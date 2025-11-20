20.11.2025 10:02:38

OTS: KfW / Dr. Janina Jänsch wird Mitglied des Aufsichtsrats von KfW Capital

Frankfurt am Main (ots) -

- Dr. Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie, komplementiert den Aufsichtsrat von KfW Capital

Dr. Janina Jänsch, Abteilungsleiterin Mittelstand im Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie, ist neues Mitglied im Aufsichtsrat von KfW Capital. Nach

ihrem Eintritt in die neue Regierung und in das Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie komplementiert sie den zweiten Sitz aus der Politik neben Dr. Eva

Wimmer, Abteilungsleiterin Finanzmarktpolitik im Bundesministerium der Finanzen,

im KfW Capital-Aufsichtsrat. Dr. Sabine Hepperle, ehemalige Abteilungsleiterin

Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, legte ihr

Aufsichtsratsmandat im Juni dieses Jahres nieder.

"Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dr. Hepperle, die sich seit unserem Start im

Jahr 2018 im Aufsichtsrat mit großem persönlichem Engagement und ihrer

fachlichen Expertise zur Stärkung der Startup- und Wachstumsfinanzierung in

Deutschland und Europa eingebracht hat. Gleichzeitig begrüßen wir Dr. Jänsch in

unserem Gremium sehr herzlich. Wir freuen uns auf ihren wertvollen Rat und ihre

wichtigen Impulse für die Weiterentwicklung von KfW Capital und dem

VC-Ökosystem", sagt Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW

Capital, der KfW Capital seit Beginn an gemeinsam mit Alexander Thees als

Mitglied der Geschäftsführung leitet.

Der Aufsichtsrat von KfW Capital besteht insgesamt aus sieben Mitgliedern: zwei

Vertretern/Vertreterinnen des Bundes (Dr. Janina Jänsch als Vertreterin des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und Dr. Eva Wimmer als Vertreterin

des Bundesministeriums der Finanzen), drei Vertretern/Vertreterinnen aus dem

Markt (Andras Haug, Dr. Judith Kölzer-Söding, Dr. Maximilian Zimmerer) und zwei

Mitglieder des Vorstands der KfW (Stefan Wintels als Aufsichtsratsvorsitzender

und Dr. Stefan Peiß als Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender).

Hinweis:

Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats von KfW Capital

finden Sie unter Aufsichtsrat Capital (kfw-capital.de)

(https://www.kfw-capital.de/%C3%9Cber-uns/Aufsichtsrat/)

Pressekontakt:

KfW Capital, Bockenheimer Landstraße 98/100, 60323 Frankfurt

Markt und Kommunikation (KfW Capital), Sonja Höpfner,

Tel. +49 69 7431-4306

E-Mail: mailto:sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6162477

OTS: KfW

