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02.10.2026 10:03:38
OTS: Innovative Investment Solutions GmbH / Zurückziehung: INNO INVEST ...
Zurückziehung: INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von
Fabricius Vermögensverwaltung
Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Bitte verwenden Sie die Medienmitteilung "
INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung "
vom 01.10 2026, 10:06 Uhr nicht.
Pressekontakt INNO INVEST
Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit
Mail: mailto:presse@inno-invest.de
Telefon: +49 (6151) 493 716 0
Postanschrift
Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt
inno-invest.de | inno-haftungsdach.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155199/6363593
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