Einwohnersalden sowie der verfügbare und geplante Wohngebäudebestand in die

Berechnung ein. Die aktuellen Mietpreise beziehen sich immer auf den letzten

Datenpunkt im Marktreport und stehen damit für den Angebotspreis im ersten

Quartal 2022.

Über ImmoScout24

ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/) ist die führende

Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20

Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen über

20 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein

neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 98 Prozent der

Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der

Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und

Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel,

Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe

Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist

ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und

erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.

Pressekontakt:

Lennart Dannenberg

Senior PR Manager & Pressesprecher

Telefon: +49 30 24301 1270

E-Mail: mailto:pr@immoscout24.de

http://www.immoscout24.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31321/5207408

OTS: ImmoScout24