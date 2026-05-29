OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für europäische ...

29.05.2026 12:46:38

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KfW IPEX-Bank: Finanzierung für europäische Rechenzentrumsplattform

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank leistet einen wesentlichen Beitrag

zu der 1,2 Milliarden Euro-Finanzierung für AtlasEdge, einem führenden

europäischen Anbieter und Betreiber von Rechenzentren. Die auf sieben Jahre

angelegte Fazilität umfasst eine zugesagte Fremdfinanzierung in Höhe von 738

Millionen Euro sowie eine weitere nicht zugesagte Akkordeon-Option über 500

Millionen Euro und stellt damit die bislang größte Finanzierung für AtlasEdge

dar.

"Wir freuen uns, mit unserer Finanzierung zu dieser enormen Investition in die

digitale Infrastruktur unseres Kunden AtlasEdge beizutragen", sagt Aida Welker,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Stärkung der digitalen

Souveränität in Europa ist für uns ein großes Anliegen."

Die Mittel werden die Expansion des Unternehmens in ganz Europa beschleunigen,

einschließlich wichtiger Projekte in Deutschland und Belgien. Die Expansion wird

sowohl durch Greenfield-Projekte als auch durch den Ausbau von

Brownfield-Standorten vorangetrieben, insbesondere in Deutschland, wo sich die

Rechenzentren in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Leverkusen und Stuttgart befinden.

Alle Standorte werden den neuesten Effizienzstandards entsprechen.

AtlasEdge ist ein Joint Venture zwischen Liberty Global und DigitalBridge.

Pressekontakt:

Antje Schlagenhaufer

E-Mail: mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-4009

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6284524

OTS: KfW IPEX-Bank

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