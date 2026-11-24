INSM-Berechnung: Geplante Belastungen übersteigen 2027 bei fünf von

sieben Beispielhaushalten die Entlastungen

Berlin (ots) - INSM-Chef Thorsten Alsleben: "Der Bund muss bei sich selbst

sparen, um Bürger zu entlasten."

Der in dieser Woche von der Koalition voraussichtlich verabschiedete

Bundeshaushalt wird für zahlreiche Bürger mehr Be- als Entlastungen zur Folge

haben. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat in Zusammenarbeit

mit dem Deutschen Steuerzahlerinstitut (DSt) sieben Beispielhaushalte

durchgerechnet (https://www.insm.de/aktuelles/publikationen/beispiel-rechnung-fu

er-2027-hoehere-sozialbeitraege-zehren-die-steuerentlastung-auf). In fünf von

sieben Beispielen sind die geplanten Belastungen bei Einkommensteuern,

Verbrauchsteuern und Sozialabgaben höher als die Entlastungen. Eine

alleinverdienende Mutter zweier Kinder mit 90.000 Euro Jahresbrutto spart durch

Steuerreform und Stromsteuersenkung 461 Euro, allein ihre Sozialbeiträge steigen

um 695 Euro. Eine Agenturinhaberin mit 360.000 Euro Gewinn zahlt rund 1.840 Euro

mehr.

INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben erklärt: "Obwohl die Menschen unter

steigender Inflationsrate und die Industrie unter der längsten und schärfsten

Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik leiden, gibt es nicht die

dringend notwendigen Entlastungen, sondern sogar überwiegend Belastungen." Es

ginge auch anders, so Alsleben: "Der Bund muss bei sich selbst sparen, um Bürger

entlasten zu können. Denn: Weniger Staat ist mehr für Dich."

Die Reform senkt die Einkommensteuer bei sechs der sieben Haushalte um 89 bis

663 Euro, die niedrigere Stromsteuer bringt 37 bis 99 Euro. Dagegen stehen bis

zu 982 Euro mehr Sozialbeiträge sowie die höhere Tabak- und Alkoholsteuer. Netto

entlastet werden in den Beispielen nur ein Angestellter mit 30.000 Euro

Jahresbrutto (um 93 Euro) und ein Freiberufler mit 240.000 Euro Gewinn (um 143

Euro).

Gegenüber einem vollen Ausgleich der kalten Progression (2,5 Prozent Inflation)

zahlen alle sieben Haushalte 23 bis 2.098 Euro mehr Einkommensteuer. Die

Rechnung unterstellt bis zu 80 Zigaretten und 0,4 Liter Spirituosen pro

Erwachsenen und Monat.

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OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)