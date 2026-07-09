OTS: Keeper Security / Keeper Security übertrifft 225 Millionen US-Dollar ARR ...

Keeper Security übertrifft 225 Millionen US-Dollar ARR mit

transformativem Wachstum und etabliert sich als Marktstandard für

KI-native Identitätssicherheit (FOTO)

CHICAGO/München (ots) - Überzeugender Weg zu 1 Milliarde US-Dollar ARR und

Börsengang, angetrieben durch den Product-Market-Fit im Zeitalter agentischer

KI, die Explosion von Identitäten und den damit verbundenen Bedrohungen sowie

dem beschleunigtem Wachstum

Keeper Security ("Keeper" oder "wir"), die Identitätssicherheitsplattform für

Menschen, Maschinen und KI-Agenten, gab heute einen wichtigen Meilenstein auf

dem Weg zum Marktstandard für KI-native Identitätssicherheit bekannt: Das

Unternehmen hat einen Jahreswiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue,

ARR) von 225 Millionen US-Dollar erreicht. Seit 2021 ist der ARR von Keeper um

mehr als das Dreifache gewachsen.

Keeper schützt über 95.000 Organisationen, darunter viele

Fortune-500-Unternehmen und Behörden des öffentlichen Sektors. Das Unternehmen

etabliert sich schnell als Marktstandard für KI-native Identitätssicherheit für

Unternehmen weltweit mit seiner führenden Zero-Trust- und

Zero-Knowledge-Identitätssicherheitsplattform. 2025 erkannte das führende

Analystenunternehmen Gartner Keeper als den zweit-schnellstwachsenden Anbieter

von Sicherheitssoftware weltweit an, nur übertroffen von Google.* Diese

Anerkennung unterstreicht die rasche Marktexpansion von Keeper bei der

Bewältigung von Identitätssicherheitsherausforderungen, die durch

Cloud-Transformation und die Einführung von künstlicher Intelligenz in der

Unternehmensinfrastruktur und auf Endgeräten entstanden sind.

Keeper wächst derzeit mehr als viermal so schnell wie der Branchendurchschnitt

(siehe Grafik).

Dieses marktführende Wachstum wird durch die Explosion von Identitäten im

Zeitalter agentischer KI und den konsequenten Fokus auf Innovation zum Schutz

der Kunden vorangetrieben, wie durch die Veröffentlichung seiner einheitlichen

Plattform für Privileged Access Management und Identitätssicherheit, KeeperPAM®,

belegt wird. Diese schützt sowohl menschliche als auch Nicht-Menschliche

Identitäten (Non-Human Identities, NHIs), einschließlich Servicekonten,

Maschinenidentitäten, Datenbanken, KI-Agenten und agentische Workloads. Seit der

Einführung von KeeperPAM im Februar 2025 haben sich die Umsätze von KeeperPAM im

Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht und Keeper verzeichnet ein branchenweit

führendes Neukundenwachstum mit durchschnittlich 850 neuen Unternehmen pro

Monat. In den letzten fünfzehn Monaten hat Keeper über 400 innovative Funktionen

und Produkte zu KeeperPAM hinzugefügt.

"Identität ist der neue Sicherheitsperimeter", sagte Darren Guccione, CEO und

Mitgründer von Keeper Security. "Da Unternehmen zunehmend KI-Agenten und

autonome Systeme einsetzen, wächst die Anzahl privilegierter Identitäten und

Maschinenidentitäten exponentiell. Organisationen benötigen eine moderne,

einheitliche Plattform, die jede Identität - menschlich und nicht-menschlich -

schützt und jede privilegierte Interaktion steuert. Unser Wachstum spiegelt die

Nachfrage des Marktes nach einer Plattform wider, die speziell für die

Bewältigung dieser Herausforderungen entwickelt wurde."

