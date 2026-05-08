OTS: Initiativkreis Ruhr GmbH / Delegation aus Konzernvorständen und ...

Delegation aus Konzernvorständen und Ministerpräsident Wüst übergibt

Modellprojekte an Bundesregierung in Berlin / Innovationen aus dem

Ruhrgebiet und NRW als Blaupause für ganz Deutschland (FOTO)

Berlin / Essen (ots) - Ein Jahr nach Amtsantritt der Bundesregierung setzt der

Initiativkreis Ruhr ein konstruktives Zeichen: Vertreterinnen und Vertreter von

Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen und dem Ruhrgebiet haben ein gemeinsames

Positionspapier an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche übergeben.

Begleitet wurde die Übergabe in Berlin von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Industrie geht in Vorleistung mit erprobten Lösungen

Der Ansatz ist ungewöhnlich: Das Papier "Modellprojekte für Deutschland"

(https://initiativkreis-ruhr.de/modellprojekte-fuer-deutschland/) ist kein

reiner Forderungskatalog, sondern formuliert konkrete Angebote. Vorgestellt

werden 15 erfolgreiche Projekte aus NRW und dem Ruhrgebiet, die unmittelbar an

Vorhaben des Koalitionsvertrags anknüpfen. Die Projekte stammen aus den fünf

Schlüsselbereichen Industrie, Energie, Bau, Digitale Sicherheit und Gesundheit.

Alle Projekte sind explizit auf Übertragbarkeit angelegt. Für jedes Vorhaben

sind Skalierungslogiken und Hebel definiert. Vom Ammoniak-Cracker über die

digitale Erfassung von Schlaglöchern bis hin zum Institut für Künstliche

Intelligenz in der Medizin: Die Ruhrwirtschaft zeigt, was der neue Standard für

Deutschland sein könnte. Nun ist die Politik am Zug.

Blaupausen aus dem größten Ballungsraum Europas

Das Ruhrgebiet macht es vor. Das Projektpapier verdeutlicht, dass viele Lösungen

bereits heute skalierbar sind: "EDGITAL" (Hochtief) überwacht mehr als 2.000

Kilometer Straße digital und ist damit deutlich über den Pilotstatus hinaus. Der

Ammoniak-Cracker von Uniper und thyssenkrupp Uhde in Gelsenkirchen-Scholven wird

rund vier Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren und dient als Blaupause für

eine geplante Großanlage in Wilhelmshaven mit mehreren hundert Tonnen täglich.

Zugleich zeigen die Projekte, wo Handlungsbedarf besteht: Planungs- und

Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt, regulatorische Rahmenbedingungen klar

und verlässlich gestaltet werden. Nur so lassen sich industrielle Innovationen

zügig in die Anwendung bringen.

Ruhrgebiet als Reallabor für Wandel und Transformation

"Nicht klagen, sondern einen Beitrag leisten. Das ist der Anspruch dieses

Papiers", sagt Guido Kerkhoff, Moderator des Initiativkreises Ruhr und CEO von

Klöckner & Co. "Die Unternehmen im Ruhrgebiet und in NRW stehen seit Jahrzehnten

für Wandel. Viele Antworten auf die großen Transformationsfragen werden hier

bereits erfolgreich umgesetzt. Diese Erfahrungen bringen wir konstruktiv,

lösungsorientiert und im Schulterschluss mit der Bundesregierung ein."

Am Papier arbeiteten namhafte Partnerunternehmen des Initiativkreises Ruhr,

darunter Hochtief, Evonik, RWE, Steag Iqony Group, Klöckner & Co und der

Duisburger Hafen. Sie eint die Überzeugung, dass die großen wirtschafts- und

industriepolitischen Herausforderungen nur durch eine enge Zusammenarbeit von

Politik und Wirtschaft zu bewältigen sind.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche begrüßte den Ansatz: "Die

Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen zeigen: Transformation entsteht dort, wo

entwickelt, gebaut und skaliert wird. Hier werden Herausforderungen nicht nur

beschrieben, sondern in konkrete Lösungen übersetzt. Genau dieser

Unternehmergeist und diese Hands-on-Mentalität stärken unseren

Wirtschaftsstandort."

Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst unterstrich die Signalwirkung des

Papiers: "Das Ruhrgebiet steht wie kaum eine andere Region dafür, dass Wandel

gelingt, wenn man ihn entschlossen gestaltet. Vom chemischen Recycling über

wasserstofffähige Kraftwerke bis hin zu innovativen Pflegemodellen: Was der

Initiativkreis Ruhr vor Ort auf den Weg bringt, macht Mut. Mit gezielter

Förderung, weniger Bürokratie und modernen Verfahren unterstützen wir als

Landesregierung diesen Weg konsequent. Bereits heute macht das zentrale

Förderportal "Nordrhein-Westfalen fördert" mit 100 Förderprogrammen

Unterstützung einfacher und transparenter zugänglich. Unser Ziel: Was im Revier

funktioniert, soll schnell und unkompliziert überall in Deutschland möglich

werden."

Ein Spiegel für ganz Deutschland

Mit 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist Nordrhein-Westfalen das

bevölkerungsreichste Bundesland. Das Ruhrgebiet ist zudem mit über 5 Millionen

Menschen auf rund 4.400 km² der größte Ballungsraum Deutschlands und zählt zu

den fünf größten Metropolregionen in Europa. Ein Erfolg hier ist somit kein rein

regionaler Erfolg, sondern kann Strahlkraft für ganz Deutschland entfachen.

Die teilnehmenden Unternehmen:

Accenture, Contilia, Bryck Startup Alliance, Duisport, Evonik, Hochtief,

Klöckner & Co, LEG, Materna, RWE, Steag Iqony Group, Thyssenkrupp Uhde, TÜV Nord

Group, Uniper, Universitätsmedizin Essen

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