OTS: JobRad GmbH / JobRad Holding übernimmt Fahrrad-Abo-Anbieter mylo (FOTO)

JobRad Holding übernimmt Fahrrad-Abo-Anbieter mylo (FOTO)

Freiburg/Schwalbach (ots) - Mit der Mehrheitsbeteiligung erweitert die JobRad

Gruppe ihr Gesellschaftsportfolio um ein dynamisches Start-up aus dem Bereich

nachhaltige Mobilität

Die JobRad Holding SE hat eine Mehrheitsbeteiligung an der mylo GmbH erworben.

Das 2022 gegründete Unternehmen bietet deutschlandweit Fahrrad- und

E-Bike-Abonnements für Unternehmen und Privatpersonen an. Nutzerinnen und Nutzer

wählen auf http://www.mylo.de ein Fahrrad oder E-Bike inklusive Zubehör aus und

legen - ganz nach Wunsch - eine von vier möglichen Abolaufzeiten zwischen drei

und 24 Monaten fest.

Mit dem flexiblen Mietmodell von mylo bekommen Nutzerinnen und Nutzer ihr Rad

zum monatlichen Festpreis inklusive Versicherung, Lieferung, Service und Wartung

- ohne die hohen Anschaffungskosten eines Neukaufs, aber mit Kaufoption. mylo

möchte seinen Kunden mit diesem nachhaltigen Abo-Konzept einen einfachen Zugang

zu hochwertigen Fahrrädern ermöglichen und so die Mobilität der Zukunft

vorantreiben.

Oliver Diekmann bleibt mylo-Geschäftsführer

mylo-Gründer Oliver Diekmann wird die Aktivitäten des Unternehmens weiterhin als

Geschäftsführer verantworten. Um sich voll auf mylo fokussieren zu können,

beendet Diekmann sein Engagement bei bravobike auf eigenen Wunsch. "Ich freue

mich sehr, mit JobRad einen starken und erfahrenen Partner an unserer Seite zu

haben", erklärt Diekmann. "Gemeinsam können wir ein ganzheitliches Mietangebot

schaffen und noch mehr Menschen klimaneutrale Mobilität im Privat- und

Berufsleben ermöglichen."

Aktuell beschäftigt mylo, das seinen Sitz in Schwalbach am Taunus hat, rund 30

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Wir heißen die Kolleginnen und Kollegen von

mylo herzlich in der JobRad Gruppe willkommen", sagt JobRad Holding-Vorstand

Holger Tumat. "Das innovative Konzept von mylo hat uns von Anfang an überzeugt.

Wir sehen in zeitbasierten Full-Service-Fahrrad-Abos großes Potenzial und eine

sinnvolle Ergänzung unseres Dienstradleasing-Angebots. Wir freuen uns sehr, den

weiteren Aufbau von mylo nun als Mehrheits-eigner mitbegleiten zu dürfen."

Über die JobRad Gruppe

Die JobRad Gruppe zählt zu den führenden Anbietern innovativer Dienstleistungen

rund um nachhaltige und flexible Radmobilität. Zu ihr gehören Unternehmen aus

den Bereichen Dienstradleasing, Miet- und Gebrauchträder und HR-Tech. Mit der

Marke JobRad© ist die Unternehmensgruppe Marktführer im Dienstradleasing. Über

800 Beschäftigte arbeiten am Hauptsitz in Freiburg sowie an Standorten in

Frankfurt, Berlin, München und Wien mit vollem Einsatz daran, nachhaltige

Mobilitätslösungen in den Alltag von Menschen zu integrieren.

Pressekontakt:

Tassilo Holz | Media Relations

Tel. 0761 205515-795 | mailto:tassilo.holz@jobrad.org |

http://www.jobrad.org/presse

JobRad GmbH | Heinrich-von-Stephan-Straße 13 | 79100 Freiburg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80095/5500862

OTS: JobRad GmbH