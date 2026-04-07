OTS: infoteam Software AG / infoteam Software AG ernennt Tim S. Tabrizi zum ...

infoteam Software AG ernennt Tim S. Tabrizi zum Vorstandsvorsitzenden

/ Neue strategische Ausrichtung für nachhaltiges Wachstum (FOTO)

Bubenreuth (ots) - Die infoteam Software AG gibt einen entscheidenden

Führungswechsel bekannt. Ab dem 1. April 2026 übernimmt Tim S. Tabrizi (49) den

Vorsitz des Vorstands und trägt die strategische Gesamtverantwortung für die

infoteam Gruppe. Das Unternehmen setzt damit auf eine international erfahrene

Führungspersönlichkeit, die den eingeschlagenen Wachstumskurs maßgeblich

vorantreiben wird.

Erfahrung und Kompetenz für die nächste Wachstumsphase

Tim S. Tabrizi verfügt über mehr als 23 Jahre Führungserfahrung in technologisch

orientierten Unternehmen. Zuletzt war er Gründer und Geschäftsführer des

Coaching Instituts Frankfurt, einem der führenden Anbieter im Bereich Leadership

Development im deutschsprachigen Raum. Weitere Stationen seiner Karriere waren

unter anderem eine Vorstandsposition bei WS Audiology (ehemals Widex/Sivantos),

dem weltweit größten Hersteller von medizinischen Hörgeräten, sowie leitende

Positionen bei Unify und T-Systems International. Über alle Stationen hinweg

verantwortete er internationale Teams, komplexe M&A-Prozesse und

Geschäftsbereiche mit Budgets von bis zu 1,2 Milliarden Euro.

Er absolvierte ein Master-Studium an der IESE Business School in Barcelona und

bildete sich an renommierten Institutionen wie Harvard, Stanford und der London

Business School weiter.

Strategische Neuausrichtung: Innovation, Regulierung und Internationalisierung

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Wolfgang Schleemilch betont: "Mit Tim S. Tabrizi

haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die fachliche Exzellenz,

unternehmerische Klarheit und echtes Herzblut für infoteam vereint. Er wird die

strategische Ausrichtung des Unternehmens aktiv vorantreiben und uns in die

nächste Wachstumsphase führen."

Tim S. Tabrizi wird die strategische Transformation der infoteam Software Gruppe

konsequent vorantreiben. Im Fokus stehen vier Kernbereiche:

- Ausbau von infoteam als Trusted Partner im Bereich KI-gestützter, sicherer

Softwarelösungen

- Ausbau des Kerngeschäfts der Automatisierungssoftware in Industrietechnologie

und Maschinenbau

- Verstärkung der Marktposition in regulierter Software für Medizintechnik und

Life Sciences

- Weiterentwicklung der internationalen Standortstruktur mit rund 250

Mitarbeitenden in Deutschland, der Schweiz und Griechenland

"infoteam vereint technologische Exzellenz mit einer einzigartigen

Eigentumsstruktur als Mitarbeitergesellschaft. Diese Kombination ist ein enormer

Wettbewerbsvorteil - sie ermöglicht schnelle Entscheidungen, echte

unternehmerische Verantwortung und langfristiges Denken", sagt Tim S. Tabrizi.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem Führungsteam und allen

Mitarbeitenden die nächste Phase von infoteam zu gestalten - mit Klarheit, Tempo

und dem festen Anspruch, unsere Stärken konsequent auszubauen."

Würdigung des Vorgängers - Transformationsphase sichergestellt

Der Vorstandsvorsitzende Joachim Strobel, der die infoteam seit 2018 leitete,

wird das Unternehmen bis Ende Juni 2026 weiterhin als CFO begleiten und stellt

damit Kontinuität und Stabilität in der Transformationsphase sicher.

Der gesamte Aufsichtsrat und Tim S. Tabrizi würdigen ausdrücklich die Verdienste

von Joachim Strobel, der das Unternehmen seit 2018 als Vorstandsvorsitzender

geführt hat.

Über die infoteam Software AG

Die infoteam Software AG mit Hauptsitz in Bubenreuth bei Erlangen ist ein

etablierter Anbieter kundenspezifischer Softwarelösungen.

Das Kerngeschäft umfasst die Entwicklung von Steuerungs- und Embedded-Software,

Middleware und Anwendungssoftware - agil, modern und nach aktuellen

Security-Anforderungen. Eine Spezialdisziplin ist normativ regulierte Software

für Medizin- und Laborgeräte (IVDR, MDR, FDA, ISO 13485, IEC 62304).

Als reine Mitarbeitergesellschaft werden sämtliche Anteile von aktuellen und

ehemaligen Mitarbeitenden gehalten.

infoteam ist ausgezeichnet als eines der 50 wachstumsstärksten Unternehmen

Bayerns und zählt zu den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands.

Weitere Informationen: https://www.infoteam.de

Pressekontakt:

Tim S. Tabrizi, Vorstandsvorsitzender (CEO)

E-Mail: mailto:presse@infoteam.de

Telefon: +49 9131 78 00-0

LinkedIn: linkedin.com/in/shahriartabrizi

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182290/6250065

OTS: infoteam Software AG