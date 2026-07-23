OTS: INTERHYP AG / EZB hält Leitzinsen stabil: Bauzinsen nach Aufwärtstrend ...

EZB hält Leitzinsen stabil: Bauzinsen nach Aufwärtstrend in

Seitwärtsbewegung

München (ots) -

- EZB bestätigt Zinspause

- Bauzinsen stabilisieren sich nach Anstieg um 4-Prozent-Marke

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen wie erwartet bei 2,25

Prozent belassen. Die Notenbank nimmt damit eine abwartende Haltung ein - und

auch bei den Bauzinsen zeichnet sich nach dem jüngsten Anstieg eine

Stabilisierung ab.

Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, ordnet die Lage ein:

"Die Entscheidung der EZB für eine Zinspause im Juli war vom Markt erwartet

worden. Auf die Bauzinsen hat die EZB-Entscheidung keine direkten Auswirkungen.

Wir haben zuletzt gesehen, wie sensibel die Bauzinsen auf geopolitische

Spannungen im Nahen Osten reagiert haben: Die steigenden Renditen für

Staatsanleihen haben die Zinsen für zehnjährige Darlehen wieder in Richtung der

Marke von 4 Prozent steigen lassen. Mittlerweile beobachten wir eine

Seitwärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau, die in den kommenden Wochen anhalten

dürfte."

Drei Empfehlungen für die aktuelle Marktphase:

1. Den Blick auf die Renditen schärfen: Kaufinteressierte sollten weniger auf

die EZB als vielmehr auf die 10-jährigen Bundesanleihen und Swap-Sätze

achten. An deren Entwicklung lässt sich auch die Entwicklung der Bauzinsen

frühzeitig ablesen.

2. Zinsvorteile durch Anbieter-Vergleich sichern: Gerade in Phasen, in denen

sich der Markt neu sortiert, reagieren Banken unterschiedlich schnell. Ein

detaillierter Marktvergleich ist daher wichtig, um die optimale Finanzierung

aufzustellen.

3. Eigenkapital als Zins-Turbo: In einem Umfeld von knapp vier Prozent Zinsen

ist das Eigenkapital ein sehr wichtiger Faktor. Bereits kleine Erhöhungen der

Eigenkapitalquote können den Beleihungsauslauf so verbessern, dass Banken

günstigere Konditionen gewähren. Käuferinnen und Käufer sollten alle

verfügbaren Mittel prüfen, um die Zinslast langfristig zu senken.

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp und Prohyp hat das

Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich

bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Die Interhyp Gruppe

beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140

Standorten persönlich vor Ort präsent.

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