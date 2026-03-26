OTS: Innomotics GmbH / Innomotics ist Marktführer für ...

Innomotics ist Marktführer für Turbinenersatztechnologiefinanz (FOTO)

Nürnberg (ots) -

- Innomotics gewinnt mehrere Aufträge zur Lieferung von Motor- und

Antriebstechnologie für Turbinenersatzprojekte mit einem Gesamtvolumen im

hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

- Ökologische, operative und finanzielle Vorteile für zahlreiche Branchen und

industrielle Anwendungen

- Geografische Diversität unterstreicht das Marktpotenzial

Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und großen

Antriebssystemen, hat mehrere bedeutende Aufträge für Turbinenersatzprojekte auf

nahezu allen Kontinenten gewonnen. Das Gesamtvolumen aller Aufträge liegt im

hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Mit der zunehmenden Elektrifizierung industrieller Anwendungen lassen sich durch

den Ersatz bestehender Turbinen durch elektrische Antriebssysteme - die

sogenannte Turbinenersatztechnologie - erhebliche Effizienzgewinne bei

Betriebskosten sowie eine Reduktion von CO?-Emissionen erzielen. Diese

Technologie kann sowohl in Hochgeschwindigkeits-Pumpenanwendungen

(Kreiselpumpen) als auch in leistungsstarken Kompressorsystemen in Raffinerien,

der Petrochemie sowie in der Öl - und Gasindustrie eingesetzt werden.

Insbesondere der Bedarf, großskalige, turbinengetriebene Speisewasserpumpen in

Kraftwerken mit Hochspannungsmotoren auszurüsten, gewinnt zunehmend an

Bedeutung, da dadurch Energieverbrauch, CO?-Emissionen und Betriebskosten

erheblich gesenkt werden können.

Der Übergang zu elektrischer Antriebstechnologie für rotierende Anlagen ist ein

wichtiger Bestandteil der umfassenden Elektrifizierungs- und

Dekarbonisierungsstrategie von Industrieanlagen, da er den Einsatz

kostenintensiver und umweltschädlicher fossiler Brennstoffe reduziert.

Wird die Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Wasserkraft

bezogen, können CO?-Emissionen nahezu vollständig vermieden werden. Dies ist

insbesondere für energieintensive Industrien und Anwendungen relevant. Neben

ökologischen Aspekten bietet der Einsatz von Hochgeschwindigkeitsmotoren

erhebliche Vorteile für Kunden, darunter eine höhere Effizienz, geringere

Betriebskosten und Wartungsanforderungen sowie eine einfache Installation und

Inbetriebnahme.

"Der Ersatz bestehender Gas- und Dampfturbinen durch elektrische Motor- und

Antriebssysteme ist eine komplexe Aufgabe. Dank unseres hochmotivierten und

qualifizierten Teams ist Innomotics seit über 25 Jahren Vordenker und Taktgeber

in der Turbinenersatztechnologie und hat weltweit mehr als 70 Projekte

realisiert. Unser herausragendes Portfolio setzt Maßstäbe: Die Zuverlässigkeit

und Verfügbarkeit unserer fortschrittlichen

Hochgeschwindigkeits-Hochspannungsmotorsysteme ist aufgrund unseres

einzigartigen Rotor-Designs konkurrenzlos. Darüber hinaus umfasst unsere

Mittelspannungs-Antriebstechnologie erweiterte Redundanzmaßnahmen wie

Zell-Bypass-Systeme für maximale Verfügbarkeit", sagt Michael Reichle, CEO von

Innomotics.

Betreiber turbinengetriebener Systeme stehen derzeit vor hohen Betriebskosten,

die durch Turbinenersatztechnologie erheblich reduziert oder sogar vollständig

eliminiert werden können. So konnten beispielsweise in einem Projekt mit Repsol

in Spanien jährlich 68.000 Tonnen CO? eingespart und der Energieverbrauch um

rund 25 Prozent gesenkt werden.

Kürzlich gewonnene Turbinenersatzprojekte

Elektrischer Antriebsumbau für die INA-Raffinerie in Kroatien:

INA modernisiert seine Raffinerie in Rijeka, um Effizienz zu steigern und

Emissionen zu reduzieren. Dabei werden Dampfturbinen, die Kompressoren

antreiben, durch elektrische Antriebssysteme ersetzt. Dies reduziert die

Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, senkt den Wartungsaufwand und erhöht die

Energieeffizienz .

Zur Umsetzung innerhalb einer laufenden Raffinerie arbeitet INA mit Innomotics

und Siemens Energy zusammen. Das Projekt umfasst vier elektrische

Antriebsstränge mit HV- und HS-Modyn-Motoren von 1,8 MW bis 6 MW sowie Perfect

Harmony GH180 Frequenzumrichtern.

Die Lösung gewährleistet hohe Zuverlässigkeit durch redundantes Systemdesign und

ermöglicht eine schnelle Installation auf bestehenden Fundamenten mit minimalem

Bauaufwand. Dadurch konnte INA die CO?-Emissionen um 96.000 Tonnen reduzieren,

die Betriebskosten senken, die Hochdruckdampferzeugung um etwa 25 % verringern

und die Anlagenverfügbarkeit verbessern.

