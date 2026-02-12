OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank arrangiert und syndiziert Förderdarlehen ...

KfW IPEX-Bank arrangiert und syndiziert Förderdarlehen für VTG

- KfW IPEX-Bank agiert als Sole Mandated Lead Arranger und Bookrunner

- 340 Mio. EUR für Bestellung von neuen Waggons

- Erstmaliger Einsatz eines Förderdarlehens des KfW-Programms 269

(Investitionskredit Nachhaltige Mobilität Individualvariante) als syndizierte

Finanzierung für Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen

- Stärkt nachhaltigen und klimafreundlichen Güterverkehr in Deutschland

In der Rolle als Sole Mandated Lead Arranger und Bookrunner arrangiert und

syndiziert die KfW IPEX-Bank als durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW

in Höhe von 340 Mio. EUR für VTG, eines der größten privaten Waggonvermiet- und

Schienenlogistikunternehmen Europas. Diese Finanzierung wird von der KfW

IPEX-Bank und vier weiteren Kernbanken von VTG, die sich als Mandated Lead

Arranger beteiligen, bereitgestellt. Für das internationale Konsortium agiert

die KfW IPEX-Bank außerdem als Facility Agent.

Das Förderdarlehen basiert auf dem KfW-Programm 269 (Investitionskredit

Nachhaltige Mobilität Individualvariante), hat eine Laufzeit von sieben Jahren

und wird Teil der bestehenden Finanzierungsplattform von VTG. Dieses Produkt

kommt für ein deutsches, international tätiges Unternehmen im

Eisenbahntransportsektor erstmalig als syndizierte Finanzierung zum Einsatz.

VTG verwendet das Darlehen für die Beschaffung von neuen Güterwagen. Das

Portfolio umfasst verschiedene Wagengattungen wie Kesselwagen, offene und

geschlossene Güterwagen sowie Intermodalwagen.

"Es freut uns besonders, unseren langjährigen Kunden VTG erneut mit unserer

Arrangierungsexpertise unterstützen und erstmalig dieses KfW-Produkt als

syndizierte Finanzierung für ein international agierendes Waggonvermiet- und

Schienenlogistikunternehmen einsetzen zu können" sagt Aida Welker, Mitglied der

Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Finanzierung trägt zu der Verlagerung

des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene bei und stärkt die

Dekarbonisierung im Verkehrssektor in Deutschland und Europa."

Dr. Mani Herold, CFO VTG: "Das syndizierte Förderdarlehen dient der Finanzierung

unserer Investitionen in neue moderne Güterwagen. Wir sind stolz, dass wir als

VTG das erste Transportunternehmen sind, das ein so umfangreiches Förderdarlehen

aus dem KfW-Programm für Investitionen in nachhaltige Mobilität erfolgreich am

Markt platziert hat, um die Voraussetzungen für mehr klimafreundliche

Schienentransporte zu schaffen. Wir danken der KfW IPEX-Bank für die stets

verlässliche und gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieser wichtigen,

innovativen Finanzierung."

Über VTG

Die VTG GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international agierendes Asset-

und Logistikunternehmen mit Schwerpunkt Schiene. VTG betreibt mit rund 84.800

Eisenbahngüterwagen die größte private Flotte in Europa, darunter

schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen und

Schiebewandwagen.

