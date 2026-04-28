28.04.2026 06:01:38

OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA) / Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf ...

Agrarchemie: Leichtes Wachstum auf dem Pflanzenschutzmarkt,

Düngemittelmarkt erholt sich / Heute Jahrespressekonferenz des

Industrieverbands Agrar

Frankfurt/Main (ots) - Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in

Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 1,273 Milliarden Euro. Das

bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,220 Mrd. Euro) ein Plus von 4,3 Prozent im

Direktgeschäft zwischen der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten

Industrie und dem Pflanzenschutzgroßhandel. Auf dem Düngemittelmarkt wuchs die

Absatzmenge des wichtigsten Nährstoffs Stickstoff in der Düngesaison 2024/25 um

3,8 Prozent auf 1,137 Millionen Tonnen Stickstoffdünger (2023/24: 1,095 Mio.

Tonnen).

Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (28. April) im Rahmen

seiner Jahrespressekonferenz um 11 Uhr (>> Anmeldung:

https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-28-april-2026 ).

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller

von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47

Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz,

Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung.

Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne

Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle

Privatanwendung.

Pressekontakt:

Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle

Martin May

Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692

E-Mail: mailto:may.iva@vci.de

https://www.iva.de

https://twitter.com/IVA_Presse

https://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-iva

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16070/6263940

OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

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