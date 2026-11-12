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12.11.2026 05:00:38
OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland / J&T Direktbank erhöht ...
J&T Direktbank erhöht Festgeldzinsen auf bis zu 3,60% p.a.
Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank setzt ein starkes Zeichen für
Sparerinnen und Sparer: Ab dem 12.11.2026 erhöht die Bank die Zinssätze für alle
Festgelder ab 18 Monaten Laufzeit.
Festgeldzinsen ab 12.11.2026 im Überblick:
- 6 Monate: 2,70% p.a.
- 1 Jahr: 3,30% p.a.
- 18 Monate: 3,50% statt 3,35% p.a.
- 2 Jahre: 3,50% statt 3,35% p.a.
- 3 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.
- 4 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.
- 5 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.
- 7 Jahre: 3,55% statt 3,40% p.a.
- 10 Jahre: 3,60% statt 3,50% p.a.
Warum ein Festgeld bei der J&T Direktbank eine gute Entscheidung ist.
In Zeiten schwankender Kapitalmärkte und wirtschaftlicher Unsicherheiten gewinnt
die sichere Geldanlage für viele Anleger wieder an Bedeutung. Mit einer
bevorstehenden Zinserhöhung auf ihre Festgeldangebote bietet die J&T Direktbank
ihren Kunden künftig noch attraktivere Konditionen für eine planbare und
risikoarme Geldanlage.
Ein Festgeldkonto bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Kapital für einen
festgelegten Zeitraum zu einem garantierten Zinssatz anzulegen. Dadurch
profitieren Kunden von einer hohen Planungssicherheit, da die Rendite bereits
bei Vertragsabschluss feststeht und unabhängig von Marktentwicklungen erzielt
wird. Gleichzeitig bleibt das angelegte Vermögen vor Kursschwankungen geschützt
und eignet sich besonders für Anleger, die Wert auf Sicherheit und verlässliche
Erträge legen.
Für Sparer, die eine attraktive Verzinsung mit einem hohen Maß an Sicherheit
verbinden möchten, ist die J&T Direktbank ein verlässlicher Partner. Kunden
profitieren von einer unkomplizierten digitalen Kontoeröffnung, transparenten
Konditionen ohne versteckte Kosten. Darüber hinaus bietet die J&T Direktbank
sehr wettbewerbsfähige Zinsen und konzentriert sich seit vielen Jahren
erfolgreich auf Einlagen- und Anlageprodukte für Privatkunden.
Die J&T Direktbank auf einen Blick:
Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die
in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem
deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken
Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese
Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber
hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis
zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt
sind.
Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral-
und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung
für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie
Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur
Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den
Ratingausblick von stabil auf positiv an.
Pressekontakt:
Nils Rahe
J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland
Franklinstraße 56
D-60486 Frankfurt am Main
E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/6388867
OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland
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