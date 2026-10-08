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08.10.2026 09:02:39
OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt erlebt sehr starkes ...
KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt erlebt sehr starkes drittes
Quartal
Frankfurt am Main (ots) -
- Start-ups sammeln 4,5 Milliarden Euro ein - bestes Quartal seit Ende 2021
- Transaktionsvolumen in den ersten neun Monaten bereits höher als jeweils 2025,
2024 und 2023 insgesamt
- Entwicklung wird vor allem von einigen großen Deals getragen
Der deutsche Venture-Capital-Markt hat ein sehr erfolgreiches drittes Quartal
erlebt. Hiesige Start-ups sammelten mehr als 4,5 Milliarden Euro ein - das war
nochmal ein gutes Drittel mehr als im starken Vorquartal und fast viermal mehr
als im dritten Quartal 2025. Gemessen am Dealvolumen war es das stärkste Quartal
seit dem vierten Quartal 2021.
Insgesamt erhielten junge innovative Unternehmen in Deutschland zwischen Januar
und September 9,5 Milliarden Euro von Kapitalgebern. Damit zeigt sich der
VC-Markt bereits jetzt volumenmäßig stärker als jeweils im gesamten Jahr 2023
(7,1 Milliarden Euro), 2024 (7,5 Milliarden Euro) und 2025 (7,3 Milliarden
Euro).
Das sind Ergebnisse des KfW-Venture-Capital-Dashboards, in dem KfW Research
quartalsweise Daten zum deutschen Venture-Capital-Markt (VC-Markt)
veröffentlicht.
Getragen wurde die positive Entwicklung allerdings vor allem von einigen
wenigen, dafür aber sehr großen Finanzierungsrunden. Sechs Megadeals mit einem
Volumen von jeweils über 100 Millionen Euro vereinten zusammen über 3,5
Milliarden Euro auf sich. Die Zahl der Transaktionen ab einer Million Euro sank
dagegen im dritten Quartal auf nur noch 89, einen der niedrigsten Werte der
vergangenen Jahre. Insgesamt gab es im Jahr 2026 bisher 276 Deals ab einer
Million Euro, nach 304 im Vorjahreszeitraum und 324 in den ersten neun Monaten
2024.
"Die Finanzierungsbedingungen für junge innovative Unternehmen in Deutschland
haben sich im laufenden Jahr weiter verbessert. Der Aufwuchs bei den
Investitionen zeigt, dass Deutschland viele für Investoren attraktive Start-ups
hat", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Allerdings konzentriert
sich das Kapital derzeit auf immer weniger Unternehmen. Wer Investoren
überzeugt, kann deutlich mehr Kapital als noch vor einigen Jahren einsammeln.
Für viele Start-ups abseits der Spitze bleibt es allerdings nach wie vor eine
große Herausforderung, an ausreichend Finanzierung zu kommen."
Das Thema künstliche Intelligenz (KI) spielte bei den Deals im dritten Quartal
eine entscheidende Rolle: Rund 3,1 Milliarden Euro in 61 Finanzierungsrunden
flossen im dritten Quartal in Start-ups aus verschiedenen Branchen, die sich mit
dem Thema KI befassen. Das waren 69 Prozent des gesamten Dealvolumens. Seit
Jahresbeginn summieren sich die Investitionen in Start-ups mit einem Fokus auf
KI auf 6,3 Milliarden Euro. Das ist etwa doppelt so viel wie im bisherigen
Rekordjahr 2025 (insgesamt 3,2 Milliarden Euro im Gesamtjahr).
Insgesamt gab es zuletzt 43 sogenannte Einhörner in Deutschland - also junge,
nicht-börsennotierte Unternehmen, die von Investoren mit mindestens einer
Milliarde US-Dollar bewertet werden. Zum Vergleich: Anfang 2021 waren es erst
zwölf.
"Mit Blick auf die Entwicklung des Venture-Capital-Markts sind wir vorsichtig
optimistisch", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Die aktuelle
konjunkturelle Belebung in Deutschland hilft auch dem VC-Markt und kann diesen
stützen. Die hohe Inflation und die steigenden Zinsen dagegen schwächen den
VC-Markt tendenziell. Wir rechnen damit, dass sich der derzeitige Trend
fortsetzen wird: Das Kapital wird sich auch in den kommenden Monaten auf wenige
große Finanzierungsrunden erfolgreicher Unternehmen konzentrieren, während in
der Breite des Marktes die Entwicklung schwächer ausfallen dürfte."
Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter
Venture-Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW
/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark
t-in-Deutschland/)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel.: +49 69 7431 41336
mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6367102
OTS: KfW
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