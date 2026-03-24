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24.03.2026 09:58:38
OTS: Industrieverband SPECTARIS / Analytica 2026: Deutsche Analysen- und ...
Analytica 2026: Deutsche Analysen- und Laborindustrie blickt
vorsichtig optimistisch auf das aktuelle Jahr
Berlin/München (ots) -
- Analysen-, Bio und Labortechnik 2025 leicht rückläufig, Export stabil
- Umsatz bei 11,2 Mrd. Euro, Exportquote rund 54 %
- Neuer Trendreport zeigt Übersicht über Märkte-, Entwicklungen und Potenziale
Zur Weltleitmesse analytica, die vom 24. bis 27. März 2026 in München
stattfindet, präsentiert sich die deutsche Industrie für Analysen-, Bio- und
Labortechnik (ABL) weiterhin robust, auch wenn das Marktumfeld zuletzt
herausfordernd war. Nach Angaben des Deutschen Industrieverbandes SPECTARIS war
das Geschäftsjahr 2025 leicht rückläufig.
Die rund 330 deutschen Hersteller der Branche erwirtschafteten zuletzt einen
Umsatz von rund 11,2 Milliarden Euro (-0,6 %). Während der Inlandsumsatz auf
etwa 5,1 Milliarden Euro zurückging (-1,6 %), entwickelte sich das
Auslandsgeschäft mit rund 6,1 Milliarden Euro stabil (+0,2 %). Zwar stiegen die
deutschen Exporte in EU-Länder in den ersten drei Quartalen 2025 um mehr als 5 %
an. Jedoch gingen die Ausfuhren in die beiden wichtigsten Zielländer der Branche
- die USA und China - um 10 % bzw. 6 % gegenüber dem Vorjahr zurück.
Die Internationalisierung hat in den vergangenen Jahren stark zum Erfolg der
Unternehmen beigetragen: Mehr als die Hälfte der Produktion (Exportquote rund 54
%) wird im Ausland abgesetzt. Insgesamt beschäftigt die Branche rund 52.500
Mitarbeitende.
"Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds zeigt sich unsere Branche weiterhin
robust. Analysen-, Bio- und Labortechnik ist eine unverzichtbare Grundlage für
Innovationen in Life Sciences, Umweltanalytik und vielen weiteren
Zukunftsfeldern. Die analytica macht diese Innovationskraft der Branche
eindrucksvoll sichtbar", sagt Mathis Kuchejda, Vorsitzender der Analysen-, Bio-
und Labortechnik bei SPECTARIS.
Für 2026 erwarten die Unternehmen mehrheitlich wieder steigende Umsätze in der
Größenordnung von etwa drei bis vier Prozent. Gleichzeitig bleibt die Prognose
mit Unsicherheiten verbunden. Insbesondere die möglichen wirtschaftlichen
Auswirkungen des aktuellen Konflikts im Nahen Osten - einschließlich des
Iran-Konflikts - lassen sich derzeit nur schwer abschätzen.
Langfristig bleiben die Perspektiven der Branche positiv und der Weltmarkt für
die Industrie wächst weiter. Experten erwarten für die kommenden Jahre ein
Wachstum in der Größenordnung von etwa fünf Prozent pro Jahr. Treiber dieser
Entwicklung sind neben Automatisierung und Robotik unter anderem steigende
Investitionen in Life Sciences, Pharmaforschung, Umweltanalytik sowie in moderne
Laborinfrastruktur.
Die analytica, die vom 24. bis 27. März 2026 in München stattfindet, gilt als
weltweit wichtigste Plattform der Branche. Mehr als 1.000 Aussteller
präsentieren dort Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von
Analysesystemen über Biotechnologie bis hin zu digitalisierten und
automatisierten Laboren.
Mit dem heute erscheinenden " Trendreport Analysen-, Bio- und Labortechnik
2026/2027
(https://www.spectaris.de/fileadmin/user_upload/Trend_Report_2026_27.pdf) "
liefert SPECTARIS zudem eine Übersicht über die wichtigsten Märkte,
Entwicklungen und Potenziale der Branche und ein umfassendes Portrait der
deutschen Analysen-, Bio- und Labortechnik.
SPECTARIS ist der Deutsche Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und
Medizintechnik mit Sitz in Berlin. Der Verband vertritt rund 400 überwiegend
exportorientierte, mittelständisch geprägte deutsche Unternehmen. Die
vertretenen Branchen - Consumer Optics (Augenoptik, Fernoptik, Fototechnik),
Photonik, Medizintechnik sowie Analysen-, Bio- und Labortechnik - erzielten im
Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 91 Milliarden Euro und beschäftigten rund
360.000 Menschen. Eine Studie
(https://www.spectaris.de/verband/themen/zukunftsbranchen) der
FutureManagementGroup zählt diese Felder zu den zehn chancenreichsten
Zukunftsbranchen.
Pressekontakt:
Christof Weingärtner
Leiter Kommunikation / Pressesprecher
SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und
Medizintechnik e. V.
Postanschrift: Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin
Besucheradresse: Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin
T: +49 (0)30 41 40 21-66
weingaertner@spectaris.de | www.spectaris.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81954/6242151
OTS: Industrieverband SPECTARIS
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