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12.11.2026 11:01:38
OTS: Industrieverband SPECTARIS / Medizintechnik: Deutsche Hersteller wachsen ...
Medizintechnik: Deutsche Hersteller wachsen langsamer als der
Weltmarkt (FOTO)
Düsseldorf/Berlin (ots) -
- SPECTARIS erwartet 2026 nominales Umsatzplus von rund drei Prozent
- Exporte in die USA und nach China rückläufig
- Positive Geschäftserwartungen stimmen vorsichtig optimistisch
- Überarbeitete MEDICA liefert einen Einblick in künftige Geschäftsfelder
Die deutsche Medizintechnikindustrie dürfte 2026 ihren Wachstumskurs fortsetzen,
bleibt allerdings hinter der Dynamik des Weltmarktes zurück. Nach vorläufigen
Ergebnissen der Monatsberichte des Statistischen Bundesamtes stieg der Umsatz
der deutschen Medizintechnikhersteller von Januar bis August 2026 nominal um 2,1
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnet der Deutsche
Industrieverband SPECTARIS mit einem nominalen Umsatzplus in der Größenordnung
von drei Prozent. Im Vorjahr hatte die Branche ein Umsatzwachstum von 3,3
Prozent auf 42,7 Milliarden Euro erzielt. SPECTARIS stellt die Zahlen anlässlich
der MEDICA vor, die vom 16. bis 19. November in Düsseldorf stattfindet.
Positive Geschäftserwartungen stützen Wachstumsprognose
Für eine leichte Beschleunigung des Umsatzwachstums zum Jahresende sprechen die
Geschäftserwartungen der Medizintechnik für die kommenden sechs Monate, die laut
ifo Institut im Oktober weiterhin deutlich im positiven Bereich lagen und
gegenüber dem Vormonat nochmals zulegen konnten. Auch die gesamtwirtschaftlichen
Perspektiven für Deutschland haben sich laut der aktuellen gemeinsamen
Konjunkturprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute verbessert.
Preissteigerungen dämpfen reales Wachstum
Der nominale Umsatzzuwachs spiegelt allerdings nur bedingt eine tatsächliche
Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität wider. So stiegen die Erzeugerpreise
für medizintechnische Produkte von Januar bis August 2026 ebenfalls um 2,1
Prozent. Vor diesem Hintergrund dürfte das Umsatzwachstum preisbereinigt
weitgehend zum Erliegen gekommen sein. Im bisherigen Jahresverlauf entwickelte
sich das Auslandsgeschäft mit einem nominalen Plus von 2,5 Prozent etwas stärker
als der Inlandsumsatz, der um 0,9 Prozent zunahm.
Außenhandel: Europa wächst, USA und China rückläufig
Die Außenhandelszahlen des Statistischen Bundesamtes für das erste Halbjahr 2026
zeigen ein differenziertes Bild. Besonders positiv entwickelte sich das Geschäft
mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Ausfuhren in die EU stiegen
um 10,7 Prozent.
Deutliche Rückgänge verzeichneten dagegen zwei der wichtigsten Einzelmärkte der
deutschen Medizintechnik. Die Ausfuhren in die USA sanken um 9,9 Prozent, die
Exporte nach China gingen um 11,8 Prozent zurück. Bereits 2025 hatten sich die
europäischen Absatzmärkte deutlich dynamischer entwickelt als das Geschäft mit
den USA und China.
Weltmarkt bietet weiterhin gute Wachstumsperspektiven
Die internationale Medizintechnik bietet weiterhin attraktive
Wachstumsperspektiven. Nach aktuellen Marktanalysen des
Marktforschungsunternehmens Frost & Sullivan dürfte der weltweite
Medizintechnikmarkt 2026 selbst bei vorsichtiger Schätzung nominal um rund fünf
Prozent wachsen. Zu den wesentlichen Wachstumstreibern zählen der demografische
Wandel, die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen sowie technologische
Innovationen, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, künstliche
Intelligenz und Robotik. Die bisherige Umsatzentwicklung der deutschen
Medizintechnikhersteller bleibt damit hinter der globalen Marktdynamik zurück.
"Der Weltmarkt für Medizintechnik wächst, aber zunehmend an den deutschen
Herstellern vorbei. An der Innovationskraft liegt das nicht, sondern an hohen
Standortkosten, zunehmenden regulatorischen Anforderungen und einem stockenden
Weg neuer Produkte in die Versorgung", erklärt Marcus Kuhlmann, Leiter der
Medizintechnik bei SPECTARIS. "Die Bundesregierung hat die Medizintechnik im
Koalitionsvertrag als Leitwirtschaft benannt. Ein Jahr nach dem Start des
Pharma- und Medizintechnikdialogs muss daraus jetzt eine Strategie werden, die
die Unternehmen in ihrem Alltag spüren."
MEDICA 2026 zeigt Innovationen für die Gesundheitsversorgung von morgen
Mit der MEDICA 2026, die in der kommenden Woche stattfindet, präsentiert sich
die internationale Medizintechnikbranche mit einer umfassend überarbeiteten
Themen- und Hallenstruktur sowie neuen Veranstaltungsformaten. Zu den
Höhepunkten zählen der Healthcare Transformation Campus und das "Hospital of the
Future", das anhand einer vernetzten Krankenhauslandschaft zeigt, wie innovative
Medizintechnik und digitale Lösungen die Gesundheitsversorgung der Zukunft
gestalten können.
Die Medizintechnik-Branche (Hersteller von medizintechnischen Geräten und
Medizinprodukten inkl. Kleinstunternehmen) beschäftigt in Deutschland insgesamt
rund 264.000 Menschen und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 55 Milliarden
Euro. Im Jahr 2025 erzielte die Branche laut Gesundheitswirtschaftlicher
Gesamtrechnung (GGR) des WifOR-Instituts eine direkte Bruttowertschöpfung von 20
Milliarden Euro und einschließlich indirekter und induzierter Effekte eine
gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung von rund 42 Milliarden Euro. Nach der
Wirtschaftsstatistik gab es 2025 in Deutschland 1.529 Medizintechnik-Hersteller
mit mindestens 20 Beschäftigten, die einen Gesamtumsatz von 42,7 Milliarden Euro
erzielten. 68 Prozent des Medizintechnik-Umsatzes stammen aus dem
Auslandsgeschäft. Zwischen sechs und acht Prozent des Umsatzes werden in
Forschung und Entwicklung investiert. 93 Prozent der Unternehmen sind KMU.
SPECTARIS ist der Deutsche Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und
Medizintechnik und vertritt 400 überwiegend mittelständische deutsche
Unternehmen. Davon repräsentiert der SPECTARIS-Fachverband Medizintechnik rund
130 Hersteller und Zulieferer der Medizintechnik-Branche sowie
Hilfsmittel-Leistungserbringer und Homecare-Provider aus dem Bereich der
respiratorischen Heimtherapie.
Pressekontakt:
Christof Weingärtner
Leiter Kommunikation / Pressesprecher
SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und
Medizintechnik e. V.
Postanschrift: Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin
Besucheradresse: Hannoversche Str. 19, 10115 Berlin
T: +49 (0)30 41 40 21-66
weingaertner@spectaris.de | www.spectaris.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/81954/6389171
OTS: Industrieverband SPECTARIS
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