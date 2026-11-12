OTS: Industrieverband SPECTARIS / Medizintechnik: Deutsche Hersteller wachsen ...

Medizintechnik: Deutsche Hersteller wachsen langsamer als der

Weltmarkt (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) -

- SPECTARIS erwartet 2026 nominales Umsatzplus von rund drei Prozent

- Exporte in die USA und nach China rückläufig

- Positive Geschäftserwartungen stimmen vorsichtig optimistisch

- Überarbeitete MEDICA liefert einen Einblick in künftige Geschäftsfelder

Die deutsche Medizintechnikindustrie dürfte 2026 ihren Wachstumskurs fortsetzen,

bleibt allerdings hinter der Dynamik des Weltmarktes zurück. Nach vorläufigen

Ergebnissen der Monatsberichte des Statistischen Bundesamtes stieg der Umsatz

der deutschen Medizintechnikhersteller von Januar bis August 2026 nominal um 2,1

Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr rechnet der Deutsche

Industrieverband SPECTARIS mit einem nominalen Umsatzplus in der Größenordnung

von drei Prozent. Im Vorjahr hatte die Branche ein Umsatzwachstum von 3,3

Prozent auf 42,7 Milliarden Euro erzielt. SPECTARIS stellt die Zahlen anlässlich

der MEDICA vor, die vom 16. bis 19. November in Düsseldorf stattfindet.

Positive Geschäftserwartungen stützen Wachstumsprognose

Für eine leichte Beschleunigung des Umsatzwachstums zum Jahresende sprechen die

Geschäftserwartungen der Medizintechnik für die kommenden sechs Monate, die laut

ifo Institut im Oktober weiterhin deutlich im positiven Bereich lagen und

gegenüber dem Vormonat nochmals zulegen konnten. Auch die gesamtwirtschaftlichen

Perspektiven für Deutschland haben sich laut der aktuellen gemeinsamen

Konjunkturprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute verbessert.

Preissteigerungen dämpfen reales Wachstum

Der nominale Umsatzzuwachs spiegelt allerdings nur bedingt eine tatsächliche

Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität wider. So stiegen die Erzeugerpreise

für medizintechnische Produkte von Januar bis August 2026 ebenfalls um 2,1

Prozent. Vor diesem Hintergrund dürfte das Umsatzwachstum preisbereinigt

weitgehend zum Erliegen gekommen sein. Im bisherigen Jahresverlauf entwickelte

sich das Auslandsgeschäft mit einem nominalen Plus von 2,5 Prozent etwas stärker

als der Inlandsumsatz, der um 0,9 Prozent zunahm.

Außenhandel: Europa wächst, USA und China rückläufig

Die Außenhandelszahlen des Statistischen Bundesamtes für das erste Halbjahr 2026

zeigen ein differenziertes Bild. Besonders positiv entwickelte sich das Geschäft

mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Ausfuhren in die EU stiegen

um 10,7 Prozent.

Deutliche Rückgänge verzeichneten dagegen zwei der wichtigsten Einzelmärkte der

deutschen Medizintechnik. Die Ausfuhren in die USA sanken um 9,9 Prozent, die

Exporte nach China gingen um 11,8 Prozent zurück. Bereits 2025 hatten sich die

europäischen Absatzmärkte deutlich dynamischer entwickelt als das Geschäft mit

den USA und China.

Weltmarkt bietet weiterhin gute Wachstumsperspektiven

Die internationale Medizintechnik bietet weiterhin attraktive

Wachstumsperspektiven. Nach aktuellen Marktanalysen des

Marktforschungsunternehmens Frost & Sullivan dürfte der weltweite

Medizintechnikmarkt 2026 selbst bei vorsichtiger Schätzung nominal um rund fünf

Prozent wachsen. Zu den wesentlichen Wachstumstreibern zählen der demografische

Wandel, die zunehmende Verbreitung chronischer Erkrankungen sowie technologische

Innovationen, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung , künstliche

Intelligenz und Robotik. Die bisherige Umsatzentwicklung der deutschen

Medizintechnikhersteller bleibt damit hinter der globalen Marktdynamik zurück.

"Der Weltmarkt für Medizintechnik wächst, aber zunehmend an den deutschen

Herstellern vorbei. An der Innovationskraft liegt das nicht, sondern an hohen

Standortkosten, zunehmenden regulatorischen Anforderungen und einem stockenden

Weg neuer Produkte in die Versorgung", erklärt Marcus Kuhlmann, Leiter der

Medizintechnik bei SPECTARIS. "Die Bundesregierung hat die Medizintechnik im

Koalitionsvertrag als Leitwirtschaft benannt. Ein Jahr nach dem Start des

Pharma- und Medizintechnikdialogs muss daraus jetzt eine Strategie werden, die

die Unternehmen in ihrem Alltag spüren."

MEDICA 2026 zeigt Innovationen für die Gesundheitsversorgung von morgen

Mit der MEDICA 2026, die in der kommenden Woche stattfindet, präsentiert sich

die internationale Medizintechnikbranche mit einer umfassend überarbeiteten

Themen- und Hallenstruktur sowie neuen Veranstaltungsformaten. Zu den

Höhepunkten zählen der Healthcare Transformation Campus und das "Hospital of the

Future", das anhand einer vernetzten Krankenhauslandschaft zeigt, wie innovative

Medizintechnik und digitale Lösungen die Gesundheitsversorgung der Zukunft

gestalten können.

Die Medizintechnik-Branche (Hersteller von medizintechnischen Geräten und

Medizinprodukten inkl. Kleinstunternehmen) beschäftigt in Deutschland insgesamt

rund 264.000 Menschen und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 55 Milliarden

Euro. Im Jahr 2025 erzielte die Branche laut Gesundheitswirtschaftlicher

Gesamtrechnung (GGR) des WifOR-Instituts eine direkte Bruttowertschöpfung von 20

Milliarden Euro und einschließlich indirekter und induzierter Effekte eine

gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung von rund 42 Milliarden Euro. Nach der

Wirtschaftsstatistik gab es 2025 in Deutschland 1.529 Medizintechnik-Hersteller

mit mindestens 20 Beschäftigten, die einen Gesamtumsatz von 42,7 Milliarden Euro

erzielten. 68 Prozent des Medizintechnik-Umsatzes stammen aus dem

Auslandsgeschäft. Zwischen sechs und acht Prozent des Umsatzes werden in

Forschung und Entwicklung investiert. 93 Prozent der Unternehmen sind KMU.

SPECTARIS ist der Deutsche Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und

Medizintechnik und vertritt 400 überwiegend mittelständische deutsche

Unternehmen. Davon repräsentiert der SPECTARIS-Fachverband Medizintechnik rund

130 Hersteller und Zulieferer der Medizintechnik-Branche sowie

Hilfsmittel-Leistungserbringer und Homecare-Provider aus dem Bereich der

respiratorischen Heimtherapie.

Pressekontakt:

Christof Weingärtner

Leiter Kommunikation / Pressesprecher

SPECTARIS. Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und

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