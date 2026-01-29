OTS: ING Deutschland / ING Deutschland wächst und erweitert Angebot

ING Deutschland wächst und erweitert Angebot

Frankfurt am Main (ots) -

- Anzahl der Mobile Primary Customers steigt auf 2,9 Mio. (2024: 2,6 Mio.)

- Neue Höchststände im Wertpapiergeschäft, bei Baufinanzierungen und

Konsumentenkrediten

- Provisionsergebnis wächst auf 715 Mio. Euro (2024: 504 Mio. Euro)

- Ergebnis vor Steuern bei 1,9 Mrd. Euro (2024: 2,1 Mrd. Euro)

Die ING Deutschland ist in einem erfolgreichen Geschäftsjahr gewachsen und hat

neue Akzente gesetzt, um mit einem breiteren Angebot stärker auf individuelle

Kundenbedürfnisse einzugehen. Im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung hat sie

etwa neue Produkte und Services speziell für jüngere Kundengruppen eingeführt

und deutliches Wachstum in der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie im

Wertpapiergeschäft verzeichnet. Zudem hat die ING Deutschland den

Digitalisierungsgrad ihrer Prozesse weiter erhöht und die Fokussierung auf die

drei zentralen Handlungsfelder Wachstum, technische sowie organisatorische

Weiterentwicklung vorangetrieben.

"2025 war geprägt von Wachstum und wichtigen Weichenstellungen. Wir haben

kommerziell weiter zugelegt, erste Angebotslücken geschlossen und Initiativen

mit direktem Kundennutzen zu Top-Prioritäten gemacht", resümiert Lars Stoy,

Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland. "Wir wollen unsere

Innovationskraft weiter stärken, das Tempo bei Produkteinführungen steigern und

unseren Kundinnen und Kunden ein persönlicheres Digitalbanking bieten."

Angebot erweitert, Produkt-Pipeline gefüllt

Mit dem Girokonto Junior und dem Direkt-Depot Young wurden 2025 zwei

Einstiegsprodukte zu attraktiven Konditionen für junge Menschen auf den Markt

gebracht.

Auch mit dem europäischen Bezahlsystem WERO adressiert die ING Deutschland

insbesondere die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe. Seit August 2025 ist WERO in

der ING-App für grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Überweisungen in Echtzeit

verfügbar. Bis Jahresende haben Kundinnen und Kunden der ING Deutschland über

500.000 Wallets in ihrer App aktiviert. Im zweiten Quartal 2026 wird die ING

auch im Onlinehandel Zahlungen mit WERO anbieten.

Darüber hinaus arbeitet die ING Deutschland an einer deutlichen Ausweitung des

Angebotes für Affluent-Kunden, das ab 2026 schrittweise eingeführt wird. Der

Fokus liegt auf Angeboten und Services in den Bereichen Investments, Daily

Banking sowie Krediten für die Kapitalanlage in Immobilien. Es ist geplant,

unter anderem über sogenannte European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) die

Anlage in Private Equity anzubieten.

Ab Februar 2026 werden SEPA -Überweisungen standardisiert in Echtzeit ausgeführt.

Im weiteren Jahresverlauf ist zudem die Einführung einer Charge-Kreditkarte

geplant. Ebenfalls ab Februar können Kundinnen und Kunden ab einem Anlagebetrag

von 1.000 Euro ohne Ordergebühr in Krypto Exchange Traded Notes (ETNs)

investieren. Zusätzlich werden Sparpläne für diese Krypto ETNs angeboten.

Vertiefung der Kundenbeziehungen

Die Beziehung zu ihren Kundinnen und Kunden hat die ING Deutschland 2025 weiter

ausgebaut. Rund 57 Prozent der Kundinnen und Kunden nutzten mindestens zwei

Produkte der ING Deutschland (2024: 54 Prozent). Die Anzahl der "Mobile Primary

Customers", die neben dem Girokonto mit monatlichem Geldeingang mindestens ein

weiteres Produkt sowie die App nutzen, wuchs um rund 320.000 auf 2,9 Mio. (2024:

2,6 Mio.). Wie im Vorjahr hat die ING Deutschland damit rund 30 Prozent zum

jährlichen Wachstumsziel der ING Group von insgesamt 1 Mio. Mobile Primary

Customers beigetragen. Die Anzahl der Girokonten stieg per Ende 2025 auf 4,1

Mio. (2024: 3,9 Mio.).

