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09.07.2026 08:17:38
OTS: Keeper Security / Keeper Security übertrifft 225 Millionen US-Dollar ARR ...
Keeper Security übertrifft 225 Millionen US-Dollar ARR mit
transformativem Wachstum und etabliert sich als Marktstandard für
KI-native Identitätssicherheit (FOTO)
CHICAGO/München (ots) - Überzeugender Weg zu 1 Milliarde US-Dollar ARR und
Börsengang, angetrieben durch den Product-Market-Fit im Zeitalter agentischer
KI, die Explosion von Identitäten und den damit verbundenen Bedrohungen sowie
dem beschleunigtem Wachstum
Keeper Security ("Keeper" oder "wir"), die Identitätssicherheitsplattform für
Menschen, Maschinen und KI-Agenten, gab heute einen wichtigen Meilenstein auf
dem Weg zum Marktstandard für KI-native Identitätssicherheit bekannt: Das
Unternehmen hat einen Jahreswiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue,
ARR) von 225 Millionen US-Dollar erreicht. Seit 2021 ist der ARR von Keeper um
mehr als das Dreifache gewachsen.
Keeper schützt über 95.000 Organisationen, darunter viele
Fortune-500-Unternehmen und Behörden des öffentlichen Sektors. Das Unternehmen
etabliert sich schnell als Marktstandard für KI-native Identitätssicherheit für
Unternehmen weltweit mit seiner führenden Zero-Trust- und
Zero-Knowledge-Identitätssicherheitsplattform. 2025 erkannte das führende
Analystenunternehmen Gartner Keeper als den zweit-schnellstwachsenden Anbieter
von Sicherheitssoftware weltweit an, nur übertroffen von Google.* Diese
Anerkennung unterstreicht die rasche Marktexpansion von Keeper bei der
Bewältigung von Identitätssicherheitsherausforderungen, die durch
Cloud-Transformation und die Einführung von künstlicher Intelligenz in der
Unternehmensinfrastruktur und auf Endgeräten entstanden sind.
Keeper wächst derzeit mehr als viermal so schnell wie der Branchendurchschnitt
(siehe Grafik).
Dieses marktführende Wachstum wird durch die Explosion von Identitäten im
Zeitalter agentischer KI und den konsequenten Fokus auf Innovation zum Schutz
der Kunden vorangetrieben, wie durch die Veröffentlichung seiner einheitlichen
Plattform für Privileged Access Management und Identitätssicherheit, KeeperPAM®,
belegt wird. Diese schützt sowohl menschliche als auch Nicht-Menschliche
Identitäten (Non-Human Identities, NHIs), einschließlich Servicekonten,
Maschinenidentitäten, Datenbanken, KI-Agenten und agentische Workloads. Seit der
Einführung von KeeperPAM im Februar 2025 haben sich die Umsätze von KeeperPAM im
Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht und Keeper verzeichnet ein branchenweit
führendes Neukundenwachstum mit durchschnittlich 850 neuen Unternehmen pro
Monat. In den letzten fünfzehn Monaten hat Keeper über 400 innovative Funktionen
und Produkte zu KeeperPAM hinzugefügt.
"Identität ist der neue Sicherheitsperimeter", sagte Darren Guccione, CEO und
Mitgründer von Keeper Security. "Da Unternehmen zunehmend KI-Agenten und
autonome Systeme einsetzen, wächst die Anzahl privilegierter Identitäten und
Maschinenidentitäten exponentiell. Organisationen benötigen eine moderne,
einheitliche Plattform, die jede Identität - menschlich und nicht-menschlich -
schützt und jede privilegierte Interaktion steuert. Unser Wachstum spiegelt die
Nachfrage des Marktes nach einer Plattform wider, die speziell für die
Bewältigung dieser Herausforderungen entwickelt wurde."
