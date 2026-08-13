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13.08.2026 13:01:39
OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zins-Update August: Bauzinsen stabilisieren sich ...
Interhyp Zins-Update August: Bauzinsen stabilisieren sich bei 4
Prozent
München (ots) -
- Die Zinsen für zehnjährige Darlehen bewegen sich seitwärts um die
4-Prozent-Marke
- Mehrheit des Zinspanels erwartet für die kommenden Wochen keine Veränderung
- Für den weiteren Jahresverlauf rechnet die Hälfte der Panel-Teilnehmer mit
einem moderaten Anstieg
Die Bauzinsen für 10-jährige Darlehen zeigen sich Anfang August stabil und
verharren auf einem Plateau bei vier Prozent. Während sich die Seitwärtsbewegung
kurzfristig fortsetzen dürfte, rechnet rund die Hälfte der befragten
Marktexperten bis Jahresende mit leicht steigenden Zinsen.
"Wir haben uns bei den Bauzinsen auf einem Niveau um vier Prozent eingependelt.
Das ist das Niveau, auf das sich Immobilienkäufer- und Käuferinnen auch in den
kommenden Wochen einstellen sollten", erklärt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender
der Interhyp AG. "Auch wenn die Zinsen deutlich höher liegen als in der
Niedrigzinsphase, befinden wir uns historisch betrachtet immer noch auf einem
moderaten Niveau".
Experten-Panel: Seitwärtsbewegung ist das wahrscheinlichste Szenario
Das monatliche Interhyp-Bankenpanel stützt diese Einschätzung. Kurzfristig
(nächste ein bis zwei Monate) erwarten rund 67 Prozent der Befragten
gleichbleibende Zinsen. Knapp 33 Prozent halten leicht fallende Notierungen für
möglich.
Mit Blick auf das Jahresende wird das Panel jedoch vorsichtiger: 50 Prozent der
Experten rechnen mit steigenden Zinsen, während rund 33 Prozent eine Fortsetzung
der Seitwärtsbewegung erwarten. Lediglich knapp 17 Prozent gehen aktuell von
einem Sinken der Zinsen bis zum Jahreswechsel aus.
Zinsprognose: Inflation und Notenbanken im Fokus
Die Marktteilnehmer beobachten derzeit genau, wie die Europäische Zentralbank
(EZB) auf die anhaltenden Inflationsrisiken reagiert. Aus dem Panel heißt es
dazu: "Die deutlich erhöhte Inflation und die trotz erhöhter Energiepreise
bislang robuste Konjunkturentwicklung halten die Markterwartungen an weitere
Leitzinserhöhungen der EZB aufrecht. Die Kreditzinsen dürften damit weiter
seitwärts tendieren."
Ein weiterer Experte aus dem Panel ergänzt: "Die EZB dürfte die Zinsen wegen der
Inflationsrisiken ein weiteres Mal anheben. Eine weitere Leitzinserhöhung im
September wird an den Finanzmärkten als so gut wie sicher eingepreist. Es
erscheint somit plausibel, dass sich die zehnjährigen Hypothekenzinsen weiterhin
in der Nähe der Marke bei 4Prozent bewegen."
Während kurz- und mittelfristig eher mit Stabilität oder leichten Anstiegen zu
rechnen ist, richten einige Experten den Blick bereits weit in die Zukunft.
"Wenn die Inflation 2027 wieder fällt, wird die EZB den Leitzins wohl wieder auf
2 Prozent senken, das Niveau vor dem Iran-Krieg. Die Renditen zehnjähriger
Bundesanleihen und damit die Baufinanzierungszinsen sollten nach einem Ende des
Konflikts am Persischen Golf wieder fallen", so eine Einschätzung aus dem Panel.
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass der hohe Kapitalbedarf vieler Staaten
aufgrund großer Haushaltsdefizite einen schnellen Rückgang der Renditen bremsen
könnte.
Fazit für Immobilieninteressenten
Angesichts des aktuellen Marktumfelds rät Jörg Utecht Immobilieninteressenten zu
einem aktiven Vorgehen: "Gerade bei einem stabilen, aber im Vergleich zu den
Vorjahren anspruchsvolleren Zinsniveau sind ein umfassender Konditionsvergleich
und eine individuelle Beratung wichtiger denn je. Nur wer die verschiedenen
Angebote und Förderungen genau prüft, findet die optimale Finanzierungslösung,
die langfristig zur persönlichen Lebensplanung passt."
Über Interhyp:
Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro
erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
Kundinnen und Kunden und Partner präsent.
Pressekontakt:
Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,
August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail:
presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/6332788
OTS: INTERHYP AG
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