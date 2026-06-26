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26.06.2026 10:36:38
OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank unterstützt Wärmewende in Berlin
KfW IPEX-Bank unterstützt Wärmewende in Berlin
Frankfurt am Main (ots) -
- Langfristige Finanzierung für das größte Fernwärmenetz Westeuropas
- Wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in der Hauptstadt
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle mit 200 Mio. EUR an einer
Konsortialfinanzierung für die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH, bei der
insgesamt neun Banken der Wärme- und Energieversorgerin insgesamt rund 1 Mrd.
EUR zur Verfügung stellen.
Die Mittel dienen insbesondere dem Ausstieg aus der Steinkohle durch die
Finanzierung moderner Erzeugungsanlagen wie unter anderem
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Großwärmepumpen sowie dem Ausbau und der
Ertüchtigung des größten Fernwärmenetzes Westeuropas.
Damit unterstützt die Finanzierung den Transformationsplan der BEW, dessen Ziel
es ist, die Fernwärmeversorgung der Hauptstadt ab 2045 klimaneutral zu
gestalten.
Die Konsortialfinanzierung setzt zur Refinanzierung die zinsgünstigen Mittel der
Förderbank KfW aus den KfW-Programmen "Investitionskredit Kommunale und Soziale
Unternehmen" und "Klimaschutzoffensive für Unternehmen" ein.
"Mit dieser Finanzierung leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur
Transformation der Wärmeversorgung in Berlin", sagt Dr. Velibor Marjanovic,
Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die BEW ist eine
Schlüsselakteurin der Wärmewende in der Hauptstadt. Indem wir ihre Investitionen
in moderne, zukunftsfähige Erzeugungsanlagen und den Netzausbau unterstützen,
unterstreichen wir unseren Anspruch, die Energiewende und nachhaltige
Infrastruktur in Deutschland aktiv zu begleiten."
"Wir danken der KfW IPEX-Bank und den beteiligten Banken für ihr Vertrauen in
die Transformationsstrategie der BEW", sagt Axel Pinkert, Geschäftsführer
Finanzen der BEW. "Diese Finanzierung ist ein starkes Signal für die Wärmewende
in Berlin. Sie schafft eine wichtige Grundlage, um die Transformation unserer
Wärmeversorgung konsequent voranzubringen und zentrale Projekte unseres
Dekarbonisierungsfahrplans umzusetzen."
Pressekontakt:
Dela Strumpf
E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
Tel.: +49 69 7431-2984
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6302778
OTS: KfW IPEX-Bank
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