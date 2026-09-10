10.09.2026 10:31:38

OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau des Berliner Stromnetzes

KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau des Berliner Stromnetzes

Frankfurt am Main (ots) -

- 250 Mio. EUR für Investitionen in das Berliner Stromverteilnetz

- Finanzierung unterstützt Energiewende und Klimaziele des Landes Berlin

Die KfW IPEX-Bank stellt der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH eine

Finanzierung von bis zu 250 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel sind für

umfangreiche Investitionen in das Berliner Stromnetz geplant, das von der

Tochtergesellschaft Stromnetz Berlin GmbH betrieben wird.

Mit der Finanzierung leistet die KfW IPEX-Bank einen wesentlichen Beitrag zur

Modernisierung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Berliner Stromnetzes. Die

Mittel ermöglichen gezielte Investitionen in Netzverstärkung und Netzausbau, und

damit den Anschluss von erneuerbaren Energien, Datenzentren und

Elektromobilität. Bis 2030 plant der BEN-Konzern Investitionen von rund 3,6 Mrd.

EUR in den Ausbau und die Verstärkung der Netzinfrastruktur.

Seit der Rekommunalisierung der Stromnetz Berlin GmbH im Jahr 2021 ist dies

bereits die zweite Finanzierung der BEN durch die KfW IPEX-Bank. Dies

unterstreicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

"Wir freuen uns, das Land Berlin dabei zu unterstützen, sein Stromnetz

konsequent für die Anforderungen der Energiewende und der Digitalisierung

auszurichten", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der

KfW IPEX-Bank. "So wird die Grundlage für eine zuverlässige und klimafreundliche

Energieversorgung der Hauptstadtregion geschaffen und der Standort Berlin im

europäischen Energiesystem weiter gestärkt."

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten.

Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie

den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen

Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und

Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und

bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.

Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den

wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Birte Kock

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 7431 59638

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6349414

OTS: KfW IPEX-Bank

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen