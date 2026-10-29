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29.10.2026 09:08:38
OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank übernimmt führende Rolle bei Darlehen über ...
KfW IPEX-Bank übernimmt führende Rolle bei Darlehen über 1,5 Mrd. USD
für Trafigura zur Sicherung der Gasversorgung in Deutschland
Frankfurt am Main (ots) -
- Zusage der KfW IPEX-Bank über 300 Mio. USD
- KfW IPEX-Bank übernimmt eine führende Rolle als Facility Agent sowie als
Koordinator und Agent der Exportkreditversicherung (ECA) für den ungebundenen
Finanzkredit (UFK) über 1,5 Mrd. USD der deutschen ECA Euler Hermes
- Die Finanzierung unterstützt die Lieferung eines Gesamtvolumens von mehr als
150 TWh Erdgas von Trafigura an SEFE Securing Energy for Europe
- Die erste Gaslieferung ist für den 1. November 2026 vorgesehen
Als Teil eines Konsortiums aus neun Banken übernimmt die KfW IPEX-Bank eine
führende Rolle als Facility Agent sowie als Koordinator und Agent der
Exportkreditversicherung (ECA). Darüber hinaus beteiligt sie sich mit einer
Zusage über 300 Mio. USD an einer durch eine Garantie für ungebundene
Finanzkredite (UFK; über den deutschen Exportkreditversicherer Euler Hermes)
abgesicherten Finanzierung über 1,5 Mrd. USD für Trafigura.
Die Finanzierung ermöglicht es Trafigura, wie vereinbart SEFE Securing Energy
for Europe in den kommenden fünf Jahren mit einem Gesamtvolumen von mehr als 150
TWh Erdgas zu beliefern, das für Deutschland bestimmt ist. Trafigura wird SEFE
in erster Linie aus seinem globalen Gasportfolio versorgen. Die erste
Gaslieferung ist bereits für den 1. November 2026 vorgesehen.
Die Transaktion soll dazu beitragen, rückläufige Gaslieferungen auszugleichen
und leistet damit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur
Widerstandsfähigkeit der Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa.
"Wir freuen uns sehr, maßgeblich an dieser Finanzierung für unseren langjährigen
Kunden Trafigura beteiligt zu sein. Trafigura spielt eine entscheidende Rolle
bei der Lieferung von Rohstoffen nach Deutschland und Europa", sagt Dr. Velibor
Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Transaktion
zeigt, wie gezielte Finanzierungen kritische Lieferketten stärken und die
Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft unterstützen können."
Trafigura ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Rohstoffbranche mit
Aktivitäten in den Bereichen Energie, Metalle und Mineralien, Infrastruktur
sowie Logistik.
Pressekontakt:
Antje Schlagenhaufer
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
T: +49 69 7431 4009
mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6380018
OTS: KfW IPEX-Bank
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