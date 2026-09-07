DAX 40
|
25 963,34
|
-83,06
|
-0,32 %
|
07.09.2026 09:58:38
OTS: Itzehoer Aktien Club GbR / Heißer Börsenherbst? Was Wolken am ...
Heißer Börsenherbst? Was Wolken am Anleihemarkt für Aktienanleger
bedeuten können?
Itzehoe (ots) - Dax und Dow Jones mit neuen Rekorden, Unternehmensgewinne
sprudeln, Künstliche Intelligenz sorgt für Fantasie und von Rezession ist wenig
zu sehen: An der Börse herrscht derzeit eitel Sonnenschein. Doch am Anleihemarkt
ziehen erste Wolken auf. Warum das auch für Aktienanleger wichtig werden kann,
erklärt Jörg Wiechmann, Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club.
Die Renditen langlaufender Staatsanleihen sind zuletzt weltweit kräftig
gestiegen. Für 30-jährige US-Anleihen gibt es mehr als 5 Prozent Zinsen, der
deutsche Staat muss seinen Gläubigern fast 4 Prozent Zinsen zahlen. "Ein
wesentlicher Auslöser der jüngsten Nervosität am Zinsmarkt sind die immer weiter
steigenden Staatsschulden", erläutert Jörg Wiechmann. Die USA haben gerade die
Marke von 40 Billionen Dollar durchbrochen, gleichzeitig steigen mit den Zinsen
die laufenden Kosten für diese Schulden - in diesem Jahr auf voraussichtlich 1,2
Billionen Dollar.
Dennoch sieht der IAC-Experte die USA nicht unmittelbar vor einer
Staatsschuldenkrise. Denn sie verfügen über eine starke Volkswirtschaft und den
größten Kapitalmarkt der Welt und besitzen mit dem Dollar die Weltleitwährung:
"Das verschafft ihnen finanzielle Spielräume." Aber auch die Vereinigten Staaten
könnten nicht auf Dauer ihre Schulden schneller wachsen lassen als ihre
Fähigkeit, diese zu finanzieren.
Zumal es bei der Suche nach frischem Geld neuerdings Konkurrenz gibt mit den
großen US-Technologiekonzernen: Diese investieren gigantische Summen in
Rechenzentren und Künstliche Intelligenz und finanzieren einen Teil davon
ebenfalls über Schulden. "Meta beispielsweise lockt Anleger inzwischen mit rund
7 Prozent Zinsen", sagt Jörg Wiechmann. Wenn aber Staaten und Unternehmen am
Kapitalmarkt immer größere Summen nachfragen, steigt der Preis des Geldes: der
Zins. "Und spätestens hier wird aus einem Problem des Anleihemarktes auch eines
für Aktienanleger", so der IAC-Geschäftsführer.
Denn die Frage sei, ob sich das Risiko einer Aktie noch lohne angesichts der
Renditen bei Anleihen. Höhere Zinsen verteuerten zudem die Finanzierung für
Unternehmen und schmälerten die Gewinne, durch den Abzinsungseffekt auch die in
ferner Zukunft erwarteten, sagt Jörg Wiechmann. Ausgerechnet die aktuellen
Lieblinge der Börse seien dafür besonders anfällig: Die US-Technologiekonzerne
häuften erhebliche Schulden an, und ihre Aktien würden mit hohen Erwartungen an
ihre zukünftigen Gewinne bewertet. Die Folge: "Steigende Zinsen treffen sie
gleich doppelt."
Wie sich der Börsenherbst entwickeln werde, lasse sich nicht seriös
prognostizieren, hält er fest. Doch die Wolken am Anleihemarkt seien ein guter
Grund, als Aktionär nicht nur auf die aktuell noch sonnenverwöhnten US-Aktien
und Tech-Titel zu setzen, sondern breit über solide Qualitätsunternehmen,
Branchen und Regionen zu streuen.
Pressekontakt:
Rene Petersdorf
Tel: +49 4821 6793-46
Fax: +49 4821 6793-19
E-Mail: mailto:petersdorf@iac.de
Druckfähige Bilder finden Sie unter:
http://www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos
Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:
http://www.iac.de/newsletter_ots
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118553/6346652
OTS: Itzehoer Aktien Club GbR
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!