Die cloudnative Cybersecurity-Plattform von Keeper bietet einen umfassenden
Ansatz für Identitätssicherheit und Privileged-Access-Management, indem sie
Unternehmens-Passwortmanagement, Secrets-Management,
Privileged-Session-Management, Datenbankmanagement und
Endpoint-Privilege-Management in einer einzigen Plattform vereint. Die KI-native
Identitätssicherheitsstrategie von Keeper erweitert diese Fähigkeiten nahtlos
auf nicht-menschliche Identitäten und agentische KI-Umgebungen und ermöglicht es
Organisationen, Maschinenidentitäten und autonome Workloads mit derselben
Sorgfalt zu identifizieren, zu verwalten und zu sichern wie menschliche
Benutzer.
Da Unternehmen KI-Technologien im großen Maßstab einführen, übersteigt die
Vermehrung nicht-menschlicher Identitäten die der menschlichen Identitäten laut
Berichten um das 150-fache und schafft so neue Angriffsflächen und betriebliche
Komplexität. Die Plattform von Keeper hilft Organisationen, identitätsbasierte
Sicherheitsstrategien zu etablieren, die Sicherheit, Transparenz, Governance und
Least-Privilege-Kontrollen über das gesamte Identitätsökosystem hinweg bieten.
"Autonome Agenten, Frontier-LLMs und Machine-to-Machine-Workflows operieren
bereits in Unternehmensumgebungen - ohne angemessene Governance,
Secrets-Management oder Zugriffskontrollen", sagte Craig Lurey, CTO und
Mitgründer von Keeper Security. "Keeper wurde entwickelt, um dieses Problem im
großen Maßstab zu lösen."
Das anhaltende Wachstum und die Marktanerkennung des Unternehmens unterstreichen
seine Position als einer der innovativsten und am schnellsten wachsenden
Anbieter von KI-nativer Identitätssicherheit und Privileged Access
Management-Lösungen in der Cybersecurity-Branche. Das Finanzprofil von Keeper
vereint erstklassiges Wachstum, Rentabilität und eine schuldenfreie
Kapitalstruktur und ist ein Vermögenswert, der die Identitätssicherheit im
Zeitalter agentischer KI effizient anführen kann.
"Die Überschreitung von 225 Millionen US-Dollar ARR bestätigt, was wir in jedem
Gespräch mit Unternehmen gehört haben - dass die Sicherung nicht-menschlicher
Identitäten die definierende Sicherheitsherausforderung des KI-Zeitalters ist",
sagte Darren Guccione, CEO von Keeper Security. "Wir haben einen beschleunigten
Weg zu 1 Milliarde US-Dollar ARR eingeschlagen, der zusammen mit unserer
Technologie-Roadmap Optionen für einen Börsengang bieten wird."
Quellenangabe:
Gartner, Market Share Analysis: Security Software, Worldwide, 2025, Rahul Yadav,
Deepali, 11. Mai 2026
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Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf
diese Forschung ab, einschließlich etwaiger Garantien der Marktgängigkeit oder
Eignung für einen bestimmten Zweck.
Über Keeper Security
Keeper Security ist die führende Zero-Trust- und
Zero-Knowledge-Identitätssicherheitslösung, der weltweit Millionen von Menschen
und Tausende von Organisationen vertrauen. KeeperPAM® ist die Privileged Access
Management-Plattform von Keeper, die Passwort- und Passkey-Management, Secrets
Management, Privileged Session Management und Endpoint Privilege Management in
einer einzigen cloudnativen Plattform vereint, die mit quantenresistenter
Verschlüsselung geschützt ist. KeeperAI bietet Echtzeit-KI-native
Bedrohungserkennung für jede privilegierte Sitzung. Da sich KI-Agenten vermehren
und Identität zur definierenden Angriffsfläche wird, steuert Keeper den Zugriff
für Menschen, Maschinen, nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten und dient
als einheitliche Kontrollebene für Zugriff, Compliance und Transparenz im
gesamten Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter KeeperSecurity.com.
Pressekontakt für Keeper in DACH:
Alexandra Schmidt, +49 170 387 10 64
Thilo Christ, +49 171 622 06 10
mailto:keeper@tc-communications.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171773/6311015
OTS: Keeper Security
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