OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Windparks in der Türkei

KfW IPEX-Bank finanziert Windparks in der Türkei

Frankfurt am Main (ots) -

- Windparks Edirne und Balkaya mit einer Gesamtkapazität von 750 MW

- Windpark Yellice mit einer Gesamtkapazität von 160 MW

- Deutsche Exporte im Fokus: Lieferung und Installation von Windturbinen durch

deutschen Hersteller Nordex

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich an der Finanzierung von drei Windparks in der

Türkei. Dabei handelt es sich um die Windparks Edirne, Balkaya und Yellice.

Die beiden Onshore-Windparks Edirne und Balkaya mit einer Gesamtleistung von 750

MW werden vom langjährigen Kunden der KfW-IPEX Bank Enerjisa Enerji Üretim A.S

errichtet und betrieben. Dafür werden 108 Turbinen vom deutschen

Turbinen-Hersteller Nordex-SE geliefert und bereitgestellt.

Das Finanzierungspaket über insgesamt 617 Mio. USD wird von der KfW IPEX-Bank

als Mandated Lead Arranger geführt. Die eigene Beteiligung der KfW IPEX-Bank

umfasst eine Euler-Hermes gedeckte Tranche von 312,75 Mio. USD sowie eine

ungedeckte Tranche von 75 Mio. USD. Die DEG, ebenfalls eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der KfW-Gruppe, unterstützt diese Investitionen mit einem

weiteren ungedeckten kommerziellen Darlehen in Höhe von 75 Mio. USD. Auch die

ING ist an der Konsortialfinanzierung beteiligt.

Zusätzlich unterstützt die KfW IPEX-Bank den Onshore-Windpark Yellice in der

Region Sivas mit einer Finanzierung in Höhe von 90 Mio. EUR. Der Windpark wird

vom Kunden der IPEX-Bank Efor Holding entwickelt und betrieben und hat eine

Gesamtleistung von 160 MW. Die 23 Turbinen, die im Rahmen des Windparks

installiert werden, stammen ebenfalls von Nordex SE.

"Angesichts der derzeit in Antalya stattfindenden COP31 zeigen beide

Finanzierungen, wie zuverlässige Finanzierungspartner, moderne Technologie und

europäische Lieferketten den Übergang zu einer sicheren Energieversorgung

beschleunigen können", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der

Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

Die Türkei liefert eine greifbare Antwort darauf, wie aus Klimazielen konkrete

Projekte entstehen und welche Rolle dabei internationalen Zusammenschlüssen

zuteilwird. Das Land hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 eine Gesamtkapazität

von 120 GW in Wind- und Solarenergie auszubauen. Hierfür bedarf es innovative

Technologien, zuverlässige Infrastruktur und ausreichend verfügbares Kapital.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten. Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation

ihrer Kunden zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und

Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und

bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.

Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den

wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Birte Kock

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

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T: +49 69 7431 59638

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