Die cloudnative Cybersecurity -Plattform von Keeper bietet einen umfassenden

Ansatz für Identitätssicherheit und Privileged-Access-Management, indem sie

Unternehmens-Passwortmanagement, Secrets-Management,

Privileged-Session-Management, Datenbankmanagement und

Endpoint-Privilege-Management in einer einzigen Plattform vereint. Die KI-native

Identitätssicherheitsstrategie von Keeper erweitert diese Fähigkeiten nahtlos

auf nicht-menschliche Identitäten und agentische KI-Umgebungen und ermöglicht es

Organisationen, Maschinenidentitäten und autonome Workloads mit derselben

Sorgfalt zu identifizieren, zu verwalten und zu sichern wie menschliche

Benutzer.

Da Unternehmen KI-Technologien im großen Maßstab einführen, übersteigt die

Vermehrung nicht-menschlicher Identitäten die der menschlichen Identitäten laut

Berichten um das 150-fache und schafft so neue Angriffsflächen und betriebliche

Komplexität. Die Plattform von Keeper hilft Organisationen, identitätsbasierte

Sicherheitsstrategien zu etablieren, die Sicherheit, Transparenz, Governance und

Least-Privilege-Kontrollen über das gesamte Identitätsökosystem hinweg bieten.

"Autonome Agenten, Frontier-LLMs und Machine-to-Machine-Workflows operieren

bereits in Unternehmensumgebungen - ohne angemessene Governance,

Secrets-Management oder Zugriffskontrollen", sagte Craig Lurey, CTO und

Mitgründer von Keeper Security. "Keeper wurde entwickelt, um dieses Problem im

großen Maßstab zu lösen."

Das anhaltende Wachstum und die Marktanerkennung des Unternehmens unterstreichen

seine Position als einer der innovativsten und am schnellsten wachsenden

Anbieter von KI-nativer Identitätssicherheit und Privileged Access

Management-Lösungen in der Cybersecurity-Branche. Das Finanzprofil von Keeper

vereint erstklassiges Wachstum, Rentabilität und eine schuldenfreie

Kapitalstruktur und ist ein Vermögenswert, der die Identitätssicherheit im

Zeitalter agentischer KI effizient anführen kann.

"Die Überschreitung von 225 Millionen US-Dollar ARR bestätigt, was wir in jedem

Gespräch mit Unternehmen gehört haben - dass die Sicherung nicht-menschlicher

Identitäten die definierende Sicherheitsherausforderung des KI-Zeitalters ist",

sagte Darren Guccione, CEO von Keeper Security. "Wir haben einen beschleunigten

Weg zu 1 Milliarde US-Dollar ARR eingeschlagen, der zusammen mit unserer

Technologie-Roadmap Optionen für einen Börsengang bieten wird."

Quellenangabe:

Gartner, Market Share Analysis: Security Software, Worldwide, 2025, Rahul Yadav,

Deepali, 11. Mai 2026

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diese Forschung ab, einschließlich etwaiger Garantien der Marktgängigkeit oder

Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Keeper Security

Keeper Security ist die führende Zero-Trust- und

Zero-Knowledge-Identitätssicherheitslösung, der weltweit Millionen von Menschen

und Tausende von Organisationen vertrauen. KeeperPAM® ist die Privileged Access

Management-Plattform von Keeper, die Passwort- und Passkey-Management, Secrets

Management, Privileged Session Management und Endpoint Privilege Management in

einer einzigen cloudnativen Plattform vereint, die mit quantenresistenter

Verschlüsselung geschützt ist. KeeperAI bietet Echtzeit-KI-native

Bedrohungserkennung für jede privilegierte Sitzung. Da sich KI-Agenten vermehren

und Identität zur definierenden Angriffsfläche wird, steuert Keeper den Zugriff

für Menschen, Maschinen, nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten und dient

als einheitliche Kontrollebene für Zugriff, Compliance und Transparenz im

gesamten Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter KeeperSecurity.com.

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Alexandra Schmidt, +49 170 387 10 64

Thilo Christ, +49 171 622 06 10

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