OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE ...

KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE in Nürnberg

zur Verfügung

Frankfurt am Main (ots) -

- 150 Mio. EUR für Strom- und Fernwärmenetz 2026/2027

- Einsatz von KfW-Programmen 293 und 148 zur Unterstützung der Energiewende in

Deutschland

- Stärkung kommunaler Energieinfrastruktur und Versorgungssicherheit in der

Metropolregion Nürnberg

Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem Kunden N-ERGIE Aktiengesellschaft als

durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 150 Mio. EUR zur

Verfügung. Finanziert werden Investitionen in das Stromverteilnetz und das

Fernwärmenetz für die Jahre 2026 und 2027 - darunter Netzausbau ,

Netzerneuerungen und Umspannwerke im Großraum Nürnberg und weiten Teilen

Mittelfrankens.

Die Mittel werden über die KfW-Programme 293 "Klimaschutzoffensive für

Unternehmen" sowie 148 "Investitionskredit kommunale und soziale Unternehmen"

bereitgestellt. Die aktuelle Finanzierung erfolgt als bilaterale

Einzelfinanzierung zwischen der KfW IPEX-Bank und der N-ERGIE.

Die Finanzierung zahlt direkt auf die regionale Energiewende ein. Die

Investitionen fließen vor allem in die Modernisierung und Verstärkung der Netze,

um mehr erneuerbare Energie aufzunehmen und die Elektrifizierung von Wärme und

Verkehr zu unterstützen - etwa durch den Ausbau der Infrastruktur für

Elektromobilität und Wärmepumpen.

"Wir unterstützen die N-ERGIE dabei, Strom- und Fernwärmenetze gezielt für die

Anforderungen der Energie- und Wärmewende auszubauen", sagt Dr. Velibor

Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Damit stärken wir

kommunale Infrastruktur, fördern eine klimafreundliche Energieversorgung in

Deutschland und leisten einen Beitrag zur Investitionskraft eines wichtigen

Stadtwerkeverbunds."

Hintergrund N-ERGIE

Die N-ERGIE ist der kommunale Energie- und Wasserversorger der Stadt Nürnberg.

Über ihre Tochter N-ERGIE Netz GmbH versorgt sie große Teile Mittelfrankens mit

Strom und Gas sowie die Stadt Nürnberg zusätzlich mit Trinkwasser und Fernwärme.

"Für unser Investitionsprogramm sind verlässliche, langfristige Finanzierungen

entscheidend", erklärt Maik Render, Vorstandssprecher der N-ERGIE

Aktiengesellschaft. "Die Zusammenarbeit mit der KfW IPEX-Bank im Rahmen der

KfW-Programme gibt uns die finanzielle Kraft, unsere Netze konsequent zu

modernisieren und die Energieversorgung in Nürnberg und der Region nachhaltig

weiterzuentwickeln."

Über die KfW IPEX-Bank

Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und

Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger

Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen

und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt

unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf

den globalen Märkten.

Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie

den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen

Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und

Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und

bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.

Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den

wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Pressekontakt:

Birte Kock

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 7431 59638

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OTS: KfW IPEX-Bank