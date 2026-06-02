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02.06.2026 08:02:38
OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) / Resilienz ...
Resilienz hat Grenzen / Kosmetik- und Waschmittelbranche wächst, aber
der Schwung lässt nach (FOTO)
Frankfurt (ots) - Gesamtumsatz Q1 2026: 9,4 Mrd. Euro - moderates Wachstum von
+1,4 Prozent
- Schönheitspflege stützt den Gesamtumsatz, Haushaltspflege gibt nach
- Konsumzurückhaltung, Regulierungsdruck und Geopolitik bremsen die Branche
- Export dreht ins Plus - aber das Bild bleibt gespalten
Die Hersteller von Kosmetika und Haushaltspflegeprodukten erzielten in
Deutschland im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von 9,4 Milliarden Euro -
ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit bestätigt sich
bisher die verhaltene Wachstumserwartung des IKW vom Dezember 2025. Aber die
Zahlen dahinter sind uneinheitlich.
Inland: Schönheitspflege trägt, Haushaltspflege unter Druck
Die Schönheitspflege legt im Inland um 2,2 Prozent zu und stützt damit den
Gesamtumsatz. Die Haushaltspflege gibt leicht um 0,5 Prozent nach. Auffällig ist
dabei der selektive Konsum: In einzelnen Produktgruppen gibt es deutliche
Ausschläge - Hand- und Körperpflege wächst um 12 Prozent, Feinwaschmittel
verliert 24 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich auch innerhalb der Bereiche ein
uneinheitliches Bild: Weichspüler legen zu (+5 Prozent), Gesichtspflege gibt
nach (-10 Prozent).
"Unsere Branche hat viele Krisen abgefedert - das war kein Zufall, sondern das
Ergebnis von Innovation, Qualität und der hohen Alltagsrelevanz unserer
Produkte. Aber Resilienz ist kein Garantieschein. Wenn Konsumzurückhaltung
wächst, die Regulierungsflut nicht eingedämmt wird und geopolitische Risiken
steigen, spüren das auch wir. Jetzt ist die Politik gefordert: Entlastung und
Zukunftskonzepte statt weiterer Bürokratie und Klein-Klein", sagt Thomas Keiser,
IKW-Geschäftsführer.
Auch im Export: ein gespaltenes Bild
Der Export dreht nach einem Rückgang von 5,1 Prozent im Vorjahreszeitraum wieder
ins Plus - zumindest in der Schönheitspflege mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent.
Die Haushaltspflege gibt auch im Export noch nach (-1,3 Prozent). Die Schere
zieht sich durch: Deos (+11 Prozent), Düfte (+10 Prozent) und Lippenstifte (+9
Prozent) legen zu, Schuhpflege (-20 Prozent) und Möbelpflege (-19 Prozent) geben
nach. Vom Vorkrisenniveau ist der Export insgesamt noch deutlich entfernt; die
geopolitischen Risiken bleiben ein bestimmender Faktor.
Pressekontakt:
Karen Kumposcht
Bereichsleiterin Kommunikation und IT
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main
T +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / mailto:kkumposcht@ikw.org /
http://www.ikw.org / http://www.twitter.com/ikw_org /
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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51480/6286356
OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)
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