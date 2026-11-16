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16.11.2026 09:01:38
OTS: KfW / Die KfW auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya: Abschluss von ...
Die KfW auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya: Abschluss von
zehn Vereinbarungen in Höhe von rund zwei Milliarden Euro
Frankfurt am Main (ots) -
- KfW-Chef Wintels: KfW bleibt treibende Kraft beim Umwelt- und Klimaschutz -
2026 und 2027 jeweils 50 Milliarden Euro
- Verstärkte Mobilisierung von Privatkapital für die Klimafinanzierung von
zentraler Bedeutung
- Internationale Klimafinanzierung der KfW überwiegend aus Kapitalmarktmitteln
- Erhebliche Investitionsmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft in der Türkei
in erneuerbare Energien und Infrastrukturvorhaben
Im Rahmen der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya hat die KfW betont, dass sie
eine treibende Kraft beim Klimaschutz bleibt. Die KfW hat auf der COP 31 zehn
neue Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarungen in Höhe von rund zwei
Milliarden Euro unterzeichnet. Damit setzt sie wichtige Akzente für die
Klimafinanzierung, eine nachhaltige Volkswirtschaft und den Ausbau der
erneuerbaren Energien in der Türkei. Von 2017 bis 2025 hat die KfW Umwelt- und
Klimafinanzierungen in Höhe von rund 415 Milliarden Euro in Deutschland und
weltweit finanziert. Für das laufende und das kommende Jahr sind jeweils rund 50
Milliarden Euro geplant.
Der Anteil der KfW an der Gesamtsumme der deutschen internationalen
Klimafinanzierung in Höhe von 10,8 Milliarden Euro ist beträchtlich und betrug
im vergangenen Jahr 73 Prozent (7,9 Milliarden Euro). Den überwiegenden Anteil -
6,1 Milliarden Euro - hat die KfW nicht aus Haushaltsmitteln, sondern über den
Kapitalmarkt oder gemeinsam mit privaten Kapitalgebern finanziert.
Die KfW bleibt ihrem Engagement im Umwelt- und Klimaschutz als global bedeutende
Finanziererin und Ermöglicherin innovativer und marktgängiger Lösungen treu. Die
öffentliche Hand kann die notwendigen Billioneninvestitionen zur
Klimaneutralität nicht allein stemmen. Daher kommt der KfW eine zentrale Rolle
als Hebel und Risikominderer für private Investoren zu.
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Klimaschutz ist kein Sprint,
sondern ein Marathon. Die engeren staatlichen Haushaltsspielräume in vielen
Staaten bringen eine erhöhte Verantwortung im Bereich der Umwelt- und
Klimafinanzierung für Förderbanken wie die KfW mit sich. Wir setzen vor allem in
der internationalen Finanzierung auf eine verstärkte Mobilisierung von
Privatkapital sowie zunehmend auf Projekte, bei denen deutsche Unternehmen gute
Chancen haben."
Für Deutschland ergeben sich große Exportchancen im Bereich der Umwelt- und
Klimagüter. Es befindet sich mit zehn Prozent Anteil am globalen Exportwert von
Klimatechnologien auf Platz zwei im Ranking der Wirtschaftsnationen hinter China
(25 Prozent). "Das ist ein Sprungbrett in diesem Marktsegment, das weltweit
schneller wächst als der Welthandel", sagte Wintels in Bezug auf eine auf der
COP 31 vorgestellte neue Studie zum Potenzial des internationalen Handels im
Bereich von Klimatechnologien.
Im Zuge der COP 31 baut die KfW ihr großes Engagement in der Türkei aus, das
seit 56 Jahren besteht. Das Gastgeberland der COP hat nicht nur eine wachsende
geostrategische Brückenfunktion, sondern ist vor allem ein attraktiver Markt und
wichtiger Partner für deutsche Klimatechnologien.
"Für deutsche und europäische Unternehmen bieten sich in der Türkei erhebliche
Investitionsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien, insbesondere bei
Wind- und Solarenergieprojekten sowie bei Infrastrukturprojekten. Das ist eine
Win-win-Situation. Das technologische Know-how Deutschlands und die nachhaltige
Finanzierungskraft der KfW treffen auf das stark wachsende Potenzial für die
Erzeugung erneuerbarer Energien der Türkei, um zukunftsfähige Investitionen in
klimafreundliche Infrastruktur voranzutreiben," sagte Stefan Wintels.
Wie die Mobilisierung privater Mittel gelingt, hat die KfW auch beim Schutz der
Biodiversität gezeigt. Erstmals in ihrer Geschichte hat die KfW auf der
UN-Biodiversitätskonferenz in Jerewan vor zwei Wochen Eigenmittel in Höhe von 25
Millionen Euro für den globalen Schutz der Biodiversität über den Legacy
Landscapes Fund (LLF) zur Verfügung gestellt. Die insgesamt bereitgestellten 100
Millionen Euro aus Deutschland mobilisieren im Rahmen der Initiative "African
Keystone Initiative" private Mitte in Höhe von weiteren 200 Millionen US-Dollar.
Damit können mindestens elf Naturlandschaften über den LLF unterstützt werden.
Die KfW kann mit ihrer erstmaligen Förderung aus den eigenen Mitteln
entscheidend dazu beitragen, dass der LLF sein selbstgestecktes Ziel erreicht,
30 große Naturlandschaften bis 2030 langfristig zu finanzieren.
