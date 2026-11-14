OTS: Initiativkreis Ruhr GmbH / Wirtschaftsbündnis mit rund 80 ...

Wirtschaftsbündnis mit rund 80 Partnerunternehmen rückt Investitionen,

Gründungen und Fachkräftesicherung ins Zentrum seiner Agenda (FOTO)

Essen / Düsseldorf (ots) -

- Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und IW-Direktor Prof. Dr. Michael Hüther

diskutieren mit Unternehmensspitzen über Wachstumschancen des Ruhrgebiets

- Guido Kerkhoff und Götz Erhardt für weitere zwei Jahre als Moderatoren

bestätigt

- Initiativkreis Ruhr will Kräfte von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

stärker bündeln und erfolgreiche Projekte schneller in die Breite bringen

Der Initiativkreis Ruhr will die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Stärken

des Ruhrgebiets stärker in Wachstum, Investitionen und neue Arbeitsplätze

übersetzen. Das Wirtschaftsbündnis mit rund 80 Partnerunternehmen setzt dabei in

den kommenden zwei Jahren vor allem auf bessere Bedingungen für private

Investitionen und Gründungen, die Gewinnung von Fachkräften sowie eine engere

Zusammenarbeit von Unternehmen, Hochschulen, Politik und Kommunen.

Bei der Vollversammlung des Initiativkreises Ruhr bei der Deutschen Bank in

Düsseldorf diskutierten Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Bank, und Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen

Wirtschaft, mit den Spitzen der Partnerunternehmen darüber, wie Deutschland

wieder auf einen stärkeren Wachstumspfad kommen und welche Rolle das Ruhrgebiet

dabei übernehmen kann.

Ruhrgebiet als Wachstumsregion

Prof. Dr. Hüther rückte insbesondere die wirtschaftlichen Potenziale des

Ruhrgebiets in den Mittelpunkt. Die Region verfüge mit ihrer industriellen

Basis, einer dichten Hochschul- und Forschungslandschaft und einer wachsenden

Gründerszene über wesentliche Voraussetzungen für neues Wachstum. Entscheidend

sei, diese Stärken konsequenter miteinander zu verbinden und bessere

Rahmenbedingungen für Investitionen, Transformation und Fachkräftesicherung zu

schaffen. "Das Ruhrgebiet hat die Chance, zu einem der entscheidenden

Wachstumsräume Deutschlands zu werden. Dafür müssen industrielle Stärke,

Wissenschaft und neue Unternehmen sehr viel konsequenter zusammenfinden", sagt

Prof. Dr. Michael Hüther.

Christian Sewing nahm insbesondere die Finanzierung der Transformation in den

Blick. Deutschland müsse stärker privates Kapital für Investitionen in

Infrastruktur, Innovation und neue Geschäftsmodelle mobilisieren. Für das

Ruhrgebiet mit seiner industriellen Basis und seinem hohen Transformationsbedarf

liege darin zugleich eine besondere Chance. "Europa und Deutschland haben gerade

eine große Chance: Das internationale Interesse wächst. Jetzt müssen wir diese

Chance nutzen - mit mehr Investitionen, mehr Initiative und der Bereitschaft,

Verantwortung zu übernehmen. Das Ruhrgebiet und der Initiativkreis zeigen, wie

das gelingen kann. Der offene und konstruktive Dialog bei der heutigen

Vollversammlung hat mir einmal mehr gezeigt, wie groß der Wille ist, die Zukunft

der Region gemeinsam zu gestalten. Ich freue mich, dass die Deutsche Bank dabei

seit fast vier Jahrzehnten ein enger Partner ist", sagt Christian Sewing.

Der Tagungsort stellte zugleich eine historische Verbindung her: Alfred

Herrhausen, ehemaliger Vorstandssprecher der Deutschen Bank, gehörte zu den

prägenden Gründervätern des Initiativkreises Ruhr. Seine Überzeugung, dass

Unternehmen Verantwortung über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus

übernehmen sollten, gehört bis heute zum Selbstverständnis des

Wirtschaftsbündnisses.

Kerkhoff und Erhardt für weitere zwei Jahre gewählt

Die Mitglieder des Initiativkreises Ruhr bestätigten einstimmig Guido Kerkhoff

und Götz Erhardt für weitere zwei Jahre als Moderatoren. In ihrer bisherigen

Amtszeit hat der Initiativkreis seine Aktivitäten insbesondere in den Feldern

Gründungen, Bildung und regionale Zusammenarbeit ausgebaut. Dazu gehören die

Unterstützung beim Aufbau der BRYCK Startup Alliance, Aktivitäten zur Sicherheit

und Resilienz der Region, die Positionierung erfolgreicher Modellprojekte aus

dem Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen auf bei der Bundesregierung sowie die

strategische Neuausrichtung der TalentMetropole Ruhr.

"Das Ruhrgebiet verfügt über enorme wirtschaftliche und wissenschaftliche

Stärken. Unser Anspruch ist es, diese noch besser miteinander zu vernetzen und

daraus konkrete Impulse für die Entwicklung der Region zu schaffen. In den

vergangenen zwei Jahren haben wir insbesondere bei Gründungen, Bildung und der

regionalen Zusammenarbeit wichtige Projekte vorangebracht. Daran wollen wir in

den kommenden zwei Jahren anknüpfen und gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen

weitere Akzente setzen", sagt Guido Kerkhoff, Moderator des Initiativkreises

Ruhr.

Bildung und Fachkräfte als Standortfaktor

Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Gewinnung und Entwicklung von Talenten. Die

TalentMetropole Ruhr wurde dazu programmatisch neu ausgerichtet und rückt mit

der Bildungsinitiative ZukunftsChancen.Ruhr (ZXR) die Zukunftsberufe der

Unternehmen stärker in den Fokus. Seit September führt Natascha Kunath die

TalentMetropole Ruhr als Geschäftsführerin.

"Mit ZukunftsChancen.Ruhr bringen wir Jugendliche und Unternehmen frühzeitig

zusammen: beim Ausprobieren, im persönlichen Austausch und durch verlässliche

Begleitung. So werden Stärken sichtbar, berufliche Wege greifbar und aus ersten

Begegnungen echte Perspektiven für die Jugendlichen und die Unternehmen in

unserer Region. Wir müssen jungen Menschen nicht nur sagen, dass sie gebraucht

werden - wir müssen ihnen zeigen, was in ihnen steckt und welche Zukunft ihnen

das Ruhrgebiet bieten kann", sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Bildungsbeauftragte

des Initiativkreises Ruhr und Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung.

ZXR umfasst Praxis-Checks, Unternehmenstouren, Mentoring und einen erleichterten

Zugang zu Bewerbungsprozessen für besonders talentierte Jugendliche. Für

Unternehmen entsteht so ein strukturierter Zugang zu Nachwuchskräften. Für

Jugendliche wird der Übergang in Ausbildung und duales Studium persönlicher und

verlässlicher. Eine Pilotphase ist bereits gestartet. "Bildungspolitik ist für

uns immer auch Standortpolitik. Wenn wir über Wachstum, Innovation und

Fachkräfte sprechen, müssen wir jungen Menschen zeigen, welche Chancen ihnen die

Unternehmen im Ruhrgebiet bieten. Wir wollen Talente nicht nur fördern, sondern

stärker für die Region gewinnen und hier halten", sagt Götz Erhardt,

Co-Moderator des Initiativkreises Ruhr.

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