OTS: KfW / Die KfW auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya: Abschluss von ...

Die KfW auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya: Abschluss von

zehn Vereinbarungen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW-Chef Wintels: KfW bleibt treibende Kraft beim Umwelt- und Klimaschutz -

2026 und 2027 jeweils 50 Milliarden Euro

- Verstärkte Mobilisierung von Privatkapital für die Klimafinanzierung von

zentraler Bedeutung

- Internationale Klimafinanzierung der KfW überwiegend aus Kapitalmarktmitteln

- Erhebliche Investitionsmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft in der Türkei

in erneuerbare Energien und Infrastrukturvorhaben

Im Rahmen der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya hat die KfW betont, dass sie

eine treibende Kraft beim Klimaschutz bleibt. Die KfW hat auf der COP 31 zehn

neue Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarungen in Höhe von rund zwei

Milliarden Euro unterzeichnet. Damit setzt sie wichtige Akzente für die

Klimafinanzierung, eine nachhaltige Volkswirtschaft und den Ausbau der

erneuerbaren Energien in der Türkei. Von 2017 bis 2025 hat die KfW Umwelt- und

Klimafinanzierungen in Höhe von rund 415 Milliarden Euro in Deutschland und

weltweit finanziert. Für das laufende und das kommende Jahr sind jeweils rund 50

Milliarden Euro geplant.

Der Anteil der KfW an der Gesamtsumme der deutschen internationalen

Klimafinanzierung in Höhe von 10,8 Milliarden Euro ist beträchtlich und betrug

im vergangenen Jahr 73 Prozent (7,9 Milliarden Euro). Den überwiegenden Anteil -

6,1 Milliarden Euro - hat die KfW nicht aus Haushaltsmitteln, sondern über den

Kapitalmarkt oder gemeinsam mit privaten Kapitalgebern finanziert.

Die KfW bleibt ihrem Engagement im Umwelt- und Klimaschutz als global bedeutende

Finanziererin und Ermöglicherin innovativer und marktgängiger Lösungen treu. Die

öffentliche Hand kann die notwendigen Billioneninvestitionen zur

Klimaneutralität nicht allein stemmen. Daher kommt der KfW eine zentrale Rolle

als Hebel und Risikominderer für private Investoren zu.

Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Klimaschutz ist kein Sprint,

sondern ein Marathon. Die engeren staatlichen Haushaltsspielräume in vielen

Staaten bringen eine erhöhte Verantwortung im Bereich der Umwelt- und

Klimafinanzierung für Förderbanken wie die KfW mit sich. Wir setzen vor allem in

der internationalen Finanzierung auf eine verstärkte Mobilisierung von

Privatkapital sowie zunehmend auf Projekte, bei denen deutsche Unternehmen gute

Chancen haben."

Für Deutschland ergeben sich große Exportchancen im Bereich der Umwelt- und

Klimagüter. Es befindet sich mit zehn Prozent Anteil am globalen Exportwert von

Klimatechnologien auf Platz zwei im Ranking der Wirtschaftsnationen hinter China

(25 Prozent). "Das ist ein Sprungbrett in diesem Marktsegment, das weltweit

schneller wächst als der Welthandel", sagte Wintels in Bezug auf eine auf der

COP 31 vorgestellte neue Studie zum Potenzial des internationalen Handels im

Bereich von Klimatechnologien.

Im Zuge der COP 31 baut die KfW ihr großes Engagement in der Türkei aus, das

seit 56 Jahren besteht. Das Gastgeberland der COP hat nicht nur eine wachsende

geostrategische Brückenfunktion, sondern ist vor allem ein attraktiver Markt und

wichtiger Partner für deutsche Klimatechnologien.

"Für deutsche und europäische Unternehmen bieten sich in der Türkei erhebliche

Investitionsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere bei

Wind- und Solarenergieprojekten sowie bei Infrastrukturprojekten. Das ist eine

Win-win-Situation. Das technologische Know-how Deutschlands und die nachhaltige

Finanzierungskraft der KfW treffen auf das stark wachsende Potenzial für die

Erzeugung erneuerbarer Energien der Türkei, um zukunftsfähige Investitionen in

klimafreundliche Infrastruktur voranzutreiben," sagte Stefan Wintels.

Wie die Mobilisierung privater Mittel gelingt, hat die KfW auch beim Schutz der

Biodiversität gezeigt. Erstmals in ihrer Geschichte hat die KfW auf der

UN-Biodiversitätskonferenz in Jerewan vor zwei Wochen Eigenmittel in Höhe von 25

Millionen Euro für den globalen Schutz der Biodiversität über den Legacy

Landscapes Fund (LLF) zur Verfügung gestellt. Die insgesamt bereitgestellten 100

Millionen Euro aus Deutschland mobilisieren im Rahmen der Initiative "African

Keystone Initiative" private Mitte in Höhe von weiteren 200 Millionen US-Dollar.

Damit können mindestens elf Naturlandschaften über den LLF unterstützt werden.

Die KfW kann mit ihrer erstmaligen Förderung aus den eigenen Mitteln

entscheidend dazu beitragen, dass der LLF sein selbstgestecktes Ziel erreicht,

30 große Naturlandschaften bis 2030 langfristig zu finanzieren.

