|
14.11.2026 19:58:38
OTS: Initiativkreis Ruhr GmbH / Wirtschaftsbündnis mit rund 80 ...
Wirtschaftsbündnis mit rund 80 Partnerunternehmen rückt Investitionen,
Gründungen und Fachkräftesicherung ins Zentrum seiner Agenda (FOTO)
Essen / Düsseldorf (ots) -
- Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und IW-Direktor Prof. Dr. Michael Hüther
diskutieren mit Unternehmensspitzen über Wachstumschancen des Ruhrgebiets
- Guido Kerkhoff und Götz Erhardt für weitere zwei Jahre als Moderatoren
bestätigt
- Initiativkreis Ruhr will Kräfte von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
stärker bündeln und erfolgreiche Projekte schneller in die Breite bringen
Der Initiativkreis Ruhr will die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Stärken
des Ruhrgebiets stärker in Wachstum, Investitionen und neue Arbeitsplätze
übersetzen. Das Wirtschaftsbündnis mit rund 80 Partnerunternehmen setzt dabei in
den kommenden zwei Jahren vor allem auf bessere Bedingungen für private
Investitionen und Gründungen, die Gewinnung von Fachkräften sowie eine engere
Zusammenarbeit von Unternehmen, Hochschulen, Politik und Kommunen.
Bei der Vollversammlung des Initiativkreises Ruhr bei der Deutschen Bank in
Düsseldorf diskutierten Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Bank, und Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen
Wirtschaft, mit den Spitzen der Partnerunternehmen darüber, wie Deutschland
wieder auf einen stärkeren Wachstumspfad kommen und welche Rolle das Ruhrgebiet
dabei übernehmen kann.
Ruhrgebiet als Wachstumsregion
Prof. Dr. Hüther rückte insbesondere die wirtschaftlichen Potenziale des
Ruhrgebiets in den Mittelpunkt. Die Region verfüge mit ihrer industriellen
Basis, einer dichten Hochschul- und Forschungslandschaft und einer wachsenden
Gründerszene über wesentliche Voraussetzungen für neues Wachstum. Entscheidend
sei, diese Stärken konsequenter miteinander zu verbinden und bessere
Rahmenbedingungen für Investitionen, Transformation und Fachkräftesicherung zu
schaffen. "Das Ruhrgebiet hat die Chance, zu einem der entscheidenden
Wachstumsräume Deutschlands zu werden. Dafür müssen industrielle Stärke,
Wissenschaft und neue Unternehmen sehr viel konsequenter zusammenfinden", sagt
Prof. Dr. Michael Hüther.
Christian Sewing nahm insbesondere die Finanzierung der Transformation in den
Blick. Deutschland müsse stärker privates Kapital für Investitionen in
Infrastruktur, Innovation und neue Geschäftsmodelle mobilisieren. Für das
Ruhrgebiet mit seiner industriellen Basis und seinem hohen Transformationsbedarf
liege darin zugleich eine besondere Chance. "Europa und Deutschland haben gerade
eine große Chance: Das internationale Interesse wächst. Jetzt müssen wir diese
Chance nutzen - mit mehr Investitionen, mehr Initiative und der Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen. Das Ruhrgebiet und der Initiativkreis zeigen, wie
das gelingen kann. Der offene und konstruktive Dialog bei der heutigen
Vollversammlung hat mir einmal mehr gezeigt, wie groß der Wille ist, die Zukunft
der Region gemeinsam zu gestalten. Ich freue mich, dass die Deutsche Bank dabei
seit fast vier Jahrzehnten ein enger Partner ist", sagt Christian Sewing.
Der Tagungsort stellte zugleich eine historische Verbindung her: Alfred
Herrhausen, ehemaliger Vorstandssprecher der Deutschen Bank, gehörte zu den
prägenden Gründervätern des Initiativkreises Ruhr. Seine Überzeugung, dass
Unternehmen Verantwortung über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus
übernehmen sollten, gehört bis heute zum Selbstverständnis des
Wirtschaftsbündnisses.
