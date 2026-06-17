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17.06.2026 18:10:38
OTS: KfW / Dr. Susanne Maurenbrecher zum 1. Oktober zur neuen Vorständin für ...
Dr. Susanne Maurenbrecher zum 1. Oktober zur neuen Vorständin für IT,
Operations und Transaktionsmanagement bestellt
Frankfurt am Main (ots) -
- Brigitte Réthier startet am 15. Juli als neue Vorständin für die
Entwicklungszusammenarbeit
- KfW-Verwaltungsrat verabschiedet Vorständin Christiane Laibach zum 31. Juli
nach 36 Jahren in den Ruhestand
Der KfW-Verwaltungsrat hat Dr. Susanne Maurenbrecher (47) mit Wirkung zum 1.
Oktober 2026 für drei Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe bestellt.
Sie wird im Vorstand die Verantwortung für die Geschäftsbereiche
Informationstechnologie (IT), Operations (OS) und Transaktionsmanagement (TM)
übernehmen. Damit verbunden ist die Übernahme der Funktionen Chief Information
Officer (CIO) und Chief Operations Officer (COO).
Dies erklärten die Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrats Katherina Reiche,
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, und der stellvertretende
Vorsitzende Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die
Sitzung des KfW-Verwaltungsrats am 17. Juni 2026.
Gleichzeitig verabschiedete der KfW-Verwaltungsrat Christiane Laibach, die zum
31. Juli in den Ruhestand wechselt. Brigitte Réthier tritt ihre Nachfolge am 15.
Juli an und übernimmt die Aufgabenbereiche der Internationalen
Entwicklungszusammenarbeit sowie die KfW-Tochtergesellschaft Deutsche
Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). Das in der
Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank angesiedelte Geschäftsfeld Export- und
Projektfinanzierung wird künftig Melanie Kehr zugeordnet. Einer entsprechenden
Geschäftsverteilung hat der zuständige Ausschuss des Verwaltungsrats in seiner
Sitzung am 17. Juni 2026 zugestimmt.
Christiane Laibach trat 1990 als Trainee in die KfW ein und durchlief alle
Säulen des Auslandsgeschäfts der KfW Bankengruppe. 2008 wurde sie in die
Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank berufen und war in der Folge Chief Risk
Officer (CRO) und ab 2011 Chief Financial Officer (CFO). 2015 wechselte sie in
die Geschäftsführung der DEG, wurde 2018 Sprecherin der Geschäftsführung und
2020 Vorsitzende der Geschäftsführung. Seit 1. Juni 2021 ist sie Mitglied des
Vorstands der KfW und verantwortet das gesamte Auslandsgeschäft der
Bankengruppe.
Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan Wintels: "Wir werden Christiane Laibach
fachlich und menschlich sehr vermissen. 36 Jahre KfW haben tiefe Fußspuren
hinterlassen. Ihre Expertise gerade in der entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit und der internationalen Export- und Projektfinanzierung ist
herausragend. Ihre Karriere verlief äußerst gradlinig vom Trainee über alle
erdenklichen Stationen im Auslandsgeschäft der Bank bis in den Vorstand.
Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Brigitte Réthier, die mit
ihrer umfassenden Expertise im Bereich internationale Finanzierungen die
globalen Partnerschaften der KfW im Interesse Deutschlands weiter ausbauen
wird."
Dr. Susanne Maurenbrecher trat im November 2023 in die KfW ein und leitete
zuerst den Bereich Konzernentwicklung und Volkswirtschaft. Dabei verantwortete
sie u.a. die Vernetzung der strategischen Weiterentwicklung der IT mit der
Gesamtstrategie der Bank sowie die Steuerung des IT-Change-Portfolios. Vor ihrem
Eintritt in die KfW war Maurenbrecher von 2009 bis 2023 in verschiedenen
Positionen bei McKinsey tätig, zuletzt als Partnerin. In dieser Funktion hat sie
Banken bei Strategie- und Transformationsprojekten beraten. Zuvor hat sie in
verschiedenen Funktionen im NORD/LB-Konzern gearbeitet.
Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan Wintels: "Die KfW übernimmt viele
Aufgaben, um den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter zu stärken. Um dies zu
erreichen, brauchen wir auch in der Zukunft eine leistungsfähige IT und
Operations. Dr. Susanne Maurenbrecher ist mit ihrem umfassenden strategischen
Verständnis bestens geeignet, um gemeinsam die Weiterentwicklung der KfW
voranzutreiben. Ein besonderer Dank gilt Melanie Kehr, die über ein Jahr neben
dem Inlandsdezernat zusätzlich die Bereiche IT und Operations verantwortet hat."
Die KfW stellt hier Fotos zum Download bereit: Bildarchiv | KfW (https://www.kfw
.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bil
darchiv.html?doi=kfw-dam-279969)
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KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Armin Kloß,
Tel. +49 69 7431 3073
E-Mail: mailto:armin.kloss@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6296589
OTS: KfW
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