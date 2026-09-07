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07.09.2026 09:58:38

OTS: Itzehoer Aktien Club GbR / Heißer Börsenherbst? Was Wolken am ...

Heißer Börsenherbst? Was Wolken am Anleihemarkt für Aktienanleger

bedeuten können?

Itzehoe (ots) - Dax und Dow Jones mit neuen Rekorden, Unternehmensgewinne

sprudeln, Künstliche Intelligenz sorgt für Fantasie und von Rezession ist wenig

zu sehen: An der Börse herrscht derzeit eitel Sonnenschein. Doch am Anleihemarkt

ziehen erste Wolken auf. Warum das auch für Aktienanleger wichtig werden kann,

erklärt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club.

Die Renditen langlaufender Staatsanleihen sind zuletzt weltweit kräftig

gestiegen. Für 30-jährige US-Anleihen gibt es mehr als 5 Prozent Zinsen, der

deutsche Staat muss seinen Gläubigern fast 4 Prozent Zinsen zahlen. "Ein

wesentlicher Auslöser der jüngsten Nervosität am Zinsmarkt sind die immer weiter

steigenden Staatsschulden", erläutert Jörg Wiechmann. Die USA haben gerade die

Marke von 40 Billionen Dollar durchbrochen, gleichzeitig steigen mit den Zinsen

die laufenden Kosten für diese Schulden - in diesem Jahr auf voraussichtlich 1,2

Billionen Dollar.

Dennoch sieht der IAC-Experte die USA nicht unmittelbar vor einer

Staatsschuldenkrise. Denn sie verfügen über eine starke Volkswirtschaft und den

größten Kapitalmarkt der Welt und besitzen mit dem Dollar die Weltleitwährung:

"Das verschafft ihnen finanzielle Spielräume." Aber auch die Vereinigten Staaten

könnten nicht auf Dauer ihre Schulden schneller wachsen lassen als ihre

Fähigkeit, diese zu finanzieren.

Zumal es bei der Suche nach frischem Geld neuerdings Konkurrenz gibt mit den

großen US-Technologiekonzernen: Diese investieren gigantische Summen in

Rechenzentren und Künstliche Intelligenz und finanzieren einen Teil davon

ebenfalls über Schulden. "Meta beispielsweise lockt Anleger inzwischen mit rund

7 Prozent Zinsen", sagt Jörg Wiechmann. Wenn aber Staaten und Unternehmen am

Kapitalmarkt immer größere Summen nachfragen, steigt der Preis des Geldes: der

Zins. "Und spätestens hier wird aus einem Problem des Anleihemarktes auch eines

für Aktienanleger", so der IAC-Geschäftsführer.

Denn die Frage sei, ob sich das Risiko einer Aktie noch lohne angesichts der

Renditen bei Anleihen. Höhere Zinsen verteuerten zudem die Finanzierung für

Unternehmen und schmälerten die Gewinne, durch den Abzinsungseffekt auch die in

ferner Zukunft erwarteten, sagt Jörg Wiechmann. Ausgerechnet die aktuellen

Lieblinge der Börse seien dafür besonders anfällig: Die US-Technologiekonzerne

häuften erhebliche Schulden an, und ihre Aktien würden mit hohen Erwartungen an

ihre zukünftigen Gewinne bewertet. Die Folge: "Steigende Zinsen treffen sie

gleich doppelt."

Wie sich der Börsenherbst entwickeln werde, lasse sich nicht seriös

prognostizieren, hält er fest. Doch die Wolken am Anleihemarkt seien ein guter

Grund, als Aktionär nicht nur auf die aktuell noch sonnenverwöhnten US-Aktien

und Tech-Titel zu setzen, sondern breit über solide Qualitätsunternehmen,

Branchen und Regionen zu streuen.

Pressekontakt:

Rene Petersdorf

Tel: +49 4821 6793-46

Fax: +49 4821 6793-19

E-Mail: mailto:petersdorf@iac.de

Druckfähige Bilder finden Sie unter:

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118553/6346652

OTS: Itzehoer Aktien Club GbR

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