Die KfW-Finanzierungs- und Kooperationsvereinbarungen:
Absichtserklärung: Bis zu 500 Millionen Euro für deutsche Windkraftanlagen und
Batteriespeicherprojekte
Die KfW IPEX-Bank und die türkische staatliche Bank Ziraat Bankasi unterzeichnen
eine Absichtserklärung über bis zu 500 Millionen Euro zur Kreditfinanzierung von
Windkraftprojekten mit Turbinen aus Deutschland sowie von
Batteriespeicherprojekten. Für die Finanzierung ist eine Euler-Hermes-Deckung
vorgesehen.
Darlehen von rund 462 Millionen US-Dollar für Windenergieprojekte mit deutscher
Beteiligung
Die KfW IPEX-Bank und die KfW-Tochter DEG finanzieren die beiden Enerjisa Üretim
YEKA-4-Windparks in Edirne und Kirklareli mit einer installierten Gesamtleistung
von 750 Megawatt. Der deutsche Hersteller Nordex liefert die Turbinen. Im Rahmen
des Gesamtpakets von 620 Millionen US-Dollar stellt die KfW IPEX-Bank 387
Millionen US-Dollar und die DEG 75 Millionen US-Dollar. Der größte Teil des
Pakets besteht aus Darlehen, die von Euler Hermes gedeckt werden.
Darlehen über 250 Millionen Euro für klimafreundliche Investitionen im
Energiesektor
Ein Darlehensvertrag wurde von der KfW mit der türkischen staatlichen Förderbank
TKYB (Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S.) geschlossen. Die Kreditlinie ist
für Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke, industrielle Energieeffizienz sowie die
Herstellung sauberer Technologien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der
Förderung deutscher und europäischer wirtschaftlicher Interessen. Im Fokus
stehen Projekte mit Lieferanteilen aus Deutschland und dem übrigen EU-Raum.
Kreditprogramm für klimafreundliche Investitionen im Mittelstand: 250 Millionen
Euro
Ein Darlehensvertrag wurde von der KfW mit der türkischen staatlichen Förderbank
für den Exportbereich Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (Türk Eximbank)
geschlossen. Ziel ist es, Kredite für klimafreundliche Investitionen für kleine
und mittlere exportorientierte Unternehmen zu refinanzieren. Priorität erhalten
Projekte mit Lieferanteilen aus Deutschland und der EU oder mit einem Fokus auf
nachhaltige Lieferketten.
Absichtserklärung: 250 Millionen Euro für Energie und Industrie
Eine Absichtserklärung mit Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (VakifBank) verfolgt
das gemeinsame Ziel, die klimafreundliche Transformation und Dekarbonisierung
der Energie- und Industriesektoren in der Türkei zu unterstützen. Die KfW
beabsichtigt, Darlehensfinanzierungen für klimafreundliche Investitionen in der
Türkei bereitzustellen, um die gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen
Deutschlands, der EU und der Türkei voranzubringen.
Absichtserklärung: Bis zu 100 Millionen Euro Kredit für nachhaltige Lieferketten
im Amazonas
Die gemeinsame Erklärung mit der Finanzinstitution Banco do Brasil unterstützt
die Kreditfinanzierung von Projekten der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft
im Amazonasraum sowie in anderen wichtigen brasilianischen Ökosystemen. Konkret
geht es um die Förderung nachhaltiger Lieferketten rund um den brasilianischen
Regenwald.
Kreditfinanzierung deutscher Windkraftanlagen: 90 Millionen Euro
Die KfW IPEX-Bank finanziert mit einem Darlehen über 90 Millionen Euro den
Windpark "Yellice YEKA-4" in Sivas in Zentralanatolien. Das
Infrastrukturvorhaben basiert auf der Beschaffung und Installation von Turbinen
durch das deutsche Unternehmen Nordex. Das Darlehen wird von Euler Hermes
gedeckt.
Absichtserklärung über bis zu 90 Millionen Euro für Solarkraftwerke von ACWA
Eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Support) umfasst die
Kreditfinanzierung für zwei Solarkraftwerksprojekte mit einer Leistung von
jeweils zwei Gigawatt. Projektpartner ist das Energieunternehmen ACWA. Die
Projekte befinden sich in den türkischen Provinzen Sivas und Karaman. Das
Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 1,6 Milliarden Euro. Die
KfW-Tochter DEG strebt an, gemeinsam mit anderen
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen rund 90 Millionen Euro als Kofinanzierung
bereitzustellen.
Finanzierungszuschuss als Hebel: 15 Millionen Euro für den Schutz indigener
Gebiete in Brasilien
Dieser im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung unterzeichnete Zuschuss an das brasilianische Ministerium für
Indigene Völker stärkt den Schutz und das Umwelt- und Territorialmanagement
indigener Gebiete mit intaktem Urwald. Die Mittel hebeln mehr als 85 Millionen
US-Dollar weiterer internationaler Geber sowie Eigenbeiträge der brasilianischen
Regierung.
Absichtserklärung: Nachhaltigkeitspartnerschaft mit dem Hausgerätehersteller
Arçelik
Die KfW-Tochter DEG und der Hausgerätehersteller Arçelik haben eine
Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet. Das Unternehmen ist
international mit Marken wie Beko, Grundig und Whirlpool vertreten. Im
Mittelpunkt steht eine Kreditlinie, die nachhaltiges Wachstum sowie die
Weiterentwicklung der Wertschöpfungsketten des Unternehmens fördert.
Mehr unter: Die KfW auf der COP31 in Antalya | KfW.
(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Antalya-COP31.html)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Dr. Charis Pöthig
Tel. +49 69 7431-4683
mailto:charis.poethig@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6390996
OTS: KfW
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