OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt erlebt sehr starkes ...

KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt erlebt sehr starkes drittes

Quartal

Frankfurt am Main (ots) -

- Start-ups sammeln 4,5 Milliarden Euro ein - bestes Quartal seit Ende 2021

- Transaktionsvolumen in den ersten neun Monaten bereits höher als jeweils 2025,

2024 und 2023 insgesamt

- Entwicklung wird vor allem von einigen großen Deals getragen

Der deutsche Venture-Capital-Markt hat ein sehr erfolgreiches drittes Quartal

erlebt. Hiesige Start-ups sammelten mehr als 4,5 Milliarden Euro ein - das war

nochmal ein gutes Drittel mehr als im starken Vorquartal und fast viermal mehr

als im dritten Quartal 2025. Gemessen am Dealvolumen war es das stärkste Quartal

seit dem vierten Quartal 2021.

Insgesamt erhielten junge innovative Unternehmen in Deutschland zwischen Januar

und September 9,5 Milliarden Euro von Kapitalgebern. Damit zeigt sich der

VC-Markt bereits jetzt volumenmäßig stärker als jeweils im gesamten Jahr 2023

(7,1 Milliarden Euro), 2024 (7,5 Milliarden Euro) und 2025 (7,3 Milliarden

Euro).

Das sind Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Research

quartalsweise Daten zum deutschen Venture-Capital-Markt (VC-Markt)

veröffentlicht.

Getragen wurde die positive Entwicklung allerdings vor allem von einigen

wenigen, dafür aber sehr großen Finanzierungsrunden. Sechs Megadeals mit einem

Volumen von jeweils über 100 Millionen Euro vereinten zusammen über 3,5

Milliarden Euro auf sich. Die Zahl der Transaktionen ab einer Million Euro sank

dagegen im dritten Quartal auf nur noch 89, einen der niedrigsten Werte der

vergangenen Jahre. Insgesamt gab es im Jahr 2026 bisher 276 Deals ab einer

Million Euro, nach 304 im Vorjahreszeitraum und 324 in den ersten neun Monaten

2024.

"Die Finanzierungsbedingungen für junge innovative Unternehmen in Deutschland

haben sich im laufenden Jahr weiter verbessert. Der Aufwuchs bei den

Investitionen zeigt, dass Deutschland viele für Investoren attraktive Start-ups

hat", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Allerdings konzentriert

sich das Kapital derzeit auf immer weniger Unternehmen. Wer Investoren

überzeugt, kann deutlich mehr Kapital als noch vor einigen Jahren einsammeln.

Für viele Start-ups abseits der Spitze bleibt es allerdings nach wie vor eine

große Herausforderung, an ausreichend Finanzierung zu kommen."

Das Thema künstliche Intelligenz (KI) spielte bei den Deals im dritten Quartal

eine entscheidende Rolle: Rund 3,1 Milliarden Euro in 61 Finanzierungsrunden

flossen im dritten Quartal in Start-ups aus verschiedenen Branchen, die sich mit

dem Thema KI befassen. Das waren 69 Prozent des gesamten Dealvolumens. Seit

Jahresbeginn summieren sich die Investitionen in Start-ups mit einem Fokus auf

KI auf 6,3 Milliarden Euro. Das ist etwa doppelt so viel wie im bisherigen

Rekordjahr 2025 (insgesamt 3,2 Milliarden Euro im Gesamtjahr).

Insgesamt gab es zuletzt 43 sogenannte Einhörner in Deutschland - also junge,

nicht-börsennotierte Unternehmen, die von Investoren mit mindestens einer

Milliarde US-Dollar bewertet werden. Zum Vergleich: Anfang 2021 waren es erst

zwölf.

"Mit Blick auf die Entwicklung des Venture-Capital-Markts sind wir vorsichtig

optimistisch", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Die aktuelle

konjunkturelle Belebung in Deutschland hilft auch dem VC-Markt und kann diesen

stützen. Die hohe Inflation und die steigenden Zinsen dagegen schwächen den

VC-Markt tendenziell. Wir rechnen damit, dass sich der derzeitige Trend

fortsetzen wird: Das Kapital wird sich auch in den kommenden Monaten auf wenige

große Finanzierungsrunden erfolgreicher Unternehmen konzentrieren, während in

der Breite des Marktes die Entwicklung schwächer ausfallen dürfte."

Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter

Venture-Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW

/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark

t-in-Deutschland/)

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