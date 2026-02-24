OTS: International Investment Forum (IIF) / 18. International Investment ...

|
18. International Investment Forum (IIF) bündelt Zukunftsthemen - von
Rohstoffen über Dekarbonisierung bis hin zu digitalen Assets
Hannover (ots) - Am 25. Februar 2026 findet das International Investment Forum
(IIF) zum 18. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt Unternehmen aus
aller Welt mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammen. Die
thematischen Schwerpunkte reichen von kritischen Rohstoffen und nachhaltiger
Energie über digitale Geschäftsmodelle und Tokenisierung bis hin zu
Biotechnologie und innovativen Industrielösungen.
Kritische Rohstoffe und Edelmetalle im Fokus
Mit Almonty Industries, Power Metallic Mines, Formation Metals, Globex Mining
Enterprises, Silver Viper Minerals und Desert Gold Ventures präsentieren sich
Rohstoffunternehmen, die Metalle für Industrie, Energiewende und Hightech
liefern. Vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach kritischen Mineralien und
geopolitischer Diversifizierung der Lieferketten bieten die Referenten Einblicke
in Projekte und Strategien aus erster Hand.
Dekarbonisierung, Energieinnovation und neue Technologien
Mit AHT Syngas Technology und dynaCERT stehen Unternehmen im Programm, die
Lösungen für Emissionsreduktion, alternative Energiegewinnung und industrielle
Effizienz entwickeln. Ob dezentrale Syngas-Anlagen oder wasserstoffbasierte
Nachrüstsysteme für Diesel-Flotten - die präsentierten Ansätze adressieren
zentrale Herausforderungen der globalen Klimastrategie.
Digitale Geschäftsmodelle und Kapitalmarkt-Infrastruktur
Mit Aspermont, Verve Group, tick Trading Software und FINEXITY spiegelt das IIF
die fortschreitende Digitalisierung der Kapitalmärkte wider. Datengetriebene
Geschäftsmodelle, Programmatic Advertising, spezialisierte Handelsinfrastruktur
und die Tokenisierung von Vermögenswerten stehen exemplarisch für neue
Wachstumsfelder im Finanzmarktumfeld.
Biotechnologie und nachhaltige Innovation
Mit Marinomed und MustGrow Biologics sind zudem Unternehmen vertreten, die in
den Bereichen Biopharma und nachhaltige Agrartechnologie aktiv sind. Gesundheit,
Nachhaltigkeit und technologische Innovation greifen hier unmittelbar
ineinander.
"Die Themen unserer Februar-Ausgabe reichen von strategischen Rohstoffen über
Energie- und Klimainnovationen bis hin zu digitalen Kapitalmarktmodellen. Das
IIF bildet damit zentrale wirtschaftliche Transformationsfelder ab und liefert
allen Interessierten wertvolle Einblicke", erklärt Mario Hose, Geschäftsführer
des Co-Veranstalters Apaton Finance GmbH.
Manuel Hölzle, CEO des Co-Veranstalters GBC AG, ergänzt: "Wir bringen
Unternehmen zusammen, die an entscheidenden Schnittstellen der globalen
Transformation arbeiten. Der direkte Dialog zwischen Management und Investoren
macht das IIF zu einer effizienten Plattform für Kapitalmarktkommunikation. Auch
Pressevertreter bekommen beim IIF Einblicke in spannende Themenfelder."
Unternehmensvertreter präsentieren jeweils in 30-minütigen Slots und beantworten
Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der Veranstalter.
18. International Investment Forum: Jetzt kostenfrei anmelden!
(https://ii-forum.com/timetable-18-iif/)
Über IIF - International Investment Forum
Das IIF - International Investment Forum findet am 25. Februar 2026 statt.
Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich
den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET). Das Event
wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und
GBC AG organisiert.
Kontakt Presse:
Mario Hose
+49 511 67 68 731
mailto:press@apaton.com
Marita Conzelmann
+49 821 241133-49
mailto:konferenz@gbc-ag.de
