OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank und Desjardins Group stellen Finanzierung ...

10.02.2026
KfW IPEX-Bank und Desjardins Group stellen Finanzierung für Kanadas
größtes LT1-Batterie-Energiespeicherprojekt
Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank hat in enger Zusammenarbeit mit der
Desjardins Group eine Finanzierung für das Skyview 2 Battery Energy Storage
System strukturiert und übernommen. Es handelt sich dabei um Kanadas größtes
Batterie-Energiespeicherprojekt, das im Rahmen der Ausschreibung der Provinz
Ontario ausgewählt wurde.
Die Transaktion umfasst ein Gesamtfinanzierungsvolumen von rund 542 Millionen
CAD. Die KfW IPEX-Bank fungiert in der Finanzierung als alleiniger Bookrunner,
Underwriter und Joint Lead Arranger, die Desjardins Group als Administrative
Agent, Collateral Agent, Joint Lead Arranger und Senior Lender.
Skyview 2 ist ein 411 MW / 1.858 MWh-Batterie-Energiespeicherprojekt in Ontario,
mit einem langfristigen Kapazitätsvertrag mit dem Independent Electricity System
Operator (IESO). Das Projekt befindet sich im Eigentum der Power Sustainable
Energy Infrastructure Partnership (PSEIP) und der Algonquins von Pikwakanagan,
wobei Potentia Renewables als Entwickler im Auftrag von PSEIP tätig ist.
Dieses wegweisende Projekt wird die Netzstabilität und -flexibilität in Ontario
erheblich verbessern und stellt einen wichtigen Schritt beim Einsatz groß
angelegter Energiespeicher in Kanada dar.
"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Desjardins Group die Finanzierung für
diesen groß angelegten Batterie-Energiespeicher in Kanada bereitzustellen", so
Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Das
Skyview-Projekt zeigt, wie starke internationale Partnerschaften den Einsatz von
Energiespeichern in großem Maßstab unterstützen und gleichzeitig die
Netzstabilität stärken können."
