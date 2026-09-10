OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau des Berliner Stromnetzes

KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau des Berliner Stromnetzes

Frankfurt am Main (ots) -

- 250 Mio. EUR für Investitionen in das Berliner Stromverteilnetz

- Finanzierung unterstützt Energiewende und Klimaziele des Landes Berlin

Die KfW IPEX-Bank stellt der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH eine

Finanzierung von bis zu 250 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel sind für

umfangreiche Investitionen in das Berliner Stromnetz geplant, das von der

Tochtergesellschaft Stromnetz Berlin GmbH betrieben wird.

Mit der Finanzierung leistet die KfW IPEX-Bank einen wesentlichen Beitrag zur

Modernisierung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Berliner Stromnetzes. Die

Mittel ermöglichen gezielte Investitionen in Netzverstärkung und Netzausbau , und

damit den Anschluss von erneuerbaren Energien, Datenzentren und

Elektromobilität . Bis 2030 plant der BEN-Konzern Investitionen von rund 3,6 Mrd.

EUR in den Ausbau und die Verstärkung der Netzinfrastruktur.

Seit der Rekommunalisierung der Stromnetz Berlin GmbH im Jahr 2021 ist dies

bereits die zweite Finanzierung der BEN durch die KfW IPEX-Bank. Dies

unterstreicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

"Wir freuen uns, das Land Berlin dabei zu unterstützen, sein Stromnetz

konsequent für die Anforderungen der Energiewende und der Digitalisierung

auszurichten", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der

KfW IPEX-Bank. "So wird die Grundlage für eine zuverlässige und klimafreundliche

Energieversorgung der Hauptstadtregion geschaffen und der Standort Berlin im

europäischen Energiesystem weiter gestärkt."

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten.

Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie

den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen

Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und

Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und

bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.

Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den

wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Birte Kock

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 7431 59638

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