OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz ...

KfW Research: Deutscher Markt für Wagniskapital 2025 trotz

wirtschaftlicher Unsicherheit stabil

Frankfurt am Main (ots) -

- KfW-Venture-Capital-Dashboard verzeichnet 2025 7,2 Milliarden Euro

Investitionen in deutsche Start-ups

- KI-Deals mit Rekordjahr

- Erneut Anstieg bei der Anzahl der Exits

Der deutsche Markt für Wagniskapital erreicht 2025 mit einem Investitionsvolumen

von 7,2 Milliarden Euro trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheit

das Niveau der Vorjahre. 2024 lag das Volumen bei 7,4 Milliarden Euro, 2023 bei

7,1 Milliarden Euro. Das Abschlussquartal des Jahres war mit zwei Milliarden

Euro das zweitstärkste Quartal.

Das sind die Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Research

quartalsweise Daten zum deutschen Venture-Capital-Markt (VC-Markt)

veröffentlicht.

Dr. Dirk Schuhmacher, Chefvolkswirt der KfW, erklärt: "Die Investitionsaktivität

auf dem deutschen VC-Markt war 2025 zwar solide. Im internationalen Vergleich

bleibt Deutschland jedoch hinter der Dynamik in anderen Ländern wie

Großbritannien, Frankreich und insbesondere den USA zurück. In der jeweiligen

Entwicklung der VC-Märkte kommt also auch die unterschiedliche konjunkturelle

Dynamik in diesen Ländern zum Ausdruck."

Im Segment künstliche Intelligenz (KI) verzeichnet Deutschland ein Rekordjahr:

Das Gesamtvolumen erreichte rund 2,9 Milliarden Euro - das entspricht etwa zwei

Fünfteln des gesamten Investitionsvolumens auf dem deutschen VC-Markt.

KI-Start-ups bleiben ein zentraler Wachstumstreiber.

Der Bereich Sicherheit gehört 2025 mit 17 Prozent des deutschen

Investitionsvolumens ebenfalls zu den Gewinnern. Dazu zählen unter anderem

Cybersicherheit sowie Technologien zur Abwehr physischer Bedrohungen. Start-ups

und ihre Investoren adressieren also zusehends die neuen Bedarfe nach

innovativen Sicherheitstechnologien im Zuge geopolitischer Herausforderungen.

2025 erfolgten in Deutschland 164 Ausstiege aus VC-Beteiligungen (Exits), erneut

mehr als im Vorjahr (2024: 154). Die Bewertungen der veräußerten Unternehmen und

damit der Exiterlöse ziehen seit zwei Jahren aber nur langsam an. Eine zentrale

Stütze für einen positiven Aufschwung auf dem VC-Markt in den kommenden Jahren

wäre eine Belebung der Exit-Märkte mit entsprechenden Rückflüssen an die

Investoren.

Der deutsche VC-Markt präsentiert sich weiterhin selektiver als während der

Hochphasen in den Jahren 2021 und 2022. Die Zahl der Finanzierungsrunden

deutscher Start-ups sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 1.444 (2024:

1.540). Zugleich hat sich die Situation der aussichtsreichsten Start-ups

gegenüber 2024 verbessert, denn die durchschnittliche Größe der eingeworbenen

Finanzierungsrunden stieg erneut an. Finanzierungen von Scale-ups nahmen mit

einem Anteil von 49 Prozent weiter an Bedeutung zu. Rund ein Drittel des

Dealvolumens wurde von inländischen Investoren getragen.

Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter

Venture Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW

/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark

t-in-Deutschland/)

