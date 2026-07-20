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20.07.2026 12:16:38
OTS: KfW / KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt mit stärkstem Quartal ...
KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt mit stärkstem Quartal seit
vier Jahren
Frankfurt am Main (ots) -
- Start-ups erhalten im zweiten Quartal 3,4 Milliarden Euro
- KI-Milliardendeal in Deutschland
- Große Deals dominieren - Gesundheitsbranche gefragt
Start-ups in Deutschland haben im zweiten Quartal 3,4 Milliarden Euro
eingesammelt - rund 1,8 Milliarden Euro mehr als in den drei Monaten zuvor. Es
war das stärkste Quartal seit dem zweiten Quartal 2022. Das Volumen wurde dabei
durch sieben Megatransaktionen von mehr als 100 Millionen Euro getrieben,
darunter einem erfassten KI-Milliardendeal.
"Mit einem Volumen von 3,4 Milliarden Euro waren April, Mai und Juni für den
deutschen Venture-Capital-Markt ein starkes Quartal", sagt Dr. Dirk Schumacher,
Chefvolkswirt der KfW. "Große Deals dominieren. Gleichwohl dürfen wir nicht aus
den Augen verlieren, dass es bei der Anzahl der Deals mit nur 86 Transaktionen
ab einer Million Euro noch Luft nach oben gibt."
Im ersten Halbjahr 2026 gab es 184 Transaktionen ab einer Million Euro,
insgesamt wurden 5,1 Milliarden Euro Wagniskapital vergeben. Im Gesamtjahr 2025
waren es 380 Transaktionen. Ein Höhepunkt wurde 2022 mit 626 Deals erreicht. Das
jährliche Volumen lag in den Jahren 2023 bis 2025 bei knapp über sieben
Milliarden Euro jährlich, die Zahl der Transaktionen ist in der Zeit jedoch
gesunken. Die Investitionen verteilen sich also auf immer weniger Start-ups -
und das, obwohl in dieser Zeit mehr Start-ups gegründet wurden.
Im zweiten Quartal erhielten Scale-up-Unternehmen 72 Prozent des in Deutschland
investierten Kapitals. Das sind Unternehmen, die die Gründungsphase hinter sich
gelassen haben und sich in einer starken Wachstumsphase befinden. Auch hier
spielen die wenigen sehr großen Finanzierungsrunden eine maßgebliche Rolle.
Besonders gefragt waren bei Investoren erneut Unternehmen aus der
Gesundheitsbranche: Jeder vierte Deal fand bei Start-ups aus diesem Bereich
statt.
Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter
Venture-Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW
/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark
t-in-Deutschland/)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6317791
OTS: KfW
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