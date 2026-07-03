OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die Kölner ...

KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die Kölner

Verkehrs-Betriebe zur Verfügung

Frankfurt am Main (ots) -

- 50 Mio. EUR für E-Mobilität im ÖPNV

- Einsatz eines Förderdarlehens des KfW-Programms 268 (Investitionskredit

Nachhaltige Mobilität)

- Stärkt nachhaltigen und klimafreundlichen Personennahverkehr in Deutschland

Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem Kunden Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) als

durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 50 Mio. EUR zur

Verfügung. Die KVB beschafft, im Rahmen des KfW-Programms 268

"Investitionskredit Nachhaltige Mobilität" 78 Elektrobusse sowie investiert in

die elektrische Ladeinfrastruktur inklusive Ausbau des Stromnetzes. Ein kleiner

Teil des Darlehens fließt zudem in die Modernisierung der schienengebundenen

Infrastruktur.

"Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors in Deutschland ist uns ein großes

Anliegen", sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

"Es ist deshalb eine besondere Freude für uns, dass wir den Kölner

Verkehrs-Betrieben den KfW-Förderkredit zugänglich machen können."

Die Kölner Verkehrs-Betriebe sind ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln.

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten.

Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie

den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen

Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und

Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und

bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.

Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den

wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Birte Kock

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

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