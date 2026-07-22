|
22.07.2026 10:40:38
OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Batterie-Großspeicher-Portfolio ...
KfW IPEX-Bank finanziert Batterie-Großspeicher-Portfolio in
Deutschland
Frankfurt am Main (ots) -
- Projektfinanzierung für 11 Anlagen in Deutschland
- Wichtiger Beitrag zur Integration Erneuerbarer Energien und zur Stabilisierung
der Stromnetze
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Projektfinanzierung eines Portfolios von
Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit einer Gesamtleistung von 789 MW an
elf Standorten in Deutschland. Das Gesamtinvestitionsvolumen für Bau und Betrieb
des Portfolios beläuft sich auf mehr als 500 Mio. EUR. Kreditnehmer ist ein
Joint Venture von Allianz und Kyon, die deutsche BESS-Tochter von TotalEnergies.
Die Batteriespeicher erbringen flexible Systemdienstleistungen für das deutsche
Stromnetz, erhöhen die Netzstabilität und ermöglichen eine bessere Integration
von Wind- und Solarenergie.
"Mit dieser Finanzierung begleiten wir eine große BESS-Transaktion in
Deutschland und unterstreichen unseren Anspruch, die Energiewende und den Ausbau
nachhaltiger Infrastruktur aktiv mitzugestalten", sagt Dr. Velibor Marjanovic,
Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Das Portfolio leistet einen
substanziellen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Dekarbonisierung des
Stromsystems und steht exemplarisch für die Rolle, die Batteriespeicher im
zukünftigen Energiesystem einnehmen werden."
Über die KfW IPEX-Bank
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und
Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger
Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen
und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt
unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf
den globalen Märkten.
Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie
den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen
Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.
Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und
Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und
bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.
Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den
wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.
Pressekontakt:
Birte Kock
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
T: +49 69 7431 59638
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6319288
OTS: KfW IPEX-Bank
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.