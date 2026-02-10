OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank und Desjardins Group stellen Finanzierung ...

10.02.2026 10:12:38

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank hat in enger Zusammenarbeit mit der

Desjardins Group eine Finanzierung für das Skyview 2 Battery Energy Storage

System strukturiert und übernommen. Es handelt sich dabei um Kanadas größtes

Batterie-Energiespeicherprojekt, das im Rahmen der Ausschreibung der Provinz

Ontario ausgewählt wurde.

Die Transaktion umfasst ein Gesamtfinanzierungsvolumen von rund 542 Millionen

CAD. Die KfW IPEX-Bank fungiert in der Finanzierung als alleiniger Bookrunner,

Underwriter und Joint Lead Arranger, die Desjardins Group als Administrative

Agent, Collateral Agent, Joint Lead Arranger und Senior Lender.

Skyview 2 ist ein 411 MW / 1.858 MWh-Batterie-Energiespeicherprojekt in Ontario,

mit einem langfristigen Kapazitätsvertrag mit dem Independent Electricity System

Operator (IESO). Das Projekt befindet sich im Eigentum der Power Sustainable

Energy Infrastructure Partnership (PSEIP) und der Algonquins von Pikwakanagan,

wobei Potentia Renewables als Entwickler im Auftrag von PSEIP tätig ist.

Dieses wegweisende Projekt wird die Netzstabilität und -flexibilität in Ontario

erheblich verbessern und stellt einen wichtigen Schritt beim Einsatz groß

angelegter Energiespeicher in Kanada dar.

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Desjardins Group die Finanzierung für

diesen groß angelegten Batterie-Energiespeicher in Kanada bereitzustellen", so

Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Das

Skyview-Projekt zeigt, wie starke internationale Partnerschaften den Einsatz von

Energiespeichern in großem Maßstab unterstützen und gleichzeitig die

Netzstabilität stärken können."

