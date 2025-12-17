|
17.12.2025 12:30:40
OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für ...
KfW IPEX-Bank beteiligt sich an Finanzierung für Repowering-Fonds der
CEE Group
Frankfurt am Main (ots) -
- 1,6 Mrd. EUR für den Kapazitätsausbau bestehender Wind- und Solarparks
- Beitrag zur Energiewende durch Effizienzsteigerung
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Arranger an einer Konsortialfinanzierung
für den Ausbau von Wind- und Solarprojekten in Deutschland. Das Gesamtvolumen
der Finanzierung für den deutschen Asset-Manager CEE Group beläuft sich auf bis
zu 1,6 Mrd. Euro und wird in Kooperation mit UniCredit, CIBC, ING, SMBC und SEB
bereitgestellt.
Die Mittel dienen der Ausstattung bestehender Wind- und Solarparks mit
leistungsstärkeren Turbinen und PV-Modulen und somit einer deutlichen Steigerung
der installierten Gesamtleistung - sogenanntem Repowering. CEE Group plant, auf
diese Weise die Kapazität von mindestens 29 seiner 45 Bestandsanlagen (17 Wind-
und 28 Solarparks in ganz Deutschland mit einzelnen Anlagen in Frankreich) von
aktuell 457 MW auf rund 1,1 GW zu erhöhen - eine Steigerung um mehr als 140
Prozent.
"Wir sind stolz, zu dieser großvolumigen Fonds-Finanzierung beizutragen, die
neue Standards setzt und die großflächige Modernisierung und Erneuerung
bestehender Wind- und Solarenergie-Infrastruktur in Deutschland ermöglicht", so
Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. Wir
unterstreichen damit unser Engagement für die Transformation von Wirtschaft und
Gesellschaft und unterstützen die Resilienz und Energieunabhängigkeit
Deutschlands."
"Diese Finanzierungsstruktur ist nach unserem Kenntnisstand einzigartig im
deutschen Markt für Alternative Investmentfonds", erklärt Detlef Schreiber, CEO
der CEE Group. "Wir haben erstmals eine Konsolidierung auf Portfolio-Ebene des
gesamten Fonds erreicht - und das ohne zusätzliche Eigenkapitalanforderungen an
unsere institutionellen Investoren. Dies ermöglicht nicht nur die Rückführung
verschiedener Bestandskreditlinien, sondern sichert gleichzeitig die
vollständige Finanzierung unserer ambitionierten Repowering-Strategie bis 2030."
"Es spricht für die Professionalisierung des Marktes, dass ein derart
eindrucksvolles internationales Konsortium unsere Repowering-Strategie mit
diesem Volumen finanziert", so Franjo Salic, CIO der CEE Group. "Der Megatrend
Repowering ist absolut bankfähig und bietet eine Win-Win-Situation für Eigen-
wie Fremdkapitalgeber."
Pressekontakt:
Dela Strumpf
E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6181455
OTS: KfW IPEX-Bank
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!