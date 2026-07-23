23.07.2026 11:01:38

OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Containerschiff-Neubauflotte ...

KfW IPEX-Bank finanziert Containerschiff-Neubauflotte für MPC

Container Ships ASA

Frankfurt am Main (ots) -

- 100 Mio. USD Beteiligung der KfW IPEX-Bank an der Finanzierung einer

10-Schiff-Neubauflotte

- Wesentlicher Beitrag zum Flottenerneuerungsprogramm des marktführenden

europäischen Tonnageanbieters MPCC

- Langfristige Time-Charter mit Hapag-Lloyd

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Mandated Lead Arranger mit einem Anteil von

100 Mio. USD führend an der Finanzierung von insgesamt zehn

Containerschiffneubauten für eine deutsche Tochtergesellschaft der MPC Container

Ships ASA (MPCC). Das Gesamtfinanzierungsvolumen beläuft sich auf ca. 375 Mio.

USD, bei Gesamtinvestitionskosten von rund 535 Mio. USD. Active Bookrunner und

Agent der Konsortialfinanzierung ist Société Générale, weitere internationale

Banken sind ebenfalls Teil dieser Landmark-Finanzierung.

Die finanzierte Neubauflotte wird Schiffe mit Kapazitäten von 3.700 bzw. 4.500

TEU umfassen, die voraussichtlich zwischen Januar 2028 und Mai 2029 abgeliefert

werden. Alle zehn Schiffe sind langfristig an die deutsche Hapag-Lloyd AG

verchartert. Die Motoren wurden von europäischen Herstellern designed und

wesentliche Teilkomponenten der Schiffe werden von europäischen Herstellern

zugeliefert und auf den chinesischen Werften in die Schiffe verbaut. Damit

leistet die Transaktion einen Beitrag zur Stärkung deutscher und europäischer

Zulieferketten in der globalen Schifffahrt.

MPCC ist einer der größten Tonnage Provider im intraregionalen

Containerschiffsmarkt mit einer Flotte von 67 Schiffen (rd. 210.000 TEU) und

verfolgt aktuell ein umfangreiches Flottenerneuerungs- und Retrofitprogramm von

über 1,8 Mrd. USD.

Die Beteiligung der KfW IPEX-Bank an dieser Flottenfinanzierung ist ein

wichtiger Baustein zur Umsetzung des Modernisierungsprogramms von MPCC und dient

u.a. auch der Stärkung der Zusammenarbeit von deutschen und europäischen

Partnern in der Handelsschifffahrt und Containerlogistik.

Pressekontakt:

Philipp Kielbassa

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6319984

OTS: KfW IPEX-Bank

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