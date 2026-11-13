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13.11.2026 11:29:38
OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Windparks in der Türkei
KfW IPEX-Bank finanziert Windparks in der Türkei
Frankfurt am Main (ots) -
- Windparks Edirne und Balkaya mit einer Gesamtkapazität von 750 MW
- Windpark Yellice mit einer Gesamtkapazität von 160 MW
- Deutsche Exporte im Fokus: Lieferung und Installation von Windturbinen durch
deutschen Hersteller Nordex
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Finanzierung von drei Windparks in der
Türkei. Dabei handelt es sich um die Windparks Edirne, Balkaya und Yellice.
Die beiden Onshore-Windparks Edirne und Balkaya mit einer Gesamtleistung von 750
MW werden vom langjährigen Kunden der KfW-IPEX Bank Enerjisa Enerji Üretim A.S
errichtet und betrieben. Dafür werden 108 Turbinen vom deutschen
Turbinen-Hersteller Nordex-SE geliefert und bereitgestellt.
Das Finanzierungspaket über insgesamt 617 Mio. USD wird von der KfW IPEX-Bank
als Mandated Lead Arranger geführt. Die eigene Beteiligung der KfW IPEX-Bank
umfasst eine Euler-Hermes gedeckte Tranche von 312,75 Mio. USD sowie eine
ungedeckte Tranche von 75 Mio. USD. Die DEG, ebenfalls eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der KfW-Gruppe, unterstützt diese Investitionen mit einem
weiteren ungedeckten kommerziellen Darlehen in Höhe von 75 Mio. USD. Auch die
ING ist an der Konsortialfinanzierung beteiligt.
Zusätzlich unterstützt die KfW IPEX-Bank den Onshore-Windpark Yellice in der
Region Sivas mit einer Finanzierung in Höhe von 90 Mio. EUR. Der Windpark wird
vom Kunden der IPEX-Bank Efor Holding entwickelt und betrieben und hat eine
Gesamtleistung von 160 MW. Die 23 Turbinen, die im Rahmen des Windparks
installiert werden, stammen ebenfalls von Nordex SE.
"Angesichts der derzeit in Antalya stattfindenden COP31 zeigen beide
Finanzierungen, wie zuverlässige Finanzierungspartner, moderne Technologie und
europäische Lieferketten den Übergang zu einer sicheren Energieversorgung
beschleunigen können", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der
Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.
Die Türkei liefert eine greifbare Antwort darauf, wie aus Klimazielen konkrete
Projekte entstehen und welche Rolle dabei internationalen Zusammenschlüssen
zuteilwird. Das Land hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 eine Gesamtkapazität
von 120 GW in Wind- und Solarenergie auszubauen. Hierfür bedarf es innovative
Technologien, zuverlässige Infrastruktur und ausreichend verfügbares Kapital.
Über die KfW IPEX-Bank
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und
Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger
Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen
und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt
unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf
den globalen Märkten. Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation
ihrer Kunden zu begleiten.
Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und
Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und
bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.
Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den
wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.
Pressekontakt:
Birte Kock
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
T: +49 69 7431 59638
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6390042
OTS: KfW IPEX-Bank
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