OTS: ITIS Holding / VITRONIC erhält Millionenauftrag für ...

VITRONIC erhält Millionenauftrag für Verkehrssicherheitssystem in den

USA (FOTO)

Prag, Tschechische Republik (ots) - Das Projekt im Wert von über 100 Millionen

Euro ist ein wichtiger Schritt in der Expansion der gesamten ITIS Holding auf

dem amerikanischen Markt. Es handelt sich um einen langfristigen Vertrag über

den Betrieb eines Systems der neuen Generation zur Erhöhung der

Verkehrssicherheit und zur automatisierten Einhebung von Verkehrsbußgeldern für

den Landkreis Montgomery County im US-Bundesstaat Maryland.

Der Vertrag wurde für einen Zeitraum von bis zu neun Jahren abgeschlossen. Mit

einem Gesamtwert von über 100 Millionen EUR gehört er zu den bedeutendsten

Projekten seiner Art in den Vereinigten Staaten. Das System wird zudem zu einem

der wichtigsten Pfeiler der Vision-Zero-Strategie, die der Landkreis Montgomery

bereits im Jahr 1999 angenommen hat.

Für das deutsche Unternehmen VITRONIC ist dies das größte Betriebs- und

Serviceprojekt in ihrer mehr als 40-jährigen Firmengeschichte und zugleich

handelt es sich um das erste Projekt dieser Größenordnung in Nordamerika, an dem

gleich mehrere Unternehmen der ITIS Holding beteiligt sind. Neben der VITRONIC

werden auch das slowakische Unternehmen SkyToll und das tschechische TollNet an

der erfolgreichen Umsetzung und dem Betrieb beteiligt sein.

Strategische Verlagerung von einer Hardware-Lieferung zum vollwertigen Betrieb

Im Gegensatz zu den bisherigen Projekten in der Verkehrssicherheitsbranche, die

nur auf die Lieferung oder Wartung der Technologie ausgerichtet sind, umfasst

der neue Vertrag den gesamten Betrieb des gesamten Verkehrsüberwachungs- und

Bußgeldsystems - von der Datenerfassung bis zur Bearbeitung von Verstößen, wie

Geschwindigkeitsüberschreitungen oder "Bei-Rot-Fahren".

Das Projekt verkörpert den grundlegenden Wandel des Geschäftsmodells von

VITRONIC auf dem US-amerikanischen Markt vom reinen Techniklieferanten zu einem

vollwertigen Anbieter eines softwaregestützten Betriebsmodells, welches die

Bearbeitung von Verstößen und Bußgeldern umfasst, wie auch das

Datenflussmanagement, die Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften, wie auch die Unterstützung des Landkreises Montgomery County bei

der Erreichung seiner Ziele auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit.

VITRONIC ist eine Tochtergesellschaft der ITIS Holding, die zur internationalen

Investmentgruppe PPF gehört.

Pressekontakt:

Miroslav Benes

Spokesman

E: mailto:miroslav.benes@itisholding.com

M: +420 603 174 347

ITIS Holding a.s.

W: http://www.itisholding.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69193/6165755

OTS: ITIS Holding