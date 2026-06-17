OTS: KfW / Dr. Susanne Maurenbrecher zum 1. Oktober zur neuen Vorständin für ...

Dr. Susanne Maurenbrecher zum 1. Oktober zur neuen Vorständin für IT,

Operations und Transaktionsmanagement bestellt

Frankfurt am Main (ots) -

- Brigitte Réthier startet am 15. Juli als neue Vorständin für die

Entwicklungszusammenarbeit

- KfW-Verwaltungsrat verabschiedet Vorständin Christiane Laibach zum 31. Juli

nach 36 Jahren in den Ruhestand

Der KfW-Verwaltungsrat hat Dr. Susanne Maurenbrecher (47) mit Wirkung zum 1.

Oktober 2026 für drei Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe bestellt.

Sie wird im Vorstand die Verantwortung für die Geschäftsbereiche

Informationstechnologie (IT), Operations (OS) und Transaktionsmanagement (TM)

übernehmen. Damit verbunden ist die Übernahme der Funktionen Chief Information

Officer (CIO) und Chief Operations Officer (COO).

Dies erklärten die Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrats Katherina Reiche,

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, und der stellvertretende

Vorsitzende Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die

Sitzung des KfW-Verwaltungsrats am 17. Juni 2026.

Gleichzeitig verabschiedete der KfW-Verwaltungsrat Christiane Laibach, die zum

31. Juli in den Ruhestand wechselt. Brigitte Réthier tritt ihre Nachfolge am 15.

Juli an und übernimmt die Aufgabenbereiche der Internationalen

Entwicklungszusammenarbeit sowie die KfW-Tochtergesellschaft Deutsche

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). Das in der

Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank angesiedelte Geschäftsfeld Export- und

Projektfinanzierung wird künftig Melanie Kehr zugeordnet. Einer entsprechenden

Geschäftsverteilung hat der zuständige Ausschuss des Verwaltungsrats in seiner

Sitzung am 17. Juni 2026 zugestimmt.

Christiane Laibach trat 1990 als Trainee in die KfW ein und durchlief alle

Säulen des Auslandsgeschäfts der KfW Bankengruppe. 2008 wurde sie in die

Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank berufen und war in der Folge Chief Risk

Officer (CRO) und ab 2011 Chief Financial Officer (CFO). 2015 wechselte sie in

die Geschäftsführung der DEG, wurde 2018 Sprecherin der Geschäftsführung und

2020 Vorsitzende der Geschäftsführung. Seit 1. Juni 2021 ist sie Mitglied des

Vorstands der KfW und verantwortet das gesamte Auslandsgeschäft der

Bankengruppe.

Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan Wintels: "Wir werden Christiane Laibach

fachlich und menschlich sehr vermissen. 36 Jahre KfW haben tiefe Fußspuren

hinterlassen. Ihre Expertise gerade in der entwicklungspolitischen

Zusammenarbeit und der internationalen Export- und Projektfinanzierung ist

herausragend. Ihre Karriere verlief äußerst gradlinig vom Trainee über alle

erdenklichen Stationen im Auslandsgeschäft der Bank bis in den Vorstand.

Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Brigitte Réthier, die mit

ihrer umfassenden Expertise im Bereich internationale Finanzierungen die

globalen Partnerschaften der KfW im Interesse Deutschlands weiter ausbauen

wird."

Dr. Susanne Maurenbrecher trat im November 2023 in die KfW ein und leitete

zuerst den Bereich Konzernentwicklung und Volkswirtschaft. Dabei verantwortete

sie u.a. die Vernetzung der strategischen Weiterentwicklung der IT mit der

Gesamtstrategie der Bank sowie die Steuerung des IT-Change-Portfolios. Vor ihrem

Eintritt in die KfW war Maurenbrecher von 2009 bis 2023 in verschiedenen

Positionen bei McKinsey tätig, zuletzt als Partnerin. In dieser Funktion hat sie

Banken bei Strategie- und Transformationsprojekten beraten. Zuvor hat sie in

verschiedenen Funktionen im NORD/LB-Konzern gearbeitet.

Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan Wintels: "Die KfW übernimmt viele

Aufgaben, um den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter zu stärken. Um dies zu

erreichen, brauchen wir auch in der Zukunft eine leistungsfähige IT und

Operations. Dr. Susanne Maurenbrecher ist mit ihrem umfassenden strategischen

Verständnis bestens geeignet, um gemeinsam die Weiterentwicklung der KfW

voranzutreiben. Ein besonderer Dank gilt Melanie Kehr, die über ein Jahr neben

dem Inlandsdezernat zusätzlich die Bereiche IT und Operations verantwortet hat."

Die KfW stellt hier Fotos zum Download bereit: Bildarchiv | KfW (https://www.kfw

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