Turbinenersatztechnologie für den Repsol-Industriekomplex in Spanien:

Repsol hat einen Gaskompressor in seinem Industriekomplex in Puertollano

elektrifiziert, indem eine Dampfturbine durch eine Elektromotorlösung von

Innomotics ersetzt wurde. Dieses Upgrade steigert die Energieeffizienz um 25

Prozent und reduziert die CO?-Emissionen um rund 68.000 Tonnen pro Jahr. Die

Lösung umfasst einen Hochspannungsmotor in Kombination mit einem Perfect Harmony

GH180 Mittelspannungsumrichter mit einer Leistung von 8,25 MW bei 5.800 U/min.

Das System ist auf hohe Zuverlässigkeit und kontinuierlichen Betrieb ausgelegt

und ermöglicht Wartungsintervalle von bis zu fünf Jahren. Mit diesem

Elektrifizierungsprojekt stärkt Repsol sein Engagement zur Erreichung von

Netto-Null-Emissionen bis 2050 und verbessert gleichzeitig deutlich die

betriebliche Effizienz sowie die Anlagenverfügbarkeit.

Turbinenersatztechnologie für Chemiepark in den Niederlanden :

Der Betreiber eines Chemieparks in den Niederlanden will die Energiewende in der

chemischen Industrie beschleunigen und innerhalb von zehn Jahren

Netto-Null-Emissionen erreichen. Innomotics erhielt den Auftrag für ein

Turbinenersatzprojekt in einer Propylenanlage.

Der Auftrag umfasst einen 25-MW- sowie einen

8,6-MW-Hochgeschwindigkeits-Induktionsmotor sowie zwei

Mittelspannungs-GH150-Umrichter und zusätzliche Serviceleistungen.

Turbinenersatztechnologie für Kraftwerke in Südkorea:

Ein koreanischer Energieversorger beauftragte Innomotics mit dem Ersatz

bestehender Turbinen durch einen elektrischen

Hochgeschwindigkeits-Hochspannungsmotor (12,5 MW) und Mittelspannungsumrichter.

Das Ergebnis: mindestens 20 % höhere Energieeffizienz, entsprechende

Energieeinsparungen und reduzierte CO?-Emissionen. Die Lösung unterstützt direkt

die Net-Zero-Strategie des Kunden. Der parallele Betrieb von drei Umrichtern

sorgt zudem für eine besonders stabile und unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Turbinenersatz für eine Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in Spanien:

Ein deutscher Chemie- und Kunststoffkonzern verfolgt das Ziel

"Netto-Null-Emissionen bis 2050". Eine Maßnahme ist der Ersatz von

Dampferzeugung durch Wärmepumpen und elektrisch betriebene Kompressoren.

Am spanischen Standort wurde daher ein Turbinenersatzprojekt gestartet. Der

Auftrag für Innomotics liegt im zweistelligen Millionenbereich und umfasst einen

23,3-MW-Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Induktionsmotor, einen

Mittelspannungsumrichter sowie einen Umrichtertransformator.

Turbinenersatz für indisches Erdgasunternehmen:

Innomotics erhielt außerdem einen Pilotauftrag eines staatlichen

Energieunternehmens im Bundesstaat Madhya Pradesh (Indien) zum Ersatz einer von

acht installierten Gasturbinen.

Die Lösung setzt neue Maßstäbe, da statt eines

Hochgeschwindigkeits-Hochspannungsmotorsystems ein Hochspannungs-HV-Motor mit

Getriebe und Mittelspannungsumrichter eingesetzt wird.

Weitere Materialien zur Turbinenersatztechnologie:

Whitepaper zu Turbinenaustausch (https://assets.innomotics.com/image/upload/v172

7649034/TurbineReplaceWhitePaperV3_df9ms8.pdf)

Expertenvideo zu Turbinenaustausch (https://assets.innomotics.com/video/upload/v

1732883328/IN_TurbineReplacement_Interview_241122_01_pu9msg.mp4)

Rechner für betriebliche Einsparungen, Referenzprojekte und Erfolgsgeschichten (

https://www.innomotics.com/hub/en/applications/turbine-replacement?mtm_source=li

nkedin)

Podcastfolge auf Spotify (https://open.spotify.com/episode/5cySUtJRCJXSqQtqP9fiz

3?si=KoNI7zGeQcyO3p5GSL_3XQ)

3D-Visualisierung in unserer virtuellen Welt: Innomotics Electrosphere

(https://www.innomotics.com/hub/en/trends/electrosphere)

Für weitere Informationen besuchen Sie: Turbine Replacement | Innomotics

(https://www.innomotics.com/hub/de/applications/turbine-replacement)

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Weitere Informationen finden Sie unter http://www.innomotics.com/.

Pressekontakt:

Innomotics GmbH

Julia Ebenberger

Mobile: +49 152 38272322; E-Mail: mailto:julia.ebenberger@innomotics.com

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OTS: Innomotics GmbH