Höchststände bei Trades, Baufinanzierungen, Konsumentenkrediten und Einlagen

Kundinnen und Kunden tätigten erneut mehr Wertpapiertransaktionen als im

Vorjahr. 2025 führte die ING Deutschland rund 55,2 Mio. Wertpapiertransaktionen

für ihre Kundinnen und Kunden aus (2024: 43,3 Mio.) und zählte 3,2 Mio. Depots

(2024: 2,8 Mio.). Das Depotvolumen wuchs um 22 Prozent auf 134,6 Mrd. Euro

(2024: 110,0 Mrd. Euro). Etwas mehr als die Hälfte waren Nettomittelzuflüsse.

Positiv entwickelte sich auch die Baufinanzierung : Das Bestandsvolumen

überschritt erstmals 100 Mrd. Euro und wuchs um fünf Prozent auf 101,5 Mrd. Euro

(2024: 96,2 Mrd. Euro). Das zugesagte Neugeschäft stieg um 30 Prozent gegenüber

dem Vorjahr auf 14,4 Mrd. Euro (2024: 11,0 Mrd. Euro). Wachstumstreiber waren

Angebote mit Nachhaltigkeitsfokus: Knapp 30 Prozent der finanzierten Immobilien

im Neugeschäft hatten das Energielevel A/A+, zudem wurden rund 18.000

energetische Sanierungen finanziert. Das vermittelte Finanzierungsvolumen der

Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen, stieg

auf 26,4 Mrd. Euro (2024: 22,4 Mrd. Euro).

Das zugesagte Neugeschäft bei Konsumentenkrediten stieg um 31 Prozent auf 5,1

Mrd. Euro (2024: 3,9 Mrd. Euro), das Bestandsvolumen legte um 15 Prozent auf

12,2 Mrd. Euro zu (2024: 10,6 Mrd. Euro).

Die Einlagen in Sparprodukten und auf Girokonten erreichten einen neuen

Rekordwert von 156 Mrd. Euro (2024: 150 Mrd. Euro).

Fokus auf Geschäftskonto für Wachstum im Business Banking

Die ING Deutschland hat ihr Angebot für Geschäftskunden auf das Geschäftskonto

als Ankerprodukt ausgerichtet und für weitere Zielgruppen wie Gründerinnen und

Gründer geöffnet. Im Zentrum stehen der weitere Ausbau der Kontofeatures und

kundenfreundlichere Onboarding-Prozesse. Zudem ist das Geschäftskonto inzwischen

Voraussetzung für die Kreditvergabe, wodurch diese beschleunigt, und das

Kundenerlebnis verbessert wird.

Durch die engere Verzahnung im Onboarding von Privat- und Geschäftskunden sollen

zudem Wachstumspotenziale gehoben werden, die sich aus der starken

Positionierung als Privatkundenbank ergeben. Das Angebot für Einlagen von

Geschäftskunden soll ergänzt werden: Zusätzlich zum Business Tagesgeldkonto wird

die ING 2026 ein Festgeldprodukt auf den Markt bringen.

Mit der Fokussierung auf das Geschäftskonto geht der Verkauf des

Bestandsportfolios ausgegebener Kredite einher (2024: 374 Mio. Euro).

Unsichere Wirtschaftslage prägt Wholesale Banking

Im Firmenkundengeschäft machten sich 2025 die gesamtwirtschaftlichen und

geopolitischen Unsicherheiten bemerkbar, was zu sinkenden Zinseinnahmen und

einer höheren Risikovorsorge führte. Erfreulich entwickelte sich hingegen das

Kapitalmarktgeschäft: Mit 58 Emissionen von Unternehmensanleihen und einem

Gesamtvolumen von 5,5 Mrd. Euro war die ING Deutschland laut einschlägiger

Informationsdienstleister führend im deutschsprachigen Raum.

Wie im Privatkundengeschäft verfolgt die ING Deutschland im Wholesale Banking

die Strategie, die Kundenbeziehung zu vertiefen. Ziel ist es, mehr Produkte über

den Kredit als Ankerprodukt hinaus anzubieten und das Ertragsverhältnis

zugunsten der Provisionen zu verbessern. Dementsprechend stehen das

Kapitalmarktgeschäft und Produkte im Zahlungsverkehr sowie der Devisenhandel im

Fokus. Das Volumen ausgereichter Kredite lag 2025 mit 31,7 Mrd. Euro auf

Vorjahresniveau (2024: 32,1 Mrd. Euro).

