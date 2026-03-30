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30.03.2026 09:45:38
OTS: KfW IPEX-Bank / Jahresabschluss 2025: KfW IPEX-Bank bestätigt starke ...
Jahresabschluss 2025: KfW IPEX-Bank bestätigt starke
Geschäftsentwicklung
Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank blickt auf ein erneut sehr
erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem von geopolitischen Spannungen,
strukturellen Verschiebungen in den Weltmärkten und einer tiefgreifenden
Transformation von Wirtschaft und Industrie geprägten Umfeld erzielte die Bank
ein Neuzusagevolumen von 24,2 Mrd. EUR und liegt damit über dem bereits hohen
Niveau des Vorjahres (2024: 23,9 Mrd. EUR). Davon entfielen rd. 24 Mrd. EUR auf
das originäre Kreditgeschäft sowie rund 120 Mio. EUR auf Mittel zur
Refinanzierung von Banken aus den CIRR-Programmen.
"2025 war erneut ein herausforderndes Jahr für die deutsche und europäische
Exportwirtschaft. Die KfW IPEX-Bank hat geliefert: Mit 24,2 Mrd. EUR Neuzusagen
sind wir das dritte Jahr in Folge auf einem High Performance-Kurs. Unsere klare
geschäftspolitische Ausrichtung sowie die Professionalisierung und
Digitalisierung der KfW IPEX-Bank sind entscheidende Erfolgsfaktoren. In einem
Umfeld voller Unsicherheit erwarten unsere Kunden Verlässlichkeit und
Verständnis sowie Lösungen für ihre Herausforderungen - und genau dafür stehen
wir", sagt Belgin Rudack, CEO der KfW IPEX-Bank.
Das Kreditvolumen des Geschäftsfeldes Export- und Projektfinanzierung belief
sich zum Jahresende 2025 auf 88,9 Mrd. EUR (Vorjahr: 85,4 Mrd. EUR). Mit einem
Beitrag zum Konzernergebnis der KfW in Höhe von rd. 500 Mio. EUR bleibt die KfW
IPEX-Bank auch im Geschäftsjahr 2025 ein wesentlicher Ertragsbringer innerhalb
der KfW Bankengruppe.
Deutsche und europäische Wirtschaft stärken. Weltweit.
Als international aufgestellte Spezialbank mit einer Niederlassung in London,
acht Auslandsrepräsentanzen und einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft in
Singapur verbindet die KfW IPEX-Bank globale Präsenz mit einem klaren Fokus: der
Stärkung deutscher und europäischer Unternehmen im internationalen Wettbewerb.
Mit ihrem Branchen-Know-how, ihrer Strukturierungskompetenz und ihrem
internationalen Netzwerk unterstützt sie Unternehmen dabei, Zukunftstechnologien
zu entwickeln, Wertschöpfungsketten zu sichern und ihre Geschäftsmodelle
nachhaltig und resilient auszurichten. Besonders stark entwickelte sich 2025 das
Neugeschäft in den Sektoren Energy und Mobility, die jeweils 6,7 Mrd. EUR an
Neuzusagen verzeichneten. Haupttreiber waren Großprojekte der Energie- und
Mobilitätswende, Investitionen in Energieinfrastruktur sowie Vorhaben zur
Sicherung der Rohstoffversorgung für Deutschland.
Finanzierung von Zukunftsprojekten
Die KfW IPEX-Bank begleitet ihre Kunden häufig in Konsortien mit Partnerbanken
und institutionellen Investoren und entwickelt gemeinsam maßgeschneiderte
Finanzierungslösungen - gerade auch für komplexe Transformationsprojekte.
Im Jahr 2025 finanzierte die KfW IPEX-Bank unter anderem Projekte
- für den Aufbau des Wasserstoffkernnetzes in Deutschland,
- für Carbon Capture and Storage im Vereinigten Königreich
- für Investitionen im Duisburger Hafen,
- für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeu
- ge in Schweden und Frankreich,
- für dänische Windkraftanlagen-Errichterschiffe,
- sowie für neue Hochgeschwindigkeitszüge im Fernverkehr der Deutschen Bahn.
Darüber hinaus unterstützte die Bank mit 3,3 Mrd. EUR Projekte der globalen
Energiewende, darunter On- und Offshore-Windparks, Solarprojekte und
Batteriespeicher.
Ausblick
"Vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten durch den Iran-Krieg und
daraus resultierenden Versorgungskrisen zeigt sich einmal mehr die Bedeutung von
stabilen, verlässlichen Partnern wie der KfW IPEX-Bank. Gerade in solchen Zeiten
bieten wir mit unserer Branchenexpertise die passgenauen Finanzierungsprodukte,
die deutsche und europäische Unternehmen brauchen. Für 2026 sind wir daher
entschlossen, weiterhin gezielt die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit unserer
Wirtschaft zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir
Transformation und sichern nachhaltige Versorgungsketten - verlässlich,
resilient und zukunftsorientiert", so Rudack abschließend.
Weitere Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie den gesamten Geschäftsbericht 2025
der KfW IPEX-Bank finden Sie unter: Geschäftsbericht KfW IPEX-Bank
(https://www.kfw-ipex-bank.de/%C3%9Cber-uns/Gesch%C3%A4ftsbericht-2024/)
Pressekontakt:
Philipp Kielbassa
E-Mail: mailto:philipp.kielbassa@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-6431
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6245904
OTS: KfW IPEX-Bank
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