OTS: KfW / Aufforsten gegen den Klimawandel - KfW unterstützt die Pflanzung ...

Aufforsten gegen den Klimawandel - KfW unterstützt die Pflanzung einer

Milliarde Bäume in Pakistan

Frankfurt am Main (ots) -

- 13,5 Mio. EUR für nachhaltige Waldbewirtschaftung

- Stärkere Beteiligung der lokalen Bevölkerung an der dezentralen

Forstverwaltung

- Sicherung der ökologischen Lebensgrundlagen für 8 Mio. Menschen

Gestern hat das Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) dem pakistanischen

Finanzministerium 13,5 Mio. EUR zugesagt zur Unterstützung eines

Programmes für die Aufforstung von einer Milliarde Bäumen in der

Region Khyber-Pakhtunkhwa in Pakistan. Das ist die zweite Phase des

bestehenden Programms "Billion Tree Afforestation Project (BTAP)")

der pakistanischen Regierung, die durch die KfW gefördert wird. Im

Zuge des Gesamtprogrammes werden sich die Lebensbedingungen von 8

Mio. Menschen der ärmsten Bevölkerungsschichten durch zusätzliche

Einkommen aus dem Betrieb von Baumschulen, ressourcenschonender

Waldbewirtschaftung sowie dem Verkauf von Nüssen, Obst und

Heilpflanzen aus dem Wald verbessern und der Grundwasserspiegel

stabilisiert. Weiter wird die Bevölkerung betreffend die

Waldbewirtschaftung mehr Mitspracherechte erhalten. Gleichzeitig ist

damit eine künftig effizientere Forstverwaltung verbunden.

"Durch die Beteiligung am Aufforsten von einer Milliarde Bäumen

in Pakistan unterstützt die KfW in einem der vom Klimawandel am

stärksten betroffenen Länder der Welt die Sicherung der ökologischen

Lebensgrundlagen. Dies ist ein großer Beitrag dazu, der grassierenden

Abholzung entgegenzuwirken und damit ein wichtiger Baustein zur

Bekämpfung des Klimawandels", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied

des Vorstands der KfW Bankengruppe.

Zwischen 1990 und 2010 gingen durch starkes Abholzen in Pakistan

rund 33% der Waldfläche verloren, das entspricht einer Emission von

2,13 Mio. Tonnen CO2 und beeinträchtigt den Wasserhaushalt und die

Lebensbedingungen der waldnahen Gemeinden, die viele Naturprodukte

wie Brennholz und Früchte nutzen.

Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank

finden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.de.

OTS: KfW

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/41193

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_41193.rss2

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM)

Charis Pöthig

Tel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.de