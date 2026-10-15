OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zins-Update Oktober: Bauzinsen stabilisieren sich ...

Interhyp Zins-Update Oktober: Bauzinsen stabilisieren sich auf

erhöhtem Niveau

München (ots) -

- Bauzinsen für zehnjährige Darlehen liegen aktuell bei rund 4,4 Prozent

- Kurzfristig erwartet die große Mehrheit des Interhyp-Bankenpanels

gleichbleibende Zinsen

- Langfristig überwiegt die Erwartung leicht sinkender Konditionen

Die Bauzinsen bleiben auf einem hohen Niveau. Zehnjährige Darlehen liegen im

Schnitt aktuell bei rund 4,4 Prozent. Auch in den kommenden Wochen dürften sich

die Zinsen weiterhin auf diesem Niveau bewegen.

"Solange sich die Lage rund um den Iran-Konflikt nicht beruhigt, ist nicht mit

einem substanziellen Rückgang bei den Bauzinsen zu rechnen. Und auf eine

Entspannung in Nahost deutet gerade wenig hin", sagt Ingo Foitzik,

Vertriebsvorstand bei Interhyp. "Kaufinteressierte sollten deshalb mit dem

aktuellen Niveau kalkulieren."

Bankenpanel: Kurzfristig zeichnet sich eine Seitwärtsbewegung ab

Für die kommenden ein bis zwei Monate rechnen 80 Prozent der befragten Institute

mit gleichbleibenden Bauzinsen. 20 Prozent erwarten fallende Konditionen. Mit

einem kurzfristigen Anstieg rechnet derzeit niemand im Panel.

Hinter der erwarteten Stabilisierung steht auch die Einschätzung, dass die

Finanzmärkte mögliche weitere Zinsschritte der Notenbanken bereits weit

vorweggenommen haben. Ein Panel-Teilnehmer formuliert es so: "Die Finanzmärkte

haben mittlerweile mehrere EZB-Zinserhöhungen eingepreist. Bis zu vier. Es ist

nicht davon auszugehen, dass die EZB wirklich so viele Zinsschritte liefern

wird."

Langfristiger Ausblick bleibt geteilt

Auf längere Sicht bleibt das Bild uneinheitlich: 60 Prozent der Institute

erwarten fallende Bauzinsen, 40 Prozent rechnen mit einem weiteren Anstieg. Die

Prognosen zeigen damit vor allem eines: Eine eindeutige Richtung ist am Markt

derzeit nicht erkennbar.

Ein Panel-Teilnehmer verweist auf fortbestehende Belastungsfaktoren: "Bei den

Anleiherenditen im Euroraum und damit den Baufinanzierungszinsen dominieren die

Aufwärtsrisiken. Denn in vielen Staaten sind die Haushaltsdefizite viel zu hoch,

ohne Aussicht auf notwendige Haushaltskorrekturen."

"Zinsen sind ein wichtiger Bestandteil einer Finanzierung, aber eben nur einer",

sagt Foitzik. "Auch die gewählte Tilgungsrate, die Zinsbindungsdauer oder die

Einbindung von Fördermitteln haben einen Einfluss auf die monatliche Rate.

Kaufinteressierte sollten daher immer die gesamte Finanzierungsstruktur in den

Blick nehmen."

Empfehlung für Kaufinteressierte

Angesichts der aktuellen Marktlage lohnt es sich Kaufpreise zu verhandeln.

Gerade bei Bestandsimmobilien sind Abschläge bei den Preisen möglich. Zudem

sollten Kaufinteressierte so viel Eigenkapital einbringen wie möglich. Je mehr

Eigenkapital eingebracht wird, desto geringer ist das Risiko für die Bank und

desto besser der Zinssatz. Vorgezogene Erbschaften oder auch kleinere

Schenkungen können hier viel bewirken. Wenn möglich, lohnt sich daher ein

Gespräch mit Eltern oder Verwandten über eine finanzielle Unterstützung.

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an

Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat

das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro

erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet

die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer

Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der

eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten

Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre

Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Pressekontakt:

Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,

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