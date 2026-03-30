OTS: KfW IPEX-Bank / Jahresabschluss 2025: KfW IPEX-Bank bestätigt starke ...

Jahresabschluss 2025: KfW IPEX-Bank bestätigt starke

Geschäftsentwicklung

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank blickt auf ein erneut sehr

erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem von geopolitischen Spannungen,

strukturellen Verschiebungen in den Weltmärkten und einer tiefgreifenden

Transformation von Wirtschaft und Industrie geprägten Umfeld erzielte die Bank

ein Neuzusagevolumen von 24,2 Mrd. EUR und liegt damit über dem bereits hohen

Niveau des Vorjahres (2024: 23,9 Mrd. EUR). Davon entfielen rd. 24 Mrd. EUR auf

das originäre Kreditgeschäft sowie rund 120 Mio. EUR auf Mittel zur

Refinanzierung von Banken aus den CIRR-Programmen.

"2025 war erneut ein herausforderndes Jahr für die deutsche und europäische

Exportwirtschaft. Die KfW IPEX-Bank hat geliefert: Mit 24,2 Mrd. EUR Neuzusagen

sind wir das dritte Jahr in Folge auf einem High Performance-Kurs. Unsere klare

geschäftspolitische Ausrichtung sowie die Professionalisierung und

Digitalisierung der KfW IPEX-Bank sind entscheidende Erfolgsfaktoren. In einem

Umfeld voller Unsicherheit erwarten unsere Kunden Verlässlichkeit und

Verständnis sowie Lösungen für ihre Herausforderungen - und genau dafür stehen

wir", sagt Belgin Rudack, CEO der KfW IPEX-Bank.

Das Kreditvolumen des Geschäftsfeldes Export- und Projektfinanzierung belief

sich zum Jahresende 2025 auf 88,9 Mrd. EUR (Vorjahr: 85,4 Mrd. EUR). Mit einem

Beitrag zum Konzernergebnis der KfW in Höhe von rd. 500 Mio. EUR bleibt die KfW

IPEX-Bank auch im Geschäftsjahr 2025 ein wesentlicher Ertragsbringer innerhalb

der KfW Bankengruppe.

Deutsche und europäische Wirtschaft stärken. Weltweit.

Als international aufgestellte Spezialbank mit einer Niederlassung in London,

acht Auslandsrepräsentanzen und einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft in

Singapur verbindet die KfW IPEX-Bank globale Präsenz mit einem klaren Fokus: der

Stärkung deutscher und europäischer Unternehmen im internationalen Wettbewerb.

Mit ihrem Branchen-Know-how, ihrer Strukturierungskompetenz und ihrem

internationalen Netzwerk unterstützt sie Unternehmen dabei, Zukunftstechnologien

zu entwickeln, Wertschöpfungsketten zu sichern und ihre Geschäftsmodelle

nachhaltig und resilient auszurichten. Besonders stark entwickelte sich 2025 das

Neugeschäft in den Sektoren Energy und Mobility, die jeweils 6,7 Mrd. EUR an

Neuzusagen verzeichneten. Haupttreiber waren Großprojekte der Energie- und

Mobilitätswende, Investitionen in Energieinfrastruktur sowie Vorhaben zur

Sicherung der Rohstoffversorgung für Deutschland.

Finanzierung von Zukunftsprojekten

Die KfW IPEX-Bank begleitet ihre Kunden häufig in Konsortien mit Partnerbanken

und institutionellen Investoren und entwickelt gemeinsam maßgeschneiderte

Finanzierungslösungen - gerade auch für komplexe Transformationsprojekte.

Im Jahr 2025 finanzierte die KfW IPEX-Bank unter anderem Projekte

- für den Aufbau des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland,

- für Carbon Capture and Storage im Vereinigten Königreich

- für Investitionen im Duisburger Hafen,

- für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeu

- ge in Schweden und Frankreich,

- für dänische Windkraftanlagen-Errichterschiffe,

- sowie für neue Hochgeschwindigkeitszüge im Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Darüber hinaus unterstützte die Bank mit 3,3 Mrd. EUR Projekte der globalen

Energiewende , darunter On- und Offshore-Windparks, Solarprojekte und

Batteriespeicher.

Ausblick

"Vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten durch den Iran-Krieg und

daraus resultierenden Versorgungskrisen zeigt sich einmal mehr die Bedeutung von

stabilen, verlässlichen Partnern wie der KfW IPEX-Bank. Gerade in solchen Zeiten

bieten wir mit unserer Branchenexpertise die passgenauen Finanzierungsprodukte,

die deutsche und europäische Unternehmen brauchen. Für 2026 sind wir daher

entschlossen, weiterhin gezielt die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit unserer

Wirtschaft zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir

Transformation und sichern nachhaltige Versorgungsketten - verlässlich,

resilient und zukunftsorientiert", so Rudack abschließend.

Weitere Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie den gesamten Geschäftsbericht 2025

der KfW IPEX-Bank finden Sie unter: Geschäftsbericht KfW IPEX-Bank

(https://www.kfw-ipex-bank.de/%C3%9Cber-uns/Gesch%C3%A4ftsbericht-2024/)

Pressekontakt:

Philipp Kielbassa

E-Mail: mailto:philipp.kielbassa@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-6431

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6245904

OTS: KfW IPEX-Bank