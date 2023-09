OTS: Kearney / Deutschen Unternehmen droht "Zombiefizierung" - Zeit für ...

Deutschen Unternehmen droht "Zombiefizierung" - Zeit für Politik und

Wirtschaft zu handeln

Düsseldorf (ots) - Eine neue Studie der Strategieberatung Kearney hat weltweit

sogenannte "Zombieunternehmen" unter die Lupe genommen. Darunter versteht man

Unternehmen, die drei Jahre in Folge nicht in der Lage sind, mit ihrem

operativen Ergebnis die laufenden Zinsverbindlichkeiten zu decken. Schaut man

auf Deutschland, könnte sich die Lage in Anbetracht potenziell steigender

Zinssätze in den nächsten Jahren verschärfen. Unternehmen sollten nun ihre

Geschäftsmodelle anpassen, um die Auswirkungen künftiger Zinserhöhungen

abzumildern.

Der Anteil der weltweiten sogenannten "Zombieunternehmen" ist im Jahr 2022 um

fünf Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis der internationalen Kearney-Studie

"Dawn of the Debt: Will higher interest rates doom more zombie companies?"

Blickt man auf einzelne Länder und Regionen, bietet sich ein heterogenes Bild.

Während in vielen Ländern die Anzahl der Zombieunternehmen zugenommen hat (USA

+22%, China +2%, Dänemark +104%, UK +18% und Frankreich +5%), gingen die Zahlen

in anderen Regionen zurück (Spanien -60% und Italien -6%).

Zombieunternehmen in Deutschland

4,2 Prozent der deutschen Unternehmen gelten als "Zombieunternehmen". Damit ist

die Zahl der Zombies in Deutschland zwar um insgesamt 2 Prozent gesunken,

nichtsdestoweniger muss die hiesige Wirtschaft die steigenden Zinsen im Auge

behalten.

"Wir können davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft im Vergleich zum

weltweiten Durchschnitt und sogar zu ihren europäischen Pendants stärker von

Zinserhöhungen betroffen sein wird. Unternehmen sollten daher frühzeitig

gegensteuern, bevor sie der Zinshammer trifft", empfiehlt Nils Kuhlwein, Partner

& Managing Director, Head of Service Line Restructuring bei Kearney.

Deutschland muss sich also für eventuell ansteigende Zinssätze wappnen, denn ein

in der Studie durchgeführter Stresstest zeigt: Bereits bei einem 1,5-fachen

Zinsanstieg würde der Zombieanteil auf 5,1% steigen, bei einem 2-fachen

Zinsanstieg auf sogar insgesamt 5,5%. Diese Zahlen liegen über den weltweiten

Durchschnittswerten und würden dazu führen, dass Deutschland andere Länder wie

Italien in Sachen Zombieanzahl überholt.

Dass Deutschland insgesamt einen Rückgang an Zombies verzeichnen kann, liegt

daran, dass einige Zombies es geschafft haben, sich aus der Situation zu

befreien (28%), während andere Zombies aus 2021 schlichtweg in Insolvenz

gegangen sind und nicht mehr existieren (28%). Damit stieg der Anteil jener

Unternehmen, die aus eigener Kraft den Turnaround nicht vollziehen konnten und

insolvent gingen, deutlich um 7 Prozentpunkte (von 21% im Jahr 2021). Die

Wiedereinführung von Insolvenzvorschriften, die während der COVID-19-Pandemie

ausgesetzt worden waren, könnte sich hier ausgewirkt haben.

Der Blick auf einzelne Branchen

Hier stellt die Studie heraus, dass die Zahl der Zombieunternehmen zwar von Jahr

zu Jahr gestiegen ist, aber in einzelnen Branchen sehr unterschiedliche

Entwicklungen zu beobachten sind. So wies die Luftfahrtindustrie 2021 weltweit

einen Zombieanteil von 3,2 % auf, der 2022 auf 26,1 % anstieg. Umgekehrt führten

hohe Gewinne aufgrund steigender Energiepreise zu einem Rückgang der

Zombieunternehmen im Energiesektor um 13 % im Jahr 2022.

In Deutschland fällt auf, dass insbesondere die deutsche Industrie einen starken

Anstieg an Zombies zu verzeichnen hat, + 67%, während in der IT-Branche ein

Rückgang von - 67% zu beobachten ist.

Prognose der Kearney-Experten

Kearney geht davon aus, dass die Rate der "Zombiefizierung" und des Scheiterns

von Zombieunternehmen in den kommenden 3-4 Jahren im Einklang mit den Zinssätzen

zunehmen wird. Unternehmen, die in diesem Zeitraum festverzinsliche Darlehen

refinanzieren müssen, werden mit teilweise deutlich höheren Zinssätzen

konfrontiert werden, sofern die Zinssätze auf heutigem Niveau bleiben oder

weiter steigen, was die Kosten in die Höhe treibt und die Wahrscheinlichkeit

erhöht, dass sie sich zu Zombies entwickeln. Gleichzeitig steigt das Risiko,

dass der Kapitalmarkt das Vertrauen in die Solvenz dieser Unternehmen verlieren

könnte, was dann unmittelbar zu einer Insolvenz führen würde.

"Angesichts der turbulenten globalen Wirtschaftslage ist es nicht überraschend,

dass die Zahl der Zombieunternehmen weltweit gestiegen ist. Die Entwicklung ist

entsprechend besorgniserregend. Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ihre

Zinsverpflichtungen aus den laufenden Gewinnen zu begleichen, befinden sich in

einer prekären Lage - und es reicht nicht aus, darauf zu warten, dass sich die

Märkte ändern. Die betroffenen Unternehmen müssen jetzt handeln. Unsere

Stresstests haben deutlich gemacht, dass einige Unternehmen noch stark unter

Druck geraten könnten. Wichtig wird sein, dass sie ihre Geschäftsmodelle

erneuern und sich schnell anpassen, um die Auswirkungen weiterer Zinserhöhungen

abzumildern, bevor sie in Kraft treten", so die Einschätzung von Kearney Partner

und Restrukturierungsexperte Nils Kuhlwein.

Über die Studie:

Die Studie analysiert 70.000 weltweit börsennotierte Unternehmen aus 180

Branchen und 153 Ländern. Der Datensatz umfasst mehr als 5 Millionen einzelne

Datenpunkte und deckt Informationen von 2000 bis heute ab.

