|
01.10.2026 10:07:38
OTS: Innovative Investment Solutions GmbH / INNO INVEST übernimmt ...
INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius
Vermögensverwaltung (FOTO)
Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Drei Fachleute wechseln geschlossen nach
Darmstadt und stärken Vermögensverwaltung, Family Office und Haftungsdach
INNO INVEST baut das eigene Geschäft in der Vermögensverwaltung deutlich aus und
gewinnt das komplette Private-Banking-Team der Fabricius Vermögensverwaltung
GmbH aus Frankfurt am Main. Nesli Levent, Sebastian Zender und Daniel Szymoniak
wechseln geschlossen zu dem Darmstädter Vermögensverwalter. Der Schritt stärkt
zugleich das eigene Private Banking sowie das Haftungsdach-Geschäft.
Nesli Levent und Sebastian Zender verstärken das Relationship Management und das
Portfoliomanagement des eigenen Private Bankings. Levent bringt ihren
ausgeprägten Fokus auf Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Mandate ein.
Zender erweitert das Team mit seiner Expertise in der Betreuung von Stiftungen,
im Portfoliomanagement und im Financial Planning. Als Beratungsteam sollen sie
die Betreuung vermögender Kunden in Südhessen unter der Leitung des
Geschäftsführers Marcel Moog gezielt ausbauen und weiterentwickelt.
Moog erklärt: "Wir wollen in Südhessen einer der sichtbarsten unabhängigen
Vermögensverwalter sein. Dafür verbinden wir persönliche Mandantenbetreuung mit
modernem Portfoliomanagement, Stiftungs-Know-how und Financial Planning. Nesli
Levent und Sebastian Zender geben diesem Ausbau zusätzliche Schlagkraft. Dabei
suchen wir weiter gezielt nach weiteren Private Bankern, um diese bei uns
einzustellen."
Private Banking und Haftungsdach wachsen gemeinsam
Daniel Szymoniak übernimmt als Partner-Manager schwerpunktmäßig Aufgaben für das
Haftungsdach (https://inno-haftungsdach.de) der INNO INVEST. Er betreut
gebundene Vermittler, unterstützt die Compliance-Funktion, übernimmt das
Projektmanagement komplexer Vorhaben und wirkt an der operativen
Weiterentwicklung der Depotbankanbindungen mit. Gleichzeitig stärkt er aus der
internen Organisation heraus das eigene Private Banking. Disziplinarisch wird er
von Geschäftsführer Stefan Schmitt geführt.
Mit der Verpflichtung des Fabricius-Teams erweitert INNO INVEST Kundenbetreuung,
Portfoliomanagement, Akquisition, Compliance und Projektmanagement in einem
Schritt. Das Unternehmen untermauert damit den Wachstumskurs und stellt sich
personell breiter auf: Neben der eigenen Vermögensverwaltung wächst auch die
Infrastruktur für die angeschlossenen Partnerinnen und Partner des
Haftungsdachs.
Stefan Schmitt, Geschäftsführer von INNO INVEST (https://inno-invest.de), sagt:
"Wir holen ein komplettes Team und besetzen damit mehrere Positionen auf einmal.
Nesli Levent und Sebastian Zender stehen für den konsequenten Ausbau unseres
eigenen Private Bankings. Daniel Szymoniak stärkt die Struktur, die unser
Wachstum im Haftungsdach und in der Vermögensverwaltung trägt. Das ist ein
gezielter Schritt in die nächste Wachstumsphase von INNO INVEST."
Über INNO INVEST
Als einer der modernsten Vermögensverwalter bietet INNO INVEST neben dem Private
Banking und der eigenen Vermögensverwaltung die gesamte Wertschöpfungskette des
Wealth Managements als Haftungsdach für externe Vermögensverwalter, Multi Family
Offices und Wertpapierberater an. INNO INVEST setzt bei Prozessen und im
Datenmanagement auf die eigenentwickelte Wealthtech-Plattform sowie auf
Künstliche Intelligenz (KI). Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie
bspw. UBS (Schweiz), UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FFB,
FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC kooperiert INNO
INVEST auch mit innovativen Produktplattformen sowie mit ausgewählten Private
Equity-Häusern.
Pressekontakt INNO INVEST
Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit
Mail: mailto:presse@inno-invest.de
Telefon: +49 (6151) 493 716 0
Postanschrift
Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt
inno-invest.de | inno-haftungsdach.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155199/6362776
OTS: Innovative Investment Solutions GmbH
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.