Deutlich gestiegener Provisionsüberschuss bei rückläufigem Zinsergebnis

Rückläufige Zinsen führten dazu, dass das Zinsergebnis um 11 Prozent auf 3,2

Mrd. Euro (2024: 3,6 Mrd. Euro) sank. Das Provisionsergebnis hingegen legte mit

plus 42 Prozent auf 715 Mio. Euro deutlich zu (2024: 504 Mio. Euro).

Wachstumstreiber waren das Wertpapiergeschäft und der Zahlungsverkehr, zudem

wirkte sich ein buchhalterischer Einmaleffekt positiv aus. Die

Eigenkapitalrendite der Bank betrug 13,5 Prozent (2024: 15,2 Prozent), die

Cost-Income-Ratio 42,8 Prozent (2024: 39,4 Prozent).

Nach Berücksichtigung von sonstigem Ergebnis, Aufwendungen und Risikovorsorge

erzielte die ING Deutschland ein Ergebnis vor Steuern von 1,9 Mrd. Euro (2024:

2,1 Mrd. Euro).

"Wir haben unsere Leistungsfähigkeit 2025 erneut unter Beweis gestellt und ein

starkes Ergebnis erzielt", sagt Nurten Erdogan, Finanzvorständin der ING in

Deutschland. "Wir werden diesen Rückenwind nutzen, um über neue Produkte und

Services weitere Kundengruppen zu erschließen und die Ertragsstruktur der Bank

weiter zu diversifizieren."

Digitalisierung schreitet voran - "Instant Baufi" ab Frühjahr 2026

Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern, hat die ING Deutschland auch 2025

ihre Prozesse weiter optimiert. Ziel ist es, dass Kundinnen und Kunden

Kontoeröffnung, Kreditantrag oder Service-Aufträge direkt, intuitiv und

vollständig digital abwickeln können. Zum Start der Messung Ende 2021 lag der

Digitalisierungsgrad aller Prozesse der ING Deutschland ("Digi-Index") bei 66

Prozent. Ende 2024 wurde bereits ein Wert von 81 Prozent erzielt, durch den

Einsatz von Künstlicher Intelligenz stieg der Digi-Index 2025 auf 86 Prozent.

So kann die ING Deutschland mithilfe Künstlicher Intelligenz in der

Baufinanzierung aus amtlichen und öffentlichen Datenquellen ein digitales Abbild

von Bestandsimmobilien erstellen. Kundinnen und Kunden müssen infolgedessen

weniger Unterlagen einreichen und die Immobilienbewertung wird deutlich

beschleunigt. Mit "Instant-Baufi" wird die ING Deutschland ab Frühjahr 2026

erste Teile ihres Baufinanzierungsgeschäfts in etwa 30 Minuten prüfen und

zusagen können. Zum Marktstart ist "Instant-Baufi" exklusiv über die

Interhyp-Plattform verfügbar.

Im Chatbot und in der Telefonie kommt seit 2025 generative KI (GenAI) zum

Einsatz, die Anliegen der Kundinnen und Kunden direkt beantwortet oder zum

gewünschten Service führt. Für telefonische Kartenservices übernimmt ab Februar

2026 ein KI-Agent (AgenticAI) eigenständig Aufgaben und führt diese in einem

abgesteckten Rahmen und innerhalb der regulatorischen Grenzen aus. Die

Servicequalität und Kundenzufriedenheit bestärken die ING Deutschland darin,

GenAI- und AgenticAI-Lösungen sukzessive weiter auszubauen.

Weiterentwicklung von Organisation und Arbeitsweisen

Unvermindert treibt die ING Deutschland die Weiterentwicklung ihrer internen

Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen voran. Ganzheitliches Ziel ist es, die im

Marktvergleich führende Weiterempfehlungsrate durch Kundinnen und Kunden (NPS)

als Differenzierungsmerkmal auszubauen, indem der Kundenfokus erhöht und

produktübergreifende Prozesse sowie administrative Abläufe noch weiter

verbessert werden.

Lars Stoy: "Wir unterstreichen unseren Anspruch als Digitalbank Nr. 1 und

entwickeln uns so weiter, dass Innovation für unsere Kunden wieder spürbarer

wird."