Kerkhoff und Erhardt für weitere zwei Jahre gewählt
Die Mitglieder des Initiativkreises Ruhr bestätigten einstimmig Guido Kerkhoff
und Götz Erhardt für weitere zwei Jahre als Moderatoren. In ihrer bisherigen
Amtszeit hat der Initiativkreis seine Aktivitäten insbesondere in den Feldern
Gründungen, Bildung und regionale Zusammenarbeit ausgebaut. Dazu gehören die
Unterstützung beim Aufbau der BRYCK Startup Alliance, Aktivitäten zur Sicherheit
und Resilienz der Region, die Positionierung erfolgreicher Modellprojekte aus
dem Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen auf bei der Bundesregierung sowie die
strategische Neuausrichtung der TalentMetropole Ruhr.
"Das Ruhrgebiet verfügt über enorme wirtschaftliche und wissenschaftliche
Stärken. Unser Anspruch ist es, diese noch besser miteinander zu vernetzen und
daraus konkrete Impulse für die Entwicklung der Region zu schaffen. In den
vergangenen zwei Jahren haben wir insbesondere bei Gründungen, Bildung und der
regionalen Zusammenarbeit wichtige Projekte vorangebracht. Daran wollen wir in
den kommenden zwei Jahren anknüpfen und gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen
weitere Akzente setzen", sagt Guido Kerkhoff, Moderator des Initiativkreises
Ruhr.
Bildung und Fachkräfte als Standortfaktor
Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Gewinnung und Entwicklung von Talenten. Die
TalentMetropole Ruhr wurde dazu programmatisch neu ausgerichtet und rückt mit
der Bildungsinitiative ZukunftsChancen.Ruhr (ZXR) die Zukunftsberufe der
Unternehmen stärker in den Fokus. Seit September führt Natascha Kunath die
TalentMetropole Ruhr als Geschäftsführerin.
"Mit ZukunftsChancen.Ruhr bringen wir Jugendliche und Unternehmen frühzeitig
zusammen: beim Ausprobieren, im persönlichen Austausch und durch verlässliche
Begleitung. So werden Stärken sichtbar, berufliche Wege greifbar und aus ersten
Begegnungen echte Perspektiven für die Jugendlichen und die Unternehmen in
unserer Region. Wir müssen jungen Menschen nicht nur sagen, dass sie gebraucht
werden - wir müssen ihnen zeigen, was in ihnen steckt und welche Zukunft ihnen
das Ruhrgebiet bieten kann", sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Bildungsbeauftragte
des Initiativkreises Ruhr und Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung.
ZXR umfasst Praxis-Checks, Unternehmenstouren, Mentoring und einen erleichterten
Zugang zu Bewerbungsprozessen für besonders talentierte Jugendliche. Für
Unternehmen entsteht so ein strukturierter Zugang zu Nachwuchskräften. Für
Jugendliche wird der Übergang in Ausbildung und duales Studium persönlicher und
verlässlicher. Eine Pilotphase ist bereits gestartet. "Bildungspolitik ist für
uns immer auch Standortpolitik. Wenn wir über Wachstum, Innovation und
Fachkräfte sprechen, müssen wir jungen Menschen zeigen, welche Chancen ihnen die
Unternehmen im Ruhrgebiet bieten. Wir wollen Talente nicht nur fördern, sondern
stärker für die Region gewinnen und hier halten", sagt Götz Erhardt,
Co-Moderator des Initiativkreises Ruhr.
Pressekontakt:
Katja Mazurek
Leiterin Kommunikation & Pressesprecherin
Initiativkreis Ruhr GmbH
Telefon: +49 201 89 66-660
E-Mail: mailto:mazurek@i-r.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116034/6390555
OTS: Initiativkreis Ruhr GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.