Die KfW-Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarungen:

Absichtserklärung: Bis zu 500 Millionen Euro für deutsche Windkraftanlagen und

Batteriespeicherprojekte

Die KfW IPEX-Bank und die türkische staatliche Bank Ziraat Bankasi unterzeichnen

eine Absichtserklärung über bis zu 500 Millionen Euro zur Kreditfinanzierung von

Windkraftprojekten mit Turbinen aus Deutschland sowie von

Batteriespeicherprojekten. Für die Finanzierung ist eine Euler-Hermes-Deckung

vorgesehen.

Darlehen von rund 462 Millionen US-Dollar für Windenergieprojekte mit deutscher

Beteiligung

Die KfW IPEX-Bank und die KfW-Tochter DEG finanzieren die beiden Enerjisa Üretim

YEKA-4-Windparks in Edirne und Kirklareli mit einer installierten Gesamtleistung

von 750 Megawatt. Der deutsche Hersteller Nordex liefert die Turbinen. Im Rahmen

des Gesamtpakets von 620 Millionen US-Dollar stellt die KfW IPEX-Bank 387

Millionen US-Dollar und die DEG 75 Millionen US-Dollar. Der größte Teil des

Pakets besteht aus Darlehen, die von Euler Hermes gedeckt werden.

Darlehen über 250 Millionen Euro für klimafreundliche Investitionen im

Energiesektor

Ein Darlehensvertrag wurde von der KfW mit der türkischen staatlichen Förderbank

TKYB (Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S.) geschlossen. Die Kreditlinie ist

für Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke, industrielle Energieeffizienz sowie die

Herstellung sauberer Technologien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der

Förderung deutscher und europäischer wirtschaftlicher Interessen. Im Fokus

stehen Projekte mit Lieferanteilen aus Deutschland und dem übrigen EU-Raum.

Kreditprogramm für klimafreundliche Investitionen im Mittelstand: 250 Millionen

Euro

Ein Darlehensvertrag wurde von der KfW mit der türkischen staatlichen Förderbank

für den Exportbereich Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (Türk Eximbank)

geschlossen. Ziel ist es, Kredite für klimafreundliche Investitionen für kleine

und mittlere exportorientierte Unternehmen zu refinanzieren. Priorität erhalten

Projekte mit Lieferanteilen aus Deutschland und der EU oder mit einem Fokus auf

nachhaltige Lieferketten.

Absichtserklärung: 250 Millionen Euro für Energie und Industrie

Eine Absichtserklärung mit Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (VakifBank) verfolgt

das gemeinsame Ziel, die klimafreundliche Transformation und Dekarbonisierung

der Energie- und Industriesektoren in der Türkei zu unterstützen. Die KfW

beabsichtigt, Darlehensfinanzierungen für klimafreundliche Investitionen in der

Türkei bereitzustellen, um die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen

Deutschlands, der EU und der Türkei voranzubringen.

Absichtserklärung: Bis zu 100 Millionen Euro Kredit für nachhaltige Lieferketten

im Amazonas

Die gemeinsame Erklärung mit der Finanzinstitution Banco do Brasil unterstützt

die Kreditfinanzierung von Projekten der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft

im Amazonasraum sowie in anderen wichtigen brasilianischen Ökosystemen. Konkret

geht es um die Förderung nachhaltiger Lieferketten rund um den brasilianischen

Regenwald.

Kreditfinanzierung deutscher Windkraftanlagen: 90 Millionen Euro

Die KfW IPEX-Bank finanziert mit einem Darlehen über 90 Millionen Euro den

Windpark "Yellice YEKA-4" in Sivas in Zentralanatolien. Das

Infrastrukturvorhaben basiert auf der Beschaffung und Installation von Turbinen

durch das deutsche Unternehmen Nordex. Das Darlehen wird von Euler Hermes

gedeckt.

Absichtserklärung über bis zu 90 Millionen Euro für Solarkraftwerke von ACWA

Eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Support) umfasst die

Kreditfinanzierung für zwei Solarkraftwerksprojekte mit einer Leistung von

jeweils zwei Gigawatt. Projektpartner ist das Energieunternehmen ACWA. Die

Projekte befinden sich in den türkischen Provinzen Sivas und Karaman. Das

Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 1,6 Milliarden Euro. Die

KfW-Tochter DEG strebt an, gemeinsam mit anderen

Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen rund 90 Millionen Euro als Kofinanzierung

bereitzustellen.

Finanzierungszuschuss als Hebel: 15 Millionen Euro für den Schutz indigener

Gebiete in Brasilien

Dieser im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung unterzeichnete Zuschuss an das brasilianische Ministerium für

Indigene Völker stärkt den Schutz und das Umwelt- und Territorialmanagement

indigener Gebiete mit intaktem Urwald. Die Mittel hebeln mehr als 85 Millionen

US-Dollar weiterer internationaler Geber sowie Eigenbeiträge der brasilianischen

Regierung.

Absichtserklärung: Nachhaltigkeitspartnerschaft mit dem Hausgerätehersteller

Arçelik

Die KfW-Tochter DEG und der Hausgerätehersteller Arçelik haben eine

Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet. Das Unternehmen ist

international mit Marken wie Beko, Grundig und Whirlpool vertreten. Im

Mittelpunkt steht eine Kreditlinie, die nachhaltiges Wachstum sowie die

Weiterentwicklung der Wertschöpfungsketten des Unternehmens fördert.

Mehr unter: Die KfW auf der COP31 in Antalya | KfW.

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Antalya-COP31.html)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Dr. Charis Pöthig

Tel. +49 69 7431-4683

mailto:charis.poethig@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6390996

OTS: KfW