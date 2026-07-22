OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Batterie-Großspeicher-Portfolio ...

KfW IPEX-Bank finanziert Batterie-Großspeicher-Portfolio in

Deutschland

Frankfurt am Main (ots) -

- Projektfinanzierung für 11 Anlagen in Deutschland

- Wichtiger Beitrag zur Integration Erneuerbarer Energien und zur Stabilisierung

der Stromnetze

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Projektfinanzierung eines Portfolios von

Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit einer Gesamtleistung von 789 MW an

elf Standorten in Deutschland. Das Gesamtinvestitionsvolumen für Bau und Betrieb

des Portfolios beläuft sich auf mehr als 500 Mio. EUR. Kreditnehmer ist ein

Joint Venture von Allianz und Kyon, die deutsche BESS-Tochter von TotalEnergies.

Die Batteriespeicher erbringen flexible Systemdienstleistungen für das deutsche

Stromnetz, erhöhen die Netzstabilität und ermöglichen eine bessere Integration

von Wind- und Solarenergie.

"Mit dieser Finanzierung begleiten wir eine große BESS-Transaktion in

Deutschland und unterstreichen unseren Anspruch, die Energiewende und den Ausbau

nachhaltiger Infrastruktur aktiv mitzugestalten", sagt Dr. Velibor Marjanovic,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Das Portfolio leistet einen

substanziellen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Dekarbonisierung des

Stromsystems und steht exemplarisch für die Rolle, die Batteriespeicher im

zukünftigen Energiesystem einnehmen werden."

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten.

Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie

den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen

Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und

Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und

bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.

Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den

wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Birte Kock

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

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T: +49 69 7431 59638

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