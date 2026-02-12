|
12.02.2026 10:48:38
OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank arrangiert und syndiziert Förderdarlehen ...
KfW IPEX-Bank arrangiert und syndiziert Förderdarlehen für VTG
Frankfurt am Main (ots) -
- KfW IPEX-Bank agiert als Sole Mandated Lead Arranger und Bookrunner
- 340 Mio. EUR für Bestellung von neuen Waggons
- Erstmaliger Einsatz eines Förderdarlehens des KfW-Programms 269
(Investitionskredit Nachhaltige Mobilität Individualvariante) als syndizierte
Finanzierung für Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen
- Stärkt nachhaltigen und klimafreundlichen Güterverkehr in Deutschland
In der Rolle als Sole Mandated Lead Arranger und Bookrunner arrangiert und
syndiziert die KfW IPEX-Bank als durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW
in Höhe von 340 Mio. EUR für VTG, eines der größten privaten Waggonvermiet- und
Schienenlogistikunternehmen Europas. Diese Finanzierung wird von der KfW
IPEX-Bank und vier weiteren Kernbanken von VTG, die sich als Mandated Lead
Arranger beteiligen, bereitgestellt. Für das internationale Konsortium agiert
die KfW IPEX-Bank außerdem als Facility Agent.
Das Förderdarlehen basiert auf dem KfW-Programm 269 (Investitionskredit
Nachhaltige Mobilität Individualvariante), hat eine Laufzeit von sieben Jahren
und wird Teil der bestehenden Finanzierungsplattform von VTG. Dieses Produkt
kommt für ein deutsches, international tätiges Unternehmen im
Eisenbahntransportsektor erstmalig als syndizierte Finanzierung zum Einsatz.
VTG verwendet das Darlehen für die Beschaffung von neuen Güterwagen. Das
Portfolio umfasst verschiedene Wagengattungen wie Kesselwagen, offene und
geschlossene Güterwagen sowie Intermodalwagen.
"Es freut uns besonders, unseren langjährigen Kunden VTG erneut mit unserer
Arrangierungsexpertise unterstützen und erstmalig dieses KfW-Produkt als
syndizierte Finanzierung für ein international agierendes Waggonvermiet- und
Schienenlogistikunternehmen einsetzen zu können" sagt Aida Welker, Mitglied der
Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Finanzierung trägt zu der Verlagerung
des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene bei und stärkt die
Dekarbonisierung im Verkehrssektor in Deutschland und Europa."
Dr. Mani Herold, CFO VTG: "Das syndizierte Förderdarlehen dient der Finanzierung
unserer Investitionen in neue moderne Güterwagen. Wir sind stolz, dass wir als
VTG das erste Transportunternehmen sind, das ein so umfangreiches Förderdarlehen
aus dem KfW-Programm für Investitionen in nachhaltige Mobilität erfolgreich am
Markt platziert hat, um die Voraussetzungen für mehr klimafreundliche
Schienentransporte zu schaffen. Wir danken der KfW IPEX-Bank für die stets
verlässliche und gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieser wichtigen,
innovativen Finanzierung."
Über VTG
Die VTG GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international agierendes Asset-
und Logistikunternehmen mit Schwerpunkt Schiene. VTG betreibt mit rund 84.800
Eisenbahngüterwagen die größte private Flotte in Europa, darunter
schwerpunktmäßig Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen und
Schiebewandwagen.
Pressekontakt:
Antje Schlagenhaufer
E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-4009
http://www.kfw-ipex-bank.de
