OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für europäische ...

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29.05.2026 12:46:38
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KfW IPEX-Bank: Finanzierung für europäische Rechenzentrumsplattform
Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank leistet einen wesentlichen Beitrag
zu der 1,2 Milliarden Euro-Finanzierung für AtlasEdge, einem führenden
europäischen Anbieter und Betreiber von Rechenzentren. Die auf sieben Jahre
angelegte Fazilität umfasst eine zugesagte Fremdfinanzierung in Höhe von 738
Millionen Euro sowie eine weitere nicht zugesagte Akkordeon-Option über 500
Millionen Euro und stellt damit die bislang größte Finanzierung für AtlasEdge
dar.
"Wir freuen uns, mit unserer Finanzierung zu dieser enormen Investition in die
digitale Infrastruktur unseres Kunden AtlasEdge beizutragen", sagt Aida Welker,
Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Stärkung der digitalen
Souveränität in Europa ist für uns ein großes Anliegen."
Die Mittel werden die Expansion des Unternehmens in ganz Europa beschleunigen,
einschließlich wichtiger Projekte in Deutschland und Belgien. Die Expansion wird
sowohl durch Greenfield-Projekte als auch durch den Ausbau von
Brownfield-Standorten vorangetrieben, insbesondere in Deutschland, wo sich die
Rechenzentren in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Leverkusen und Stuttgart befinden.
Alle Standorte werden den neuesten Effizienzstandards entsprechen.
AtlasEdge ist ein Joint Venture zwischen Liberty Global und DigitalBridge.
Pressekontakt:
Antje Schlagenhaufer
E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-4009
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6284524
OTS: KfW IPEX-Bank
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