OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland / J&T Direktbank erhöht ...

J&T Direktbank erhöht Festgeldzinsen auf bis zu 3,60% p.a.

Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank setzt ein starkes Zeichen für

Sparerinnen und Sparer: Ab dem 12.11.2026 erhöht die Bank die Zinssätze für alle

Festgelder ab 18 Monaten Laufzeit.

Festgeldzinsen ab 12.11.2026 im Überblick:

- 6 Monate: 2,70% p.a.

- 1 Jahr: 3,30% p.a.

- 18 Monate: 3,50% statt 3,35% p.a.

- 2 Jahre: 3,50% statt 3,35% p.a.

- 3 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.

- 4 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.

- 5 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.

- 7 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.

- 10 Jahre: 3,60% statt 3,50% p.a.

Warum ein Festgeld bei der J&T Direktbank eine gute Entscheidung ist.

In Zeiten schwankender Kapitalmärkte und wirtschaftlicher Unsicherheiten gewinnt

die sichere Geldanlage für viele Anleger wieder an Bedeutung. Mit einer

bevorstehenden Zinserhöhung auf ihre Festgeldangebote bietet die J&T Direktbank

ihren Kunden künftig noch attraktivere Konditionen für eine planbare und

risikoarme Geldanlage.

Ein Festgeldkonto bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital für einen

festgelegten Zeitraum zu einem garantierten Zinssatz anzulegen. Dadurch

profitieren Kunden von einer hohen Planungssicherheit, da die Rendite bereits

bei Vertragsabschluss feststeht und unabhängig von Marktentwicklungen erzielt

wird. Gleichzeitig bleibt das angelegte Vermögen vor Kursschwankungen geschützt

und eignet sich besonders für Anleger, die Wert auf Sicherheit und verlässliche

Erträge legen.

Für Sparer, die eine attraktive Verzinsung mit einem hohen Maß an Sicherheit

verbinden möchten, ist die J&T Direktbank ein verlässlicher Partner. Kunden

profitieren von einer unkomplizierten digitalen Kontoeröffnung, transparenten

Konditionen ohne versteckte Kosten. Darüber hinaus bietet die J&T Direktbank

sehr wettbewerbsfähige Zinsen und konzentriert sich seit vielen Jahren

erfolgreich auf Einlagen- und Anlageprodukte für Privatkunden.

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die

in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem

deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken

Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese

Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber

hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis

zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt

sind.

Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral-

und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung

für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie

Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur

Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den

Ratingausblick von stabil auf positiv an.

Pressekontakt:

Nils Rahe

J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

Franklinstraße 56

D-60486 Frankfurt am